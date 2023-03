Avis aux médias - La ministre Bibeau annoncera un financement pour sensibiliser les jeunes à l'agriculture





OTTAWA, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera un financement à Agriculture en classe Canada pour sensibiliser les jeunes à l'agriculture. La ministre sera accompagnée par la directrice générale du Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, Kerry-Leigh Burchill, et par le vice-président du conseil d'administration d'Agriculture en classe Canada et président-fondateur d'École-O-Champs, Mathieu Rouleau.



Suite à l'annonce, les médias pourront se joindre à la ministre Bibeau et à une classe de 4e secondaire pour une visite guidée du bâtiment de ferme des bovins laitiers ainsi qu'une activité animée par Agriculture en classe Canada.

Date

Le 23 mars 2023

Heure

9 h 00 (HAE)

Lieu

Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada - Pavillon Learning Centre

901, promenade Prince of Wales

Ottawa (Ontario)

K2C 3K1

Canada

Remarques pour les médias

Les directives sanitaires locales relatives à la COVID-19 doivent être respectées en tout temps.

Un stationnement payant pour les visiteurs est disponible sur le site.

Veuillez prévoir du temps pour vous stationner et vous installer si vous avez une caméra sur trépied ou un microphone.

Les enregistrements audio captés pendant la visite et l'activité ne pourront être utilisés

.

