Maximus souhaite la bienvenue à Veronica Mustoe, VP nationale de confidentialité et sécurité pour le Canada.

Maximus, employeur et fournisseur de services gouvernementaux de pointe dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui la nomination de Veronica Mustoe au poste de vice-présidente nationale de la confidentialité et de la sécurité pour Maximus au Canada. Dans son nouveau rôle, Mme Mustoe appuiera la vision stratégique de l'organisation en renforçant les capacités numériques pour les clients actuels et futurs.

« La confiance est essentielle dans toutes les relations avec les clients de Maximus », a déclaré Christian Gingras, directeur général de Maximus au Canada. « Dans le cadre de notre gestion permanente des données des citoyens et des gouvernements, nous devons continuer à mériter cette confiance grâce à des protocoles de sécurité numérique rigoureux. De concert avec notre organisation mondiale, Veronica contribuera à renforcer notre engagement à protéger la confidentialité et la sécurité sur l'ensemble de nos marchés canadiens, en donnant la priorité au respect de nos obligations locales ».

Mme Mustoe nous apporte les connaissances qu'elle a accumulées pendant plus de 20 ans d'expérience à la tête des programmes de sécurité, de confidentialité et de conformité dans les secteurs privé et public. Ses expériences professionnelles les plus récentes incluent le poste de responsable de la protection de la confidentialité et de la sécurité auprès d'un grand fournisseur canadien d'assurances commerciales et personnelles, et de responsable de la protection de la confidentialité, de la sécurité et de la conformité auprès d'une grande société informatique basée en Colombie-Britannique.

« Je suis ravie de rejoindre Maximus, dont les services donnent la priorité au citoyen», a déclaré Mme Mustoe. « La protection rigoureuse des informations sensibles exige des solutions de confidentialité et de sécurité qui s'intègrent parfaitement à nos activités. Notre équipe chez Maximus exploitera les meilleures technologies de sécurité pour sécuriser et protéger les informations des citoyens, des employés et des partenaires tout en continuant notre transformation numérique.

À propos de Maximus

Partenaire stratégique de pointe des gouvernements du monde entier, Maximus contribue à améliorer la prestation des services publics dans un contexte complexe de défis technologiques, sanitaires, économiques, environnementaux et sociaux. Grâce à une très bonne compréhension de la prestation de services de programmes, à des idées précises qui permettent d'atteindre l'excellence opérationnelle et à une connaissance approfondie des besoins des personnes desservies, nos employés font progresser les missions essentielles de nos partenaires. Maximus offre une gestion innovante des processus d'affaires, des services de conseil percutants et des solutions technologiques qui permettent d'améliorer les résultats pour le public et d'augmenter les niveaux de productivité et d'efficacité des programmes parrainés par le gouvernement. Pour plus de renseignements : maximus.com.

