Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Québec accorde plus de 123 000 $ à la compétition Hit the Floor de Gatineau

QUÉBEC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 123 500 $ à la compétition Hit the Floor de Gatineau, se déroule jusqu'au 19 mars prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La compétition Hit the Floor de Gatineau constitue une vitrine incontournable pour des milliers de danseurs québécois et canadiens, tous styles confondus. Elle contribue au développement de la danse à l'échelle mondiale.

Citations :

« C'est avec fierté que le gouvernement du Québec appuie la compétition Hit the Floor de Gatineau, dont la renommée n'est plus à faire. Fort de la présence d'artistes de renom et de la relève, cet événement saura ravir à nouveau les amateurs de danse de tous les styles. Les festivités de ce genre contribuent au dynamisme culturel et économique de l'Outaouais, en plus de faire rayonner la région sur la scène internationale. J'invite les visiteurs à prendre part à ce rendez-vous unique et j'espère qu'ils seront nombreux à découvrir les attraits des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Hit the Floor de Gatineau est une occasion exceptionnelle pour les athlètes de goûter à l'adrénaline que procure les grandes compétitions. Que le plaisir soit au coeur des performances! Après de nombreuses heures de répétition, il est important de savourer ce moment tant attendu. Je souhaite que le souvenir positif qu'ils garderont de leurs prestations les encourage à maintenir la pratique régulière d'activité sportive. Bonne chance à l'ensemble des participants! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je me réjouis du soutien accordé à Hit the Floor. Cette compétition réunit des jeunes des quatre coins du Québec, tous unis par la passion de la dance, et leur permet de se dépasser et de montrer l'étendue de leur talent. Elle représente l'aboutissement de tellement d'heures de travail. Cet événement unique démontre l'impact positif de l'art de la danse et offre aux concurrents la chance de vivre une expérience inspirante. À titre de ministre responsable de l'Outaouais, je suis d'autant plus ravi que le tout se déroule dans la belle ville de Gatineau. J'invite les participants, ainsi que leur famille, à aller à la découverte de la région et je leur souhaite bon succès! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais et député de Papineau

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 117 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le ministère de l'Éducation octroie la somme de 6 500 $ à l'organisation par l'entremise du Programme de soutien aux événements sportifs.

