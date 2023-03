LE PLASTIQUE MENACE LA SANTÉ HUMAINE ET PLANÉTAIRE





MONACO, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- La Commission Minderoo-Monaco sur les plastiques et la santé humaine présente une analyse inédite réalisée avec des chercheurs de renommée mondiale dans les domaines de la santé, l'océan et l'environnement pour quantifier les risques considérables du plastique pour toute la vie sur terre:

Le plastique cause des maladies, des troubles et des décès prématurés à toutes les étapes de son cycle de vie, et les répercussions sur la santé touchent de façon disproportionnée les personnes vulnérables, les personnes à faible revenu, les minorités et les enfants.

Les produits chimiques toxiques qui sont ajoutés au plastique et détectés régulièrement chez les personnes sont connus pour augmenter le risque de fausse couche, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les cancers.

Les déchets plastiques sont omniprésents dans l'océan, dont nous dépendons pour l'oxygène, la nourriture et les moyens de subsistance, contaminant l'eau et les fonds marins et pénétrant la chaîne alimentaire marine.

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur:

https://www.multivu.com/players/uk/9150051-plastic-threatens-human-and-planetary-health/

La Commission conclut que les modes actuels de production, d'utilisation et d'élimination du plastique ne sont pas durables et sont responsables d'atteintes importantes à la santé humaine, à l'environnement et à l'économie. Elle recommande d'établir des normes de protection de la santé pour les produits chimiques en plastique en vertu du Traité mondial sur les plastiques, exigeant que tous les polymères et produits chimiques en plastique soient soumis à des tests de toxicité avant d'entrer sur les marchés, ainsi qu'à une surveillance post-commercialisation.

La professeure Sarah Dunlop, responsable des plastiques et de la santé humaine à la Fondation Minderoo, explique: "Ces résultats nous poussent à exiger l'interdiction ou la restriction sévère des articles en plastique inutiles, évitables et problématiques, dont beaucoup contiennent des produits chimiques dangereux liés à des dommages horribles sur les personnes et la planète."

Le Dr Philip Landrigan, directeur de l'Observatoire mondial sur la santé planétaire au Boston College, est particulièrement préoccupé par l'absence de progrès de la part des organismes de réglementation. "Très peu de détails sur l'identité, la composition chimique, la toxicité potentielle des produits chimiques plastiques sont divulgués par les producteurs de plastique. Dans la plupart des pays, ils n'ont aucune obligation légale de le faire."

En ce qui concerne la biologie marine, les résultats de la Commission révèlent un besoin accru de mesure des effets du plastique sur les espèces marines, notamment concernant l'ingestion de microparticules et de nanoparticules.

Le Dr Hervé Raps, médecin au Centre Scientifique de Monaco, explique: "Les déchets plastiques mettent en danger les écosystèmes océaniques dont dépend toute l'humanité. En plus de leurs effets intrinsèques, les plastiques peuvent aussi être un vecteur de micro-organismes potentiellement pathogènes."

La bonne nouvelle, c'est que la Commission rapporte que de nombreux dommages causés par les plastiques peuvent être évités grâce à de meilleures pratiques de production, à un mode de conception alternatif, à des produits chimiques moins toxiques et à une consommation réduite.

