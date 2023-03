Avis - Santé Canada met en garde la population que des produits pour améliorer la performance sexuelle qui ont été saisis dans des détaillants de Toronto (Ontario) et de Laval (Québec) parce qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - Santé Canada signale que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour plus d'informations, y compris sur les mesures à prendre, consultez l'alerte de sécurité en ligne. Consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé pour améliorer la performance sexuelle qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit Risque detecté Entreprise Mesure prise 3800 Hard Rock Une analyse d'un produit à l'emballage similaire (précédemment saisi) a révélé qu'il contenait du tadalafil. Family Mart 930, rue Queen O. Toronto, Ontario Saisi chez le détaillant 7K Étiquette indique présence de yohimbé Family Mart 930, rue Queen O. Toronto, Ontario Saisi chez le détaillant 7K Max Power Étiquette indique présence de yohimbé Family Mart 930, rue Queen O. Toronto, Ontario Saisi chez le détaillant Black Panther Étiquette indique présence de yohimbé Family Mart 930, rue Queen O. Toronto, Ontario Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 Une analyse d'un produit à l'emballage similaire (précédemment saisi) a révélé qu'il contenait du sildénafil et du yohimbé Family Mart 930, rue Queen O. Toronto, Ontario Saisi chez le détaillant Arize Produit testé par Santé Canada qui a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil ou de nortadalafil Carrefour du Sexe 1735, boul. Curé-Labelle Laval, Québec Saisi chez le détaillant Blue Rhino Super Long Lasting Extreme 1000K Une analyse d'un produit à l'emballage similaire (précédemment saisi) a révélé qu'il contenait du sildénafil. Carrefour du Sexe 1735, boul. Curé-Labelle Laval, Québec Saisi chez le détaillant Gold Lion Honey Une analyse d'un produit à l'emballage similaire (précédemment saisi) a révélé qu'il contenait du sildénafil. Carrefour du Sexe 1735, boul. Curé-Labelle Laval, Québec Saisi chez le détaillant Oh Baby! Platinum Produit testé par Santé Canada qui a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Carrefour du Sexe 1735, boul. Curé-Labelle Laval, Québec Saisi chez le détaillant Pink Pussycat Une analyse d'un produit à l'emballage similaire (précédemment saisi) a révélé qu'il contenait de l'hydroxythiohomosildénafil. Carrefour du Sexe 1735, boul. Curé-Labelle Laval, Québec Saisi chez le détaillant Pink Pussycat Honey Une analyse d'un produit à l'emballage similaire (précédemment saisi) a révélé qu'il contenait du tadalafil. Carrefour du Sexe 1735, boul. Curé-Labelle Laval, Québec Saisi chez le détaillant Rhino 69 Une analyse d'un produit à l'emballage similaire (précédemment saisi) a révélé qu'il contenait du tadalafil. Carrefour du Sexe 1735, boul. Curé-Labelle Laval, Québec Saisi chez le détaillant Rhino 69 (Triple) Une analyse d'un produit à l'emballage similaire (précédemment saisi) a révélé qu'il contenait du sildénafil. Carrefour du Sexe 1735, boul. Curé-Labelle Laval, Québec Saisi chez le détaillant Rhino 70000 Une analyse d'un produit à l'emballage similaire (précédemment saisi) a révélé qu'il contenait du sildénafil. Carrefour du Sexe 1735, boul. Curé-Labelle Laval, Québec Saisi chez le détaillant VIP GO Rhino 69K Étiquette indique présence de yohimbé Carrefour du Sexe 1735, boul. Curé-Labelle Laval, Québec Saisi chez le détaillant

Images

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

