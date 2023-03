Budget du Québec 2023-2024 - Un budget en deçà des attentes, déplore l'UMQ





QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - À la suite du dépôt aujourd'hui du budget du Québec 2023-2024 par le ministre des Finances, monsieur Eric Girard, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) déplore l'absence d'initiatives pour amenuiser la pression inflationniste sur les municipalités.

«?Le budget n'apporte aucune mesure concrète pour répondre à l'inflation. Aujourd'hui, les municipalités sont plus que jamais sous pression, puisqu'elles font face à une augmentation importante de leurs responsabilités, tout en devant assurer des services hautement essentiels à leurs citoyennes et citoyens. Tout cela avec une hausse considérable des coûts dans plusieurs secteurs. En diminuant les sommes prévues au PQI pour les infrastructures municipales, on va clairement dans la mauvaise direction », a mentionné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Pour l'Union, six grands chantiers génèrent des répercussions financières considérables sur le milieu municipal, soient les changements climatiques, l'itinérance, l'habitation, la mobilité, le développement économique et l'aménagement du territoire.

«?Les municipalités de partout au Québec portent à bout de bras ces grands chantiers. Maintenant, j'appelle la ministre des Affaires municipales, madame Andrée Laforest, à s'asseoir rapidement avec l'UMQ pour identifier des pistes de solution durables. C'est urgent. », a ajouté Monsieur Côté.

Par ailleurs, certaines mesures du plan budgétaire répondent aux demandes formulées par le milieu municipal, dont les suivantes :

Développement économique régional : 1,4 milliard de dollars sur cinq ans.

Transport collectif : 400 millions de dollars pour l'année 2023 (aide non récurrente).

Protection des ressources en eau et de la biodiversité : 1 milliard de dollars sur cinq ans.

Sécurité publique : 45,5 millions de dollars pour soutenir les centres d'urgence et les centres d'appels secondaires dans la modernisation du réseau 9-1-1.

Aménagement du territoire : 87,9 millions de dollars pour moderniser les pratiques sur six ans.

La voix des gouvernements de proximité

