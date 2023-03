Moldcell lance le tout premier portefeuille numérique - moldcell money, soutenu par Comviva





Un service financier pour accélérer les paiements numériques en Moldavie et la transition vers une économie cash-lite

NEW DELHI, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- Moldcell, le principal opérateur de réseau mobile en Moldavie, a annoncé son entrée sur le marché des services financiers avec son portefeuille numérique d'un nouveau type, « moldcell money ». Avec ce lancement, Moldcell est devenu le premier opérateur de télécommunications en Moldavie à fournir des services financiers numériques qui fournissent un nouveau niveau de confort et de sécurité à ses clients.

Ce service est désormais disponible via l'application moldcell money et permet aux abonnés de tout réseau mobile du pays de transférer facilement de l'argent et de payer des services directement depuis leur portefeuille mobile. Ce nouveau service est une étape importante vers l'inclusion financière et la création d'une économie cash-lite.

Le service financier est soutenu par Comviva, le leader mondial des solutions financières numériques. Comviva a déployé sa plateforme phare mobiquity® Pay qui offre plusieurs options innovantes. Les utilisateurs peuvent effectuer des paiements avec leur numéro de téléphone mobile, sans avoir besoin de cartes bancaires ni d'argent en espèces et ils peuvent transférer de l'argent vers n'importe quel numéro de téléphone mobile ou payer des services directement à partir de l'application mobile. Le service offre également la possibilité de transférer de l'argent à l'aide d'un code SMS ou via n'importe quel magasin Moldcell Center, assurant la sécurité des données personnelles et le paiement instantané.

Concernant le partenariat, Olga Pavlic, directrice des services financiers mobiles et de l'innovation d'entreprise chez Moldcell a déclaré : « Notre solution moldcell money est le premier service de fintech du marché des télécommunications en Moldavie visant à offrir aux abonnés de tous les réseaux de communication un large éventail de services financiers. La solution consiste en trois composantes principales : l'application mobile "moldcell money", qui offre divers services tels que les paiements, les factures, les prêts, les paiements gouvernementaux, les paiements de jeux, les transferts d'argent aux proches et les bonus ; les services financiers disponibles directement dans les magasins Moldcell de tout le pays, rendant ainsi les transferts et les paiements pratiques, simples et accessibles ; la possibilité d'effectuer des paiements avec un numéro Moldcell exclusivement réservée aux abonnés Moldcell, qui offre un avantage supplémentaire en matière de confort et de simplicité. »

« Comviva a été le leader de l'industrie dans le domaine des paiements et notre travail sur ce premier projet de marché dans la région préparera le terrain pour de nombreuses autres nouveautés passionnantes dans le domaine des paiements dans la région. Nous sommes ravis de nous associer à Moldcell dans le cadre de son initiative de numérisation qui offrira un moyen moderne, numérique et sécurisé de gérer les paiements », a déclaré Srinivas Nidugondi, directeur de la transformation au département des solutions financières numériques chez Comviva.

Mobiquity Pay de Comviva est l'une des principales plateformes de paiement numérique à travers le monde. Il s'agit d'une plateforme de paiement cloud qui répond à toutes les exigences en matière de monnaie numérique, de portefeuille et de paiement. mobiquity Pay est une plateforme riche en fonctionnalités, robuste, évolutive et flexible qui sert les consommateurs, les fournisseurs de services et leurs partenaires. Elle facilite les paiements numériques pour tous les segments de clientèle et leur permet d'utiliser plusieurs instruments de paiement tels que les comptes bancaires, les cartes de crédit, les comptes prépayés et les comptes à valeur stockée (SVA).

