Capillary nommé leader dans le rapport sur les solutions technologiques de fidélisation par un grand cabinet d'études indépendant





Capillary Technologies, une plateforme SaaS de fidélisation de la clientèle, a été nommé leader dans le rapport « The Forrester WaveTM : Loyalty Technology Solutions, Q1 2023 ». Loyalty+ de Capillary a obtenu 5/5 pour 13 des 28 critères évalués par Forrester.

Le rapport, rédigé par Mary Pilecki et Cole Walsh, indique que les marques continuent d'investir dans des programmes et des solutions technologiques de fidélisation pour les aider à attirer et à fidéliser les consommateurs - qui réduisent leurs dépenses et recherchent davantage de promotions en réponse à la hausse des prix. Et selon l'étude Marketing Survey, 2023 de Forrester, « 53 % des décideurs marketing B2C prévoient d'augmenter leurs dépenses en technologie de fidélisation en 2023, et l'incertitude économique et l'examen minutieux des budgets marketing ont de nouveau attiré l'attention des marketeurs sur la rentabilité de leurs stratégies de fidélisation ».

Le rapport cite Capillary comme étant un leader : « Capillary Technologies excelle grâce à de robustes capacités technologiques et à ses nudges alimentés par l'IA ». Capillary Technologies propose une solution commerciale, une plateforme de données clients (CDP) et une plateforme de fidélisation, et a élargi sa portée en matière de fidélisation en acquérant Persuade, une société de technologie de l'expérience client, en 2021. Depuis, Capillary a amélioré les capacités de son offre Loyalty+ pour les clients mondiaux de l'APAC, de l'EMEA et de l'Amérique du Nord ».

Dans une évaluation Wave où 12 des fournisseurs les plus importants ont été pris en compte, Capillary a été évalué comme étant l'un des trois uniques leaders. « Pour nous, cette citation de Forrester définit fermement Capillary comme un leader des solutions de fidélisation au niveau mondial. Depuis plus d'une décennie, nous avons aidé des centaines de grandes entreprises à réaliser la puissance de la technologie dans la mise en oeuvre de programmes de fidélisation très efficaces pour atteindre les résultats commerciaux souhaités. L'évaluation dans The Forrester Wave en tant que leader représente, selon nous, la validation d'un travail acharné que l'équipe a réalisé sans relâche au fil des ans pour aider les marketeurs des marques à obtenir des résultats extraordinaires et à concrétiser la fidélisation des clients », déclare Sameer Garde, CEO de Capillary Technologies.

Le rapport va plus loin en indiquant que « Loyalty+ surpasse de nombreux concurrents grâce à ses fonctionnalités robustes et à son modèle de données flexible. Elle excelle à la fois dans les domaines de la gestion des programmes de fidélisation et du marketing, ainsi que dans la création d'informations exploitables à partir des données clients et de l'entreprise. De plus, la fonction "nudges" de la plateforme exploite l'IA/ML pour donner aux marketeurs des conseils prescriptifs sur tous les aspects, allant de l'optimisation du programme à la gestion de la campagne ».

À propos de Capillary Technologies : Fondée en 2012, Capillary Technologies est présente aux États-Unis, en Inde, au Moyen-Orient et en Asie, notamment en Asie du Sud-Est. Capillary Technologies propose des programmes de fidélisation de bout en bout, une vision globale des consommateurs et des stratégies unifiées et cross canal qui offrent aux clients une expérience omnicanale, personnalisée et uniforme en temps réel. Capillary Technologies travaille avec plus de 250 marques depuis le 30 octobre 2021, notamment Asics, PUMA, Shell, Tata, Fossil, Hoya, Pantaloons, GKB Opticals, Indian Terrain, Fossil, Vishal Megamart et bien d'autres encore, dans des secteurs verticaux tels que l'habillement, la chaussure, les supermarchés, les conglomérats, la fabrication et l'électronique, la pharmacie et le bien-être, la gastronomie et la restauration rapide, le luxe et la joaillerie, le divertissement, le pétrole et le gaz, les voyages et l'hôtellerie. Avec une couverture massive de plus de 875 millions de consommateurs et le traitement de plus de 1,97 milliard de transactions au cours de l'exercice 2021, le promoteur de Capillary Technologies, à savoir Capillary Technologies International Pte. Ltd. bénéficie du soutien de Swanland Investment Ltd. (une filiale de Warburg Pincus), de Sequoia Capital India Growth Fund II Ltd., d'Avataar Ventures Partners I et de Filter Capital Fund I Ltd. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site à l'adresse suivante www.capillarytech.com.

