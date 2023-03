Avis aux médias - L'UMQ sera disponible pour commenter le budget du Québec 2023-2024





MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, sera disponible pour commenter le budget du Québec 2023-2024, qui sera déposé le 21 mars prochain à l'Assemblée nationale.

Rappelons qu'en février dernier, l'UMQ a présenté ses recommandations au ministre des Finances, monsieur Eric Girard, dans le cadre des consultations prébudgétaires. À cette occasion, l'UMQ a formulé 23 propositions ciblées axées autour de cinq dossiers stratégiques pour le milieu municipal : changements climatiques et environnement; finances, fiscalité et infrastructures; habitation et patrimoine; développement économique et régional; sécurité publique.

Les demandes d'entrevue avec monsieur Côté peuvent être acheminées à monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

