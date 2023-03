BIO KOREA 2023 : inscriptions ouvertes pour le programme Business Partnering





L'Institut coréen de développement du secteur de la santé (KHIDI, président : Cha Soon-do) et le Chungcheongbuk-do (gouverneur : Kim Young-hwan) invite les entreprises à participer au programme Business Partnering de BIO KOREA 2023, un événement organisé conjointement par les organisations.

Le Business Partnering, l'un des programmes clés de BIO KOREA 2023, vise à discuter de diverses opportunités d'affaires et plans de coopération en matière de recherche, tels que les études conjointes, l'entrée sur le marché et les transactions technologiques, etc., à travers des rencontres individuelles entre entreprises et organisations dans les domaines de la santé.

Le Business Partnering se déroulera simultanément en ligne et hors ligne du mercredi 10 au vendredi 12 mai, dates auxquelles BIO KOREA 2023 se tiendra également. En particulier, les réunions en ligne se tiendront 24h/24 pour assurer leur succès avec les entreprises étrangères.

Les entreprises qui ont l'intention de participer au Business Partnering sont invitées à s'inscrire pour un accès complet à la convention (FCA) ou pour un accès de partenariat en ligne (OPA). Les entreprises finalisant leur inscription FCA d'ici le vendredi 5 mai bénéficieront d'une réduction de 10 % et d'une participation à tous les programmes de BIO KOREA 2023, tels que les conférences, les expositions et le Business Partnering.

FCA (accès complet à la convention) : participation à tous les programmes du BIO KOREA 2023, y compris les conférences, les expositions et le Business Partnering.

OPA (accès de partenariat en ligne) : participation au Business Partnering (24h/24)

BIO KOREA organise des programmes hors ligne depuis l'année dernière alors que la pandémie mondiale de COVID-19 s'affaiblit progressivement. Avec l'amélioration de la situation pandémique, la convention internationale BIO KOREA 2023 a suscité un intérêt croissant auprès des entreprises étrangères.

Grâce à une délégation organisée par les ambassades australiennes et canadiennes en Corée, au moins 20 entreprises et instituts de recherche étrangers dans les domaines de la chimiothérapie anticancéreuse, de la thérapie cellulaire, de la thérapie génique, et des CRO, assisteront à l'événement. En outre, les entreprises étrangères participant à l'événement via les stands de l'Allemagne, de la Thaïlande et de Taïwan, entre autres, feront une visite directe à BIO KOREA 2023 et chercheront des opportunités commerciales avec les entreprises coréennes.

Le suisse Ferring Pharmaceuticals, qui a obtenu l'approbation de la FDA pour un nouveau médicament microbiome et un produit de thérapie génique contre le cancer de la vessie l'année dernière, participera au Business Partnering pour rechercher des opportunités de collaboration avec les entreprises coréennes les plus prometteuses dans les domaines de la thérapie génique, du microbiome et des technologies de traitement gynécologique et de traitement de la stérilité.

La Regenerative Medicine Acceleration Foundation (RMAF), le Fonds coréen pour la médecine régénératrice (KFRM), et le Conseil de médecine régénérative avancée (CARM) organiseront et tiendront conjointement un stand consacré à la médecine régénérative avancée. Via leur participation au stand, une trentaine d'entreprises, d'hôpitaux et d'organisations apparentées dans les domaines de la thérapie génique et cellulaire et de la thérapie cellulaire immunitaire, et des CDMO (organisations de développement et de fabrication sous contrat) de médecine régénérative, ainsi que Genemedicine, Cellid, et HK inno.N prendront part au Business Partnering.

Un responsable du KHIDI a déclaré : « En 2022, nous avons fourni une opportunité d'échange technologique continu aux participants en proposant le Business Partnering en ligne et hors ligne, et 730 réunions ont été tenues entre 421 personnes de 32 pays. Cette année, en maintenant le Business Partnering sur les canaux hors ligne, nous nous efforcerons d'élargir les possibilités d'échanges directs avec des entreprises étrangères, de fournir un lieu propice à des discussions commerciales plus actives et, partant, de jeter les bases de l'entrée sur le marché mondial pour les entreprises coréennes. »

Les entreprises qui souhaitent participer au Business Partnering peuvent soumettre leur candidature sur le site Web de BIO KOREA (www.biokorea.org).

