AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Fraser discutera des innovations dans les programmes d'immigration au Canada avec les ministres allemands Faeser et Heil





OTTAWA, ON, le 19 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, répondra aux questions des médias à la suite d'une visite de Giatec avec la ministre fédérale allemande de l'Intérieur et des Communautés, Nancy Faeser, et le ministre du Travail et des Affaires sociales, Hubertus Heil.

Les ministres se réuniront pour discuter de l'expertise du Canada en matière d'attraction de travailleurs qualifiés par le biais d'initiatives telles que notre Volet des talents mondiaux et notre Mode de service réservé, alors que l'Allemagne envisage des changements et des innovations dans ses programmes d'immigration.

Date : Le lundi 20 mars 2023 Heure : 11 h 30 (heure de l'Est)



Lieu : Giatec Scientific, Inc.

245 Menten Place, bureau 300

Ottawa (Ontario) K2H 9E8

