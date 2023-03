Laxman Narasimhan entre à la fonction de PDG de Starbucks





Starbucks (NASDAQ : SBUX) annonce, avec prise d'effet aujourd'hui, que Laxman Narasimhan assume la fonction de PDG et rejoindra le conseil d'administration de la société. Narasimhan a été nommé nouveau PDG le 1er septembre 2022, succédant au fondateur de l'entreprise et maintenant ancien CEO, Howard Schultz.

Suite à la recherche mondiale du nouveau dirigeant de Starbucks, Narasimhan a rejoint l'entreprise en tant que CEO le 1er octobre 2022, apportant près de 30 ans d'expérience à la tête d'entreprises mondiales de biens de consommation et dans le conseil aux entreprises de vente au détail, d'épicerie, de restaurants et de commerce électronique. Au cours des cinq derniers mois, il s'est lancé dans une expérience immersive unique, voyageant pour travailler avec des employés dans plus de 30 magasins, usines de fabrication et centres de soutien à travers le monde, obtenant au passage sa certification de barista. Il s'est plongé dans les plans de réinvention de l'entreprise dirigés par Schultz qui était revenu dans l'entreprise en tant que PDG intérimaire depuis le 4 avril 2022.

Depuis le retour de Schultz l'an dernier, Starbucks a dévoilé une stratégie de réinvention à l'échelle de l'entreprise et a continué à réaliser plus d'un milliard de dollars d'investissements dans des partenaires de détail et des magasins, dans des domaines prioritaires tels que l'augmentation des salaires et l'accumulation des congés maladie, les nouveaux avantages pour le bien-être financier, la formation et la collaboration modernisées, l'innovation et l'équipement dans les magasins et la célébration du café. La société a connu une hausse de 47 pour cent du cours de ses actions entre la téléconférence sur les bénéfices du deuxième trimestre de l'exercice 2022 et la téléconférence sur les bénéfices du premier trimestre de l'exercice 2023, et une croissance de sa capitalisation boursière d'environ 40 milliards de dollars au cours de la même période. La société a également généré un rendement total des actionnaires de 50 % au cours de cette période, dépassant de loin le S&P 500. Starbucks a également été récemment nommé la marque de restaurant ayant le plus de valeur pour la 7e année consécutive par Brand Finance.

Schultz a partagé une lettre à l'équipe de haute direction de l'entreprise à la veille de l'annonce ? consultable ici.

« Le conseil d'administration veut exprimer ses remerciements les plus sincères à son fondateur, Howard Schultz, pour avoir repris de manière désintéressée le relai du leadership lorsqu'on lui a demandé ? renonçant à sa rémunération et mettant de côté ses propres activités ? pour l'amour de notre entreprise et de ses partenaires », déclare Mellody Hobson, présidente indépendante du conseil d'administration de Starbucks. « Nous ne serions pas là où nous sommes sans lui. »

Narasimhan prend officiellement le poste de PDG aujourd'hui et dirigera l'assemblée annuelle des actionnaires de Starbucks ce jeudi 23 mars. Au fur et à mesure qu'il occupera cette fonction, Narasimhan continuera à engager l'équipe de direction, à partager ses apprentissages et ses perspectives et à évaluer les opportunités pour l'entreprise à mesure qu'elle trace la voie à suivre.

« L'immersion intensive de Laxman dans l'entreprise, associée à sa vaste expérience éprouvée en tant que constructeur, innovateur et opérateur de marques, l'ont préparé de manière unique à mener Starbucks dans sa prochaine phase de croissance », déclare Hobson. « Cette immersion a approfondi la compréhension de Laxman de la culture et des valeurs de Starbucks. En cette période d'apprentissage et d'écoute, il a déjà gagné le coeur et l'esprit de nos partenaires à travers le monde. »

« Je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité d'entrer officiellement dans mon rôle de PDG de Starbucks pour diriger une formidable équipe de plus de 450 000 tabliers verts dans le monde. Les fondements que Howard a posés ? construire à partir de zéro une marque mondiale emblématique animée d'une passion durable pour promouvoir l'humanité ? sont vraiment remarquables, et je suis honoré d'avoir l'occasion de bâtir sur cet héritage profond », déclare Narasimhan. « En tant qu'entreprise de connexions humaines, nous avons des possibilités illimitées de tenir nos promesses pour nos partenaires, nos clients, nos investisseurs et nos communautés, dans chaque tasse et à chaque interaction. Je suis ravi de travailler aux côtés de nos partenaires du monde entier pour concrétiser l'avenir illimité de Starbucks. »

À propos de Starbucks

Depuis 1971, Starbucks Coffee Company s'engage à s'approvisionner de manière éthique et à torréfier du café arabica de haute qualité. Aujourd'hui, avec plus de 36 000 boutiques, la société est le premier torréfacteur et détaillant de café de spécialité dans le monde. Grâce à notre engagement indéfectible envers l'excellence et nos principes directeurs, nous donnons vie à l'expérience Starbucks unique, à chaque client, dans chaque tasse. Pour partager l'expérience, rendez-nous visite en boutique ou en ligne sur stories.starbucks.com ou sur www.starbucks.com.

