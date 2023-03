Avania désigne le vétéran du secteur des medtechs Todd M. Pope comme nouveau président de son conseil d'administration





Avania, l'un des principaux organismes mondiaux de recherche sous contrat (CRO) dans le domaine des technologies médicales, a annoncé aujourd'hui la désignation de Todd M. Pope comme nouveau président de son conseil d'administration. Todd peut se targuer de posséder 30 ans d'expérience de leadership et en matière de technologies et de dispositifs médicaux, au sein de start-up et de sociétés de medtech à forte capitalisation. En 2018, il faisait partie de la liste des 50 personnes les plus influentes dans le domaine des soins de santé établie par le TIME Magazine. Ces 20 dernières années, il a occupé des postes de PDG dans des entreprises publiques et privées, ainsi que la fonction de président du conseil d'administration d'AdvaMed ACCEL, la division d'AdvaMed créée pour répondre aux besoins uniques des petites start-up et des petits fabricants actifs dans les technologies médicales.

« Je suis très heureux d'accéder à cette fonction en cette période si dynamique et de soutenir le parcours de croissance d'Avania », a déclaré M. Pope. « Après une carrière gratifiante à la tête d'entreprises du secteur des medtechs, je suis plus que jamais motivé par la possibilité de travailler aux côtés de cette équipe dirigeante en vue de mettre en oeuvre la stratégie commerciale transformationnelle d'Avania. »

Parmi les fonctions précédentes de Todd, citons celle de président mondial de Johnson & Johnson Cordis, de président et PDG de TransEnterix, ainsi que d'autres postes de direction supérieure dans l'écosystème des medtechs. Todd est actuellement directeur des conseils d'administration de Distalmotion et Humacyte. Il est par ailleurs associé chez Revival Healthcare Capital.

« Allié à sa vaste expérience dans les medtechs, surtout dans le domaine commercial et de l'exploitation, le bilan de Todd à des postes de leadership fait de lui la personne idéale pour remplir cette tâche », a indiqué Sapna Hornyak, présidente et PDG d'Avania. « Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Todd pour garantir l'impact positif et continu d'Avania sur l'ensemble des intervenants, notamment les clients de la société, son personnel et la communauté des medtechs. L'équipe dirigeante et le conseil d'administration sont optimistes pour l'avenir et ont hâte de faire passer Avania à la vitesse supérieure grâce à leur nouveau président. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Todd », ont ajouté Edouard Pillot, associé directeur, et Enrico Grasso, associé chez Astorg Mid-Cap, qui détient une participation majoritaire dans Avania. « Il nous apporte sa très longue expérience et ses nombreuses relations dans le secteur des medtechs, ce qui nous permettra de bénéficier de précieuses connexions avec des clients et d'informations quant à leurs besoins en constante évolution, afin de déterminer comment Avania peut les servir au mieux. L'expérience de leadership de Todd, aussi bien dans de petites entreprises que dans des sociétés d'envergure, contribuera également à la croissance et au développement d'Avania. »

À propos d'Avania

Avania est l'un des principaux organismes mondiaux de recherche sous contrat proposant des services complets axés sur la gestion des études cliniques portant sur des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux in vitro, des agents biologiques et des produits combinés dispositif-médicament à l'échelle internationale. Avania prend les produits en charge en adoptant une approche personnalisée, de la première phase humaine à la phase de post-commercialisation. Si vous avez besoin de faire progresser vos technologies médicales, c'est à Avania qu'il faut vous adresser. Sa vision consiste à devenir votre partenaire mondial de confiance dans le cadre de l'évolution de votre technologie médicale, de l'innovation à la commercialisation en passant par l'amélioration de la santé et du bien-être des patients.

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 14:05 et diffusé par :