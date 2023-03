Des baisses d'impôts qui hypothéqueront l'avenir du Québec, déplore la CSN





QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Personnel surchargé et épuisé des réseaux de la santé et de l'éducation, logement social, transport collectif, lutte aux changements climatiques, jeunes en difficulté : nombreuses sont les victimes collatérales de l'entêtement de la CAQ à vouloir baisser les impôts et augmenter les versements au Fonds des générations. Le budget du Québec, présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, Éric Girard, hypothéquera grandement l'avenir du Québec, déplore la CSN.

« Ce n'est pas parce que c'est une promesse que c'est une bonne idée », a réagi la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Alors qu'on abolit des services dans nos écoles, qu'on ferme des urgences et qu'on ne parvient pas à recruter le personnel nécessaire aux réseaux publics d'éducation et de santé et de services sociaux, le gouvernement Legault préfère priver l'État québécois de plus de 9 milliards au cours des cinq prochaines années plutôt que de réinvestir ces sommes dans nos services publics et notre économie. »

La centrale syndicale dénonce le fait que de nouvelles cibles de réduction de la dette soient dictées par le budget présenté aujourd'hui, et ce, pour les 15 prochaines années. « Sans aucune forme de débat public, le ministre des Finances impose aujourd'hui de nouveaux objectifs de réduction de la dette, et ce, jusqu'en 2038, s'étonne Caroline Senneville. Le Québec demeure la seule province au pays à utiliser ses revenus budgétaires courants pour réduire sa dette. Concrètement, c'est jusqu'à 5 milliards par année que le Québec continuera de pelleter par en avant par l'entremise du Fonds des générations. Il n'est pas surprenant que, dès l'an prochain, les budgets de la Santé et des Services sociaux, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur auront des augmentations budgétaires nettement en deçà des coûts de système, laissant entrevoir une nouvelle ronde de compressions dans les services à la population. »

Saluant la poursuite des efforts gouvernementaux visant à augmenter les services à domicile pour personnes en perte d'autonomie, la CSN s'inquiète du peu de ressources consacrées aux services de première ligne du réseau de la santé et des services sociaux. La création d'une nouvelle structure, Santé Québec, accaparera pour sa part d'importantes ressources financières dont une large partie aurait dû être consacrée à alléger la tâche du personnel et à réduire le recours grandissant au secteur privé.

Alors que le réseau de l'éducation se voit confronté à un nombre grandissant d'élèves aux prises avec des troubles d'apprentissage, la somme de 12 M $ en 2023 pour les élèves ayant des besoins particuliers s'avère nettement insuffisante, estime la CSN. Quant à la conversion de 5000 places en services de gardes subventionnées, la CSN rappelle que plus de 30 000 familles sont toujours en attente d'une place en centre de la petite enfance ou en milieu familial régi.

En matière d'enseignement supérieur, la CSN s'inquiète des nombreuses références liées à la « culture de l'innovation » et l'« adoption d'avancées technologiques » contenues dans le budget. « Le budget passe sous silence le consensus du milieu collégial et universitaire, à savoir la nécessité d'un rehaussement des budgets permettant un meilleur soutien aux étudiants et aux étudiantes ainsi qu'un financement inconditionnel, prévisible et non-ciblé des établissements d'enseignement supérieur », ajoute la présidente de la CSN.

Alors que les pénuries de main-d'oeuvre frappent, en plus des services publics, de nombreuses entreprises, la CSN demeure peu impressionnée par les mesures préconisées dans le présent budget. « Nous saluons les démarches visant l'intégration socioéconomique et la francisation des nouveaux arrivants, affirme la présidente de la CSN. Toutefois, en matière de formation et de mobilité de la main-d'oeuvre, les annonces d'aujourd'hui demeurent bien timides par rapport à l'ampleur des difficultés. Dans plusieurs régions, l'accès au logement demeure un problème criant pour les travailleuses et les travailleurs. Et ce n'est pas avec 1500 logements abordables additionnels que l'on résoudra ce problème... »

Sur le plan de la lutte aux changements climatiques, la CSN estime grandement insatisfaisantes les annonces faites aujourd'hui. « Il faudrait être daltonien pour y voir un budget vert! », se désole la présidente de la CSN. « Le budget ne contient aucune mention de moyens concrets pour atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre. Le gouvernement annonce un risible 5 M $ pour l'innovation en matière de transport, un maigre 10 M $ pour la décarbonisation des entreprises et, malgré un 200 M $ cette année pour contrer la crise postpandémie que traverse le transport en commun, le ministre ne prévoit, à compter de l'an prochain, aucun investissement en matière de transport collectif. Aucun. Et c'est désolant! »

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

