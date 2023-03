Zoomlion remporte 87,28 millions de dollars de commandes au salon CONEXPO-CON/AGG 2023





LAS VEGAS, le 21 mars 2023 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a fait une apparition brillante au CONEXPO-CON/AGG 2023, le plus grand salon professionnel de la construction en Amérique du Nord, qui a eu lieu du 14 au 18 mars, à Las Vegas, aux États-Unis, avec 22 produits dans sept catégories, et a obtenu des ententes signées sur place et des lettres d'intention de commande d'une valeur de 87,28 millions de dollars au troisième jour de l'exposition.

Par rapport à sa dernière participation au CONEXPO-CON/AGG, Zoomlion a vu le nombre de ses éléments d'exposition augmenter de près de 60 %. Au stand F9615, les sept catégories exposées étaient les machines de levage, les machines de levage du secteur de la construction, les bétonnières, les plateformes de travail élévatrices mobiles, les engins de terrassement, les véhicules industriels et l'équipement de mortier sec mélangé. La démonstration de produits de fabrication intelligente, un match de basket-ball avec une excavatrice et la présentation de danseurs énergiques ont attiré une foule nombreuse au stand de Zoomlion tout au long de l'exposition.

Les bétonnières, les machines de levage des secteurs de l'ingénierie et de la construction, en tant que secteurs avantageux à long terme de Zoomlion, ont fait des percées importantes, notamment avec la signature d'un contrat de vente de machines de levage du secteur de l'ingénierie de 800 tonnes à l'occasion de l'exposition, établissant un record pour la plus grande quantité de produits de tonnage exportés de la Chine vers le marché sud-américain, ce qui témoigne de la compétitivité durable des produits de Zoomlion.

L'entreprise a fait venir six excavatrices de série G et un chargeur à direction à glissement, couvrant une gamme complète de petites, moyennes et grandes excavatrices. La riche gamme de produits présentés à l'exposition a pu répondre aux différents besoins de toutes sortes de clients.

Au troisième jour de l'exposition, Zoomlion a signé des contrats pour une vaste gamme de produits, avec des clients des États-Unis, mais aussi du Canada, de Colombie, du Brésil, du Mexique, du Costa Rica, d'Argentine et d'autres pays, pour un montant total de 87,28 millions de dollars. Zoomlion est présent sur le marché nord-américain depuis 16 ans, après y être entré en 2007.

« L'Amérique du Nord est un élément important du plan de mondialisation de l'entreprise. Zoomlion cherche à cultiver le marché avec sa stratégie de localisation, y compris le développement ou l'amélioration de produits en fonction des conditions de travail locales, ainsi que la mise en place de systèmes de vente, de service et de centre de pièces localisés. Nous continuerons à créer de la valeur pour nos clients partout dans le monde grâce à plus de produits exceptionnels et à des services plus complets afin d'obtenir une collaboration gagnant-gagnant », a déclaré Liu Zenglai, directeur général adjoint de Zoomlion Overseas Company.

