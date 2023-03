Robooter présente plusieurs produits au salon Naidex sous le thème « Redémarrez votre vie »





SHANGHAI, le 22 mars 2023 /CNW/ -- Robooter présentera une gamme de produits au Naidex 2023, une exposition internationale sur les soins de santé et la réadaptation qui aura lieu à Birmingham, au Royaume-Uni, du 22 au 23 mars 2023. Le kiosque de Robooter sera situé au nºD71, hall 20 du International Convention Centre (ICC), à Birmingham. Robooter participe pour la première fois à l'exposition britannique, marquant son entrée officielle sur le marché des fauteuils roulants au Royaume-Uni, afin de présenter un moyen de déplacement innovant, intelligent et sûr.

Voici les faits saillants de la gamme de produits :

Robooter X40 : un scooter électrique intelligent nous fait vivre la liberté et l'indépendance

Le Robooter X40, un scooter électrique de grande valeur, qui non seulement illumine, mais donne aussi de l'intelligence et un sens à la vie des aînés et des personnes ayant une déficience des membres inférieurs en élargissant leur rayon social. Avec deux technologies de base intelligentes, la conduite assistée sécurisée et le contrôle des mouvements, la solution, reposant sur la « sécurité d'abord », crée une expérience intelligente plus puissante et supérieure, attirant l'attention de nombreux exposants.

Robooter E40 : un fauteuil roulant électrique confortable qui offre une expérience utilisateur exceptionnelle.

Robooter E40, le tout dernier fauteuil roulant électrique intelligent et léger de la série Robooter, permet le partage d'informations et l'interconnexion de dispositifs entre les usagers et le personnel soignant, en intégrant plusieurs éléments Internet et un concept intelligent dans sa conception. La solution est également ergonomique, dotée d'un dossier, d'une tringlerie simplifiée, d'une structure pliante, ainsi que de poches filet et sacs à dos polyvalents exclusifs avec grand espace de rangement, et d'une batterie au lithium amovible facile à remplacer et à recharger en tout temps. Le fauteuil roulant est également équipé d'un phare qui s'allume lorsqu'on le touche pour assurer la sécurité des déplacements la nuit.

Robooter prévoit de poursuivre son engagement à donner au secteur de l'aide aux déplacements les moyens technologiques dont il a besoin en élargissant son réseau de concessionnaires afin de répondre aux attentes des aînés et des personnes ayant une déficience des membres inférieurs.

À propos de Robooter

Robooter est un fabricant et un fournisseur de fauteuils roulants électriques de premier plan et innovateur qui se consacre à améliorer la vie des personnes handicapées et des aînés. Depuis sa fondation en 2016, l'entreprise a continuellement mené une révolution technologique dans le secteur de l'aide aux déplacements en développant une série de produits, y compris des fauteuils roulants, des moyens de déplacement et des aides à la vie quotidienne, dans le but d'offrir des solutions d'aide aux déplacements plus intelligentes et plus sécuritaires à tous ceux qui en ont besoin. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.robooter.com .

