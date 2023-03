STALLERGENES GREER RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC ASTHME ET ALLERGIES POUR LA JOURNEE FRANCAISE DE L'ALLERGIE ET POURSUIT SON ENGAGEMENT ENVERS LES PERSONNES SOUFFRANT D'ALLERGIES





Stallergenes Greer France est fier d'annoncer son partenariat avec Asthme & Allergies dans le cadre de la Journée française de l'allergie (JFA) 2023. Ce partenariat reflète l'engagement de Stallergenes Greer envers les personnes souffrant d'allergies.

JFA 2023 - L'allergie : la dépister, c'est déjà la traiter !

Stallergenes Greer renouvelle son partenariat avec l'association Asthme & Allergies pour l'organisation de la 17e Journée française de l'allergie (JFA), le 21 mars 2023, afin de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé sur les allergies et leurs conséquences qui peuvent affecter de nombreux aspects de la vie quotidienne : santé physique, qualité de vie, bien-être, relations sociales etc.

La JFA 2023 s'articule autour du dépistage avec comme mot d'ordre : « L'allergie, la dépister, c'est déjà la traiter ». Il est primordial que les patients qui souffrent de symptômes dus à l'allergie soient diagnostiqués au plus vite, et qu'une prise en charge adaptée de leur pathologie puisse leur être proposée.

L'association Asthme & Allergies propose de nombreuses actions de sensibilisation à l'allergie et à son diagnostic : une campagne d'informations relayée auprès de la presse nationale et de la presse locale, une affiche diffusée sur les réseaux sociaux ainsi que dans les salles d'attente des médecins, des informations régulières sur les réseaux sociaux mais aussi des vidéos de questions-réponses avec des allergologues et des patients disponibles sur le web afin de toucher le plus grand nombre.

Sensibiliser les patients aux différentes allergies

Stallergenes Greer France poursuit son programme « Je suis allergique et alors ? » dont l'objectif est de sensibiliser les patients aux différentes allergies, aux symptômes et au parcours de soins, allant du diagnostic aux différents traitements possibles. Pour cela, plusieurs outils sont mis à disposition, avec quelques nouveautés :

Des brochures pensées par les patients, pour les patients ! Après la brochure « Je suis allergique et alors ? » qui contient des informations générales, et six brochures thématiques, deux nouvelles brochures viennent compléter l'offre : une brochure sur les allergies aux herbacées et une brochure sur les allergies cutanées.

Trois vidéos d'animation pour trouver des réponses aux questions sur les allergies.

Ces outils sont mis à disposition dans les salles d'attente des allergologues, pneumologues, pédiatres et ORL, ainsi que sur notre site internet, dans la rubrique « Nos services ».

À propos de Stallergenes Greer en France

Stallergenes est une filiale de Stallergenes Greer International AG, dont le siège social est situé à Baar (Suisse). Stallergenes Greer est un laboratoire biopharmaceutique international, spécialisé dans la recherche, le diagnostic et le traitement des allergies par la recherche, le développement et la commercialisation de produits et de services d'immunothérapie allergénique. Stallergenes Greer International AG est la société mère de GREER Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et de Stallergenes SAS (immatriculée en France). Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.stallergenesgreer.fr

