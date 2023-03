Le gouvernement du Québec soutient le Festival Art Souterrain





MONTRÉAL, le 17 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 108 500 $ au Festival Art Souterrain, qui commence dès demain et se déroule jusqu'au 9 avril prochain, à Montréal.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour cette édition anniversaire qui souligne ses 15 ans, ce festival d'art contemporain invite la population à profiter de plusieurs activités sur le thème de la fête. Fidèle à la formule qui a fait sa renommée, le festival s'installera dans le Montréal souterrain et proposera un parcours gratuit faisant découvrir les oeuvres d'une trentaine d'artistes d'ici et d'ailleurs.

Citations :

« Le Festival Art Souterrain convie la population à découvrir le talent de nos artistes par le biais d'activités totalement gratuites. Je suis fière que notre gouvernement soutienne cette 15e édition, qui contribue au tourisme culturel dans notre métropole et qui favorise le rayonnement de notre industrie événementielle. Je souhaite que les visiteuses et visiteurs saisissent cette occasion unique de vivre Montréal autrement et qu'ils découvrent de nouveaux attraits, de nouvelles saveurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis maintenant 15 ans, le Festival Art Souterrain offre une expérience unique aux Montréalaises et Montréalais, et aux gens qui visitent la métropole. Notre gouvernement est fier d'être partenaire de cet événement qui participe au rayonnement du centre-ville et qui renforce la position de Montréal comme métropole culturelle. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 58 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.





Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du festival en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

