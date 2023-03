Déclaration à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale des ministres fédéraux des Services aux Autochtones et de FedNor, des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor





OTTAWA, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et de FedNor, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui pour souligner la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale :

« Aujourd'hui marque la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, une journée au cours de laquelle nous nous réunissons pour dénoncer le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes et renouveler notre engagement à favoriser l'inclusion et la diversité. De nombreuses personnes au Canada sont encore confrontées à la discrimination raciale dans leur vie quotidienne, ce qui crée des obstacles à la santé, au bien-être et aux possibilités économiques. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à travailler avec des partenaires de toutes les administrations afin de créer l'équité dans les services publics et d'améliorer les résultats socioéconomiques pour tous les Canadiens, peu importe leur race ou leur patrimoine.

Au Canada, les peuples autochtones subissent quotidiennement des préjugés, des stéréotypes, du profilage racial, et d'autres formes de discrimination. Les pratiques coloniales du Canada ont créé une réalité dans laquelle la vie des Premières Nations, des Inuit et des Métis est trop souvent dévalorisée et minée. De nombreux Canadiens ont vécu toute leur vie sans comprendre l'histoire et les répercussions des pratiques coloniales, y compris la dépossession des terres, les pensionnats et la suppression de la culture et des langues autochtones. Les résultats sont frappants : qu'il s'agisse d'essayer d'accéder aux soins de santé, au système de justice ou à la protection policière, les peuples autochtones ont souvent été victimes de négligence et de violence, ce qui a entraîné de nombreux résultats négatifs, y compris la mort.

En 2020, lorsque Joyce Echaquan a enregistré le racisme et la haine qu'elle éprouvait de la part des travailleurs de la santé dans une salle d'urgence avant de mourir, les Canadiens ont été témoins de toute l'injustice que vivent quotidiennement les Autochtones dans les systèmes de soins de santé partout au pays. Cet événement tragique a mené à la solidarité et à l'appel à une action plus forte et immédiate pour éliminer le racisme systémique dans les soins de santé.

Depuis, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 126,7 millions de dollars sur trois ans pour lutter contre la discrimination en matière de soins de santé. Et parce qu'il y a de nombreux partenaires qui fournissent des soins de santé, nous avons convoqué des partenaires des Premières Nations, des Inuit, des Métis, des soins de santé et de l'éducation pour commencer à créer des plans afin d'offrir des systèmes de santé culturellement sûrs et inclusifs et d'éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise.

Les pensionnats, le vol de terres, la rafle des années 1960 et de nombreuses autres pratiques coloniales visaient à séparer les familles, à affaiblir la culture, la langue et la tradition, et à retirer les gens de leurs terres et de leur droit à l'autodétermination. Le traumatisme intergénérationnel de ces choix stratégiques continue d'avoir des répercussions sur les survivants, les familles et les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Nous réitérons notre engagement à fournir un soutien en santé mentale adapté aux traumatismes et à la culture à tous ceux qui guérissent des traumatismes intergénérationnels, y compris les effets des pensionnats.

Les femmes autochtones et d'autres groupes marginalisés, comme les personnes 2ELGBTQI+, sont également touchés de façon disproportionnée par les effets du racisme au Canada et connaissent des taux plus élevés de violence. La Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées investit dans des espaces pour donner la priorité à la voix des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones et les soutenir dans leur lutte pour la justice, pour favoriser la sécurité des communautés et pour travailler à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Alors que nous poursuivons cet important travail avec nos partenaires des Premières Nations, des Inuit et des Métis, il est clair que nous devons tous en faire plus et plus rapidement. Le gouvernement fédéral demeure déterminé à lutter contre le racisme et la discrimination autochtones sous toutes leurs formes. En cette journée importante, et chaque jour, nous devons dénoncer la discrimination et la haine alors que nous travaillons à bâtir un avenir inclusif et sécuritaire pour tous. »

