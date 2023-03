Budget provincial : une erreur historique qui condamne le réseau de la santé à la crise





MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) déplore le manque de vision inexcusable et les mauvaises priorités qui émanent du nouveau budget provincial. Au sortir d'une pandémie, notre réseau de la santé et des services sociaux avait besoin d'un coup de barre, or, la FSSS se désole de voir à quel point on nous propose plutôt des mesures insuffisantes qui l'étoufferont davantage. Ce ne sont pas les diminutions d'impôts qui attireront le personnel dans le réseau et qui combleront la pénurie.

''Le gouvernement se prive volontairement de 9,2 milliards de revenus afin de baisser les impôts. Naturellement tout le monde aime avoir plus d'argent dans ses poches, mais il s'agit d'une vision à courte vue, qui fait fi des coûts sociaux que cela va engendrer. Cet argent-là se fait sur le dos des services publics et des programmes sociaux, c'est la population qui y perd au change. En se privant volontairement de moyens, le gouvernement condamne nos réseaux à demeurer en crise. C'est un budget historique, car l'histoire se souviendra de cette occasion ratée de renforcer nos services publics et nos programmes sociaux'' de déclarer Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN.

Sur une base annuelle, la croissance des dépenses de programme en santé et services sociaux est loin de couvrir les coûts de système et on n'y observe aucune réelle perspective d'amélioration des soins et des services, alors que les besoins sont criants, entre autres, au niveau du soutien à domicile, de l'hébergement, de la santé mentale et des services sociaux. Pour la FSSS-CSN, ce budget ne propose aucune lumière au bout du tunnel et les crises que nous vivons vont se poursuivre.

''On voit que le gouvernement n'a pas tiré de leçon de la pandémie et que si demain matin une nouvelle vague venait à apparaitre, le réseau serait encore plus fragile qu'avant. L'exode risque de se poursuivre, car rien n'a été mis en place pour y remédier. Les réinvestissements faméliques qui sont proposés ne sont pas à la hauteur de la crise. Le gouvernement se targue de promouvoir des soins plus humains, alors qu'il pose des actions qui vont en sens contraire'' de poursuivre le président de la FSSS-CSN.

''Alors que les services publics sont au plus mal, c'est déplorable de voir que les services sociaux resteront le parent pauvre et que ce budget accorde si peu d'importance aux actions en prévention et aux déterminants sociaux de la santé. Ce qui est proposé en matière de logement social, de lutte à la pauvreté, et de sommes pour l'action communautaire, qui se retrouve le plus souvent en première ligne, est très largement insuffisant. Pour reprendre le lapsus du ministre Girard, il va falloir s'attendre à de l'inflammation dans les réseaux'' de renchérir Réjean Leclerc.

''Au niveau des services de garde, bien qu'un effort ait été fait au niveau de la conversion de places, la cible n'est pas assez ambitieuse et ne règlera pas les problèmes d'accès. Au-delà des bonnes intentions, aucun moyen concret n'est mis en place pour pallier les pénuries ni dans les services de garde ni dans le secteur préhospitalier'' de terminer Lucie Longchamps, vice-présidente responsable des secteurs privés.

