Avis public - Les sirops pour enfants Robikids et Solmux servant à fluidifier le mucus ne sont pas homologués et peuvent poser de graves risques pour la santé

Marques

Robikids

Solmux

Résumé

Produits : Produits de santé non homologués dont l'étiquette indique qu'ils contiennent un médicament d'ordonnance

Problème : Produits de santé - Sécurité des produits

Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie du coin pour qu'ils soient éliminés convenablement. Consultez un professionnel de la santé si vous ou votre enfant avez utilisé n'importe lequel de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé. Les médicaments d'ordonnance ne peuvent être vendus en toute légalité que sur présentation d'une ordonnance. Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Images

Produits visés

Produits Médicament d'ordonnance mentionné sur l'étiquette Robikids Carbocisteine Mucolytic 120 ml (250 mg/5 ml) Présence de carbocistéine indiquée sur l'étiquette. Solmux Carbocisteine Mucolytic Pediatric Syrup 120 ml (200 mg/5 ml) Présence de carbocistéine indiquée sur l'étiquette.

Problème

Santé Canada met les parents et gardiens d'enfants en garde contre deux sirops pour enfants non homologués pour fluidifier le mucus, Robikids et Solmux, qui ont été saisis de Kamshoppe qui en a fait l'annonce sur Facebook. Selon leur étiquette, les deux produits contiennent de la carbocistéine, soit un médicament d'ordonnance qui peut poser de graves risques pour la santé, comme des nausées, de la diarrhée, des réactions allergiques (p. ex. anaphylaxie) et des saignements gastro-intestinaux. Si Santé Canada trouve d'autres distributeurs ou détaillants de ces produits de santé non homologués, il prendra les mesures qui s'imposent et en informera le public.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été autorisés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. À titre d'exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé (comme des médicaments d'ordonnance, des additifs ou des contaminants) dont la présence peut ne pas être indiquée sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. De plus, ces produits pourraient ne pas vraiment contenir les ingrédients actifs auxquels les consommateurs s'attendent pour aider au maintien ou à l'amélioration de leur santé.

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sur l'avis d'un professionnel de la santé et sous sa supervision puisqu'ils servent à traiter des problèmes précis et qu'ils peuvent avoir des effets secondaires graves.

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie du coin pour qu'ils soient éliminés convenablement.

Consultez un professionnel de la santé si vous ou votre enfant avez utilisé n'importe lequel de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente de produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Contexte

La carbocistéine est un médicament d'ordonnance dont l'utilisation n'est pas autorisée au Canada. Elle est employée dans d'autres pays pour traiter des problèmes de santé associés à un excès de mucus dans les voies respiratoires. Ses effets secondaires incluent diarrhée, nausée et brûlures d'estomac. Des réactions allergiques (p. ex. anaphylactiques) et cutanées graves ont été signalées lors de son utilisation. La carbocistéine peut altérer la muqueuse de l'estomac et provoquer des saignements gastro-intestinaux chez les aînés, les personnes ayant des antécédents d'ulcères gastroduodénaux ou les patients prenant des médicaments dont on sait qu'ils peuvent provoquer des saignements gastro-intestinaux, comme l'acide acétylsalicylique (AAS) et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). L'utilisation de carbocistéine est déconseillée chez les personnes enceintes.

