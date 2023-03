Nouvel ouvrage : Mila et l'UNESCO soulignent l'urgente nécessité d'une meilleure gouvernance de l'intelligence artificielle





MONTRÉAL, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ont procédé aujourd'hui à Mila au lancement d'un livre conjoint sur l'urgente nécessité d'encadrer l'intelligence artificielle (IA) face à des changements technologiques sans précédent.

Le livre, intitulé Angles morts de la gouvernance de l'intelligence artificielle, présente 18 articles sur la gouvernance de l'IA écrits par des membres du monde universitaire, politique, de la société civile et de l'industrie et ce, à l'heure où les révolutions technologiques ouvrent de nouvelles perspectives scientifiques, économiques et sociales tout en soulevant des questions éthiques et en posant des défis réglementaires.

L'ouvrage aborde des thèmes comme l'influence de l'IA sur les communautés LGBTI et autochtones, la nécessaire inclusion des pays du Sud dans la gouvernance mondiale de l'IA ou encore l'utilisation de l'IA pour soutenir l'innovation à des fins socialement bénéfiques. Il suggère des pistes de solutions afin de favoriser un développement de l'IA éthique, inclusif et respectueux des droits humains.

Les auteures et auteurs mettent également en garde contre l'utilisation de l'IA dans des contextes pouvant nuire au bien commun (comme les armes autonomes ou la manipulation de contenus numériques à des fins de déstabilisation sociale), déplorent la centralisation du pouvoir décisionnel dans le développement des systèmes d'IA, les biais reproduits par ceux-ci, ou encore le manque de transparence et de responsabilité dans l'industrie.

Le livre complet est disponible en ligne

À l'occasion du lancement, Mila a tenu aujourd'hui dans son Agora une conversation entre deux sommités du domaine de l'IA ayant contribué au livre: Yoshua Bengio, professeur titulaire à l'Université de Montréal, fondateur et directeur scientifique de Mila, directeur scientifique d'IVADO et titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR, et Kate Crawford, professeure chercheuse à l'University of Southern California Annenberg, chercheuse principale senior à Microsoft Research et experte des conséquences sociales, politiques et environnementales de l'IA.

Ils ont abordé les importantes possibilités offertes par l'IA pour accélérer la découverte scientifique, notamment dans les domaines de la santé et de l'environnement. Les occasions liées aux récentes révolutions technologiques et les questions entourant les failles et biais des systèmes d'IA actuels ont également été au coeur de leur échange. Enfin, ils ont discuté du nécessaire encadrement éthique et réglementaire du domaine afin de s'assurer que la technologie rende service à l'humanité tout entière.

Cette conversation sur le présent et l'avenir de l'IA a été précédée d'interventions de représentantes et représentants de l'UNESCO et du gouvernement du Québec. Une retransmission est disponible sur la chaîne YouTube de Mila .

Cette initiative a été rendue possible en partie grâce à l'aide financière du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et des Fonds de recherche du Québec.

Citations

« Nous sommes très fiers de dévoiler cet ouvrage à un moment critique du développement de l'IA. Les choix que nous ferons en tant que société au cours des prochaines années auront une influence considérable sur l'avenir de l'humanité et nous espérons que ces pages nourriront les réflexions et guideront les décisions afin d'assurer un développement de l'IA plus éthique, responsable et inclusif. » - Valérie Pisano, présidente et chef de la direction de Mila

« Cet ouvrage rassemble une pluralité de voix parfois optimistes, parfois discordantes, mais toujours pertinentes sur le présent et l'avenir de l'IA. Il constitue un outil pour réfléchir au rôle que nous voulons que l'IA joue dans nos vies et dans le monde, tout en soulignant le besoin de cadres réglementaires pour mieux encadrer le développement de la technologie, pour tirer profit des opportunités qu'elle offre, et pour réduire les risques qu'elle pose. » - Benjamin Prud'homme, co-éditeur et directeur exécutif, IA pour l'Humanité - Mila

« Identifier les angles morts dans la gouvernance de l'IA est non seulement essentiel pour le développement responsable de l'IA, mais aussi pour la protection et la promotion des droits humains à l'ère numérique. » - Dr. Tawfik Jelassi, sous-directeur général de l'UNESCO pour la communication et l'information

« Nous sommes fiers de soutenir financièrement cet ouvrage international codirigé par l'UNESCO et Mila, fleuron de l'écosystème québécois en intelligence artificielle (IA). En contribuant à mettre de l'avant l'expertise québécoise dans ce domaine auprès de l'UNESCO et de ses 193 États membres, le gouvernement du Québec reconnaît la nature hautement stratégique de l'IA pour l'économie et le rayonnement du Québec à l'international. » - Michel Bonsaint, représentant du gouvernement du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO

