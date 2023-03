Le Groupe Banque TD fixe une nouvelle cible en matière de finance durable et de décarbonisation de 500 milliards de dollars d'ici 2030





La nouvelle cible vise à soutenir les activités environnementales, sociales et de décarbonisation dans le cadre de la stratégie ESG générale de la Banque

TORONTO, le 16 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la TD ou la Banque) s'est fixé une nouvelle cible en matière de finance durable et de décarbonisation afin de soutenir ses clients et les collectivités qu'il sert en visant à mobiliser 500 milliards de dollars canadiens d'ici 2030 au moyen d'activités financières, notamment les prêts, le financement, les services de prise ferme, les services-conseils, l'assurance et les propres placements de la Banque.

Cette nouvelle cible représente la prochaine étape des efforts de la TD afin d'appuyer ses clients dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et de contribuer à améliorer les retombées sociales. Les activités environnementales, sociales et de décarbonisation admissibles sont axées sur le soutien des progrès accomplis vers l'atteinte des principaux objectifs de développement durable de la TD, comme les mesures d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces derniers, ainsi que l'inclusion économique.

« Le recours à la finance durable constitue une incroyable occasion d'affaires. C'est aussi une composante essentielle de notre démarche vers l'atteinte de notre objectif d'émissions de gaz à effet de serre (GES) nettes nulles pour nos activités d'exploitation et de financement d'ici 2050, a déclaré Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD. Notre nouvelle cible en matière de finance durable et de décarbonisation est une avancée palpitante qui s'appuie sur les progrès que nous avons réalisés depuis plus de 10 ans dans le but de provoquer des répercussions positives et mesurables sur la société et l'environnement, puis de contribuer à un avenir plus inclusif et durable. »

Dans le cadre de cette annonce, la TD a publié sa méthodologie liée à la cible en matière de finance durable et de décarbonisation, qui décrit son approche quant à la catégorisation, à l'évaluation et au compte rendu des progrès vers sa nouvelle cible, notamment :

Les activités financières de la TD qui contribuent à l'atteinte de la cible, y compris les prêts, le financement, les services de prise ferme, les services-conseils, l'assurance et les propres placements de la Banque.

Les activités environnementales, sociales et de décarbonisation admissibles pouvant être prises en compte dans la réalisation de la cible, y compris le rapprochement avec les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Un processus de gouvernance pour soutenir son travail de quantification, de validation, de surveillance et de production de rapports sur les progrès vers la cible.

La TD prévoit rendre compte annuellement, sur une base cumulative, de ses progrès vers l'atteinte de la cible en matière de finance durable et de décarbonisation dans un ou plusieurs de ses futurs rapports liés aux enjeux ESG.

En 2017, la TD a été la première grande banque canadienne à se fixer un objectif financier de 100 milliards de dollars canadiens d'ici 2030 sous forme de prêts, de financement, de services de gestion d'actifs et de programmes d'entreprise internes favorables à de faibles émissions de carbone. En 2022, la Banque a atteint cet objectif. Plus de renseignements à ce sujet se trouvent dans le Rapport ESG 2022.

Aujourd'hui, la TD a également publié sa série de rapports sur les enjeux ESG de 2022, qui donne des renseignements sur la stratégie et les résultats de la Banque en lien avec les questions d'ordre environnementales, sociales et de gouvernance. Pour consultez ces rapports, rendez-vous au : https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/rapports-enjeux-environnementaux-sociaux-gouvernance.

* Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.



À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Mise en garde à l'égard de la divulgation de la cible en matière de finance durable et de décarbonisation

La Banque Toronto-Dominion (la « Banque » ou la « TD ») n'a pas l'obligation, en vertu des lois canadiennes ou américaines sur les valeurs mobilières, de préparer ou de déposer le présent document. Bien que l'information contenue dans ce document soit pertinente pour nos parties prenantes et puisse les intéresser, ces dernières ne doivent pas lui donner le caractère significatif des informations à fournir dans les documents déposés aux termes des lois sur les valeurs mobilières. Le présent document contient aussi des énoncés prospectifs et il est assujetti à la mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs, comme il est indiqué dans le Rapport aux actionnaires de la Banque pour l'exercice terminé le 31 octobre 2022, disponible au www.td.com/fr .

En raison des limites et des incertitudes inhérentes à la climatologie, à la science de la durabilité, à l'analyse des risques liés au climat et au développement durable et à la production de rapports, la Banque s'est appuyée sur divers critères, pratiques, taxonomies, méthodologies et normes du marché et a fait, de bonne foi, des estimations et des hypothèses raisonnables pour établir sa cible en matière de finance durable et de décarbonisation (la « cible »). Toutefois, il y a de nombreux facteurs qui sont visés par la climatologie et la science de la durabilité en évolution et que la Banque pourrait ne pas prévoir ou anticiper avec exactitude, ce qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de la TD à atteindre la cible. Ces facteurs comprennent la disponibilité de données complètes et de grande qualité (y compris celles des clients de la TD), les hypothèses sous-jacentes aux scénarios de décarbonisation des tiers, les tendances économiques (y compris les variations des taux d'intérêt), les fluctuations de la valeur des entreprises de nos clients, les régimes réglementaires et législatifs nationaux et internationaux applicables, la nécessité d'une participation active et continue des parties prenantes (dont les entreprises, les institutions financières et les organisations gouvernementales et non gouvernementales), le développement et le déploiement de nouvelles technologies et de nouveaux procédés de fabrication, les mesures frontalières et la disponibilité de solutions propres au secteur, entre autres événements ou conditions imprévus. Ces facteurs, ainsi que d'autres, peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de la cible de la Banque et peuvent amener la Banque à adapter sa cible pour refléter l'évolution du contexte climatique et réglementaire. Par ailleurs, les lecteurs doivent tout particulièrement savoir que pour fixer sa cible, la TD a supposé, entre autres choses, une croissance continue des placements et des dépenses de ses clients dans les activités environnementales, de décarbonisation et sociales en fonction des tendances réglementaires, politiques, économiques, technologiques, climatiques et autres. Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, elles pourraient avoir une incidence sur la capacité de la TD à atteindre sa cible.

La TD a également supposé que les taux de croissance et l'expansion des affaires seraient ordinaires. Tout changement dans les activités de la TD (y compris dans ses activités de prêt, de financement, de services de prise ferme et de services-conseils, et dans ses propres placements), dans la propriété et le contrôle de ses filiales ou dans sa présence géographique (y compris les relocalisations, les fusions, les acquisitions ou les cessions) pourrait avoir une incidence considérable sur la cible de la TD.

En outre, il pourrait y avoir des changements dans les pratiques, les taxonomies, les méthodologies, les critères et les normes du marché que les organismes de réglementation, le secteur financier, la Banque et ses clients utilisent pour déterminer l'admissibilité des opérations financières et des activités environnementales, de décarbonisation et sociales pour l'inclusion dans les cibles de finance durable et de décarbonisation. Il peut également y avoir des changements dans les méthodologies et les normes de classification, de mesure, de déclaration et de vérification de ces opérations et activités. La TD peut mettre à jour la cible, ses progrès vers la cible et l'admissibilité de certaines opérations et activités, au besoin, en fonction de l'évolution des pratiques, des taxonomies, des méthodologies, des critères et des normes du marché.

Pour établir sa cible, en faire le suivi et en faire rapport, la TD doit se fier aux données obtenues des clients et d'autres sources tierces. L'utilisation des données de tiers par la TD ne doit pas être considérée comme une approbation du tiers ou de ses données ni être interprétée comme l'octroi d'une forme quelconque de propriété intellectuelle. Bien que la TD estime que ces sources sont fiables, elle n'a vérifié aucune donnée externe de façon indépendante, ni évalué les hypothèses sous-jacentes utilisées par lesdites sources externes et ne peut garantir l'exactitude de ces données ou de ces hypothèses de tiers. Les données utilisées par la TD dans le cadre de la cible, notamment pour évaluer l'utilisation prévue du capital par les clients, peuvent donc être limitées sur le plan de la qualité, indisponibles ou incohérentes dans certains secteurs. Certaines données de tiers peuvent également changer à mesure de l'évolution des pratiques, taxonomies, méthodologies, critères et normes du marché. Ces facteurs et les incertitudes connexes peuvent avoir une incidence importante sur la cible de la TD et la capacité de cette dernière à l'atteindre.

Les pratiques, taxonomies, méthodologies, critères et normes du marché relatifs à la « finance durable » et à la « décarbonisation » évoluent également. Par conséquent, l'utilisation de ces termes par la Banque et ses critères d'admissible à la cible peuvent varier au fil du temps en fonction de ces changements. Toute mention des termes « placement durable », « finance durable », « ESG », « carboneutralité », « émissions nettes nulles » ou des termes semblables dans le présent document est destinée à faire référence aux critères définis en interne par la Banque et non à une définition réglementaire propre à un territoire qui pourrait exister.

Le présent document ne devrait pas être utilisé comme base pour négocier des titres de la Banque ou prendre n'importe quelle autre décision de placement. Ce document ne constitue pas un conseil d'ordre financier, juridique ou fiscal ni un conseil en placement, de professionnel ou d'expert. Aucune assurance ni aucune garantie, expresse ou implicite, n'est ou ne sera donnée relativement à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'exhaustivité de l'information contenue aux présentes.

