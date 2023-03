Selon le rapport « Project to Product State of the Industry » de Planview, 40% des efforts d'innovation numérique sont gaspillés





Planview, la principale plateforme dédiée au travail connecté, de la planification du portefeuille à la livraison, a annoncé aujourd'hui la publication de son 2023 Project to Product State of the Industry Report (Rapport 2023 sur la situation de l'industrie en termes de passage du projet au produit). Ce rapport éloquent, qui évalue les changements organisationnels nécessaires pour soutenir et accélérer l'innovation numérique, révèle que de nombreuses entreprises ne sont pas en mesure d'achever le travail de transformation en raison de modèles d'exploitation et de systèmes de gestion immatures.

Selon les principales conclusions du rapport de Planview, seules 8% des entreprises ont réussi à rendre opérationnel leur projet de transformation de produit. Ce faible taux de réussite contredit les perspectives précédemment optimistes d'un rapport de 2018 affirmant que 85% des dirigeants déclaraient avoir adopté, ou avoir l'intention d'adopter, un modèle centré sur le produit motivé par le désir d'améliorer la rapidité de la mise sur le marché et l'agilité et de soutenir le passage à la numérisation. Cinq ans plus tard, les données du rapport soulignent la complexité de ce processus pluriannuel et l'adhésion et l'engagement qu'il exige à tous les niveaux de l'entreprise.

« Partout dans le monde, les dirigeants sont mandatés pour donner la priorité aux investissements technologiques et garantir ainsi que leurs entreprises se transforment et sortent plus fortes de la récession actuelle. Certes, certaines initiatives d'entreprise sont gérées comme des projets, mais un modèle d'exploitation basé sur les produits est la clé pour obtenir une efficacité accrue, de meilleurs résultats pour les clients et une croissance rentable pour les portefeuilles numériques, a déclaré Mik Kersten, directeur technique de Planview et auteur du livre à succès "Project to Product: How to Survive and Thrive in the Age of Digital Disruption with the Flow Framework". La lenteur de la concrétisation et le déficit technique ont pour conséquences des pertes de bénéfices qui deviennent notoires, ainsi que des dysfonctionnements à l'échelle du système. S'il n'y a pas de raccourcis pour atteindre l'objectif, il existe une feuille de route des meilleures pratiques qui accélère la transition et qui est décrite par le rapport. »

Le rapport de Planview, qui combine de manière unique les données collectées auprès de 326 répondants avec celles de plus de 3 600 chaînes de valeur de développement de logiciels dans 34 des plus grandes entreprises mondiales, révèle que cinq ans après le passage du projet au produit :

92% des entreprises ne sont toujours pas dotées d'un modèle orienté produit, ce qui conduit à l'échec de leurs efforts de transformation numérique

les chefs d'entreprise pensent que leurs équipes de développement des TI et de logiciels, qui sont chargées des efforts de transformation, ont une capacité de travail dix fois supérieure à leurs possibilités réelles, ce qui conduit à l'épuisement des équipes

en raison de l'évolution des priorités définies au niveau C, 40% du travail d'innovation numérique des équipes de TI et d'ingénierie est gaspillé

une part de 8% seulement des résultats prévus par les équipes de développement des TI et de logiciels est fournie, et cette inefficacité ne peut plus être ignorée compte tenu des pressions actuelles sur les coûts et les performances

Considérant l'importance de cette transformation pour le succès futur des entreprises traditionnelles par rapport aux adopteurs précoces, le rapport ? après avoir souligné la nécessité d'un solide partenariat entre les cadres et les responsables Produits et Développement ? décrit les mesures critiques à prendre pour accélérer cette transition :

Comparer les progrès par rapport à ceux des concurrents

Comprendre et mettre en oeuvre les meilleures pratiques pour raccourcir le délai nécessaire pour saisir le retour sur investissement généré par les efforts de transformation

Identifier les caractéristiques organisationnelles qui augmentent la probabilité de rendre opérationnel le modèle de produit en apprenant quels efforts il faut prioriser

« Ce rapport est le premier du genre à évaluer le succès des initiatives de transformation d'entreprise sur la base des paramètres décrits pour la première fois il y a cinq ans dans le best-seller de Mik Kersten, a déclaré Jonathan Webster, directeur général et associé du Boston Consulting Group. Alors que l'enquête montre que la majorité des entreprises en sont encore aux premiers stades de leur parcours vers le modèle de produit, le rapport propose aux dirigeants un plan directeur pour accélérer le reste des efforts. »

Ce rapport fait suite au rachat de Tasktop par Planview l'an dernier. Les solutions Tasktop de Planview mettent en oeuvre le populaire Flow Framework® créé par Mik Kersten, ancien fondateur et PDG de Tasktop.

Pour télécharger la version intégrale du rapport de Planview, rendez-vous sur : The 2023 Project to Product State of the Industry Report

À propos de Planview

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté, des idées à l'impact. Planview aide les entreprises à accélérer la réalisation de ce qui importe le plus, en les aidant de la naissance du besoin à la rapidité de la réalisation, de la passion aux progrès et des frais généraux à l'optimisation. Notre plateforme de solutions connectées sous-tend la transformation opérationnelle et numérique de plus de 4 500 clients dans le monde, dont 59 entreprises de la liste Fortune 100. Planview permet aux entreprises d'améliorer la prévisibilité et les délais de mise sur le marché, d'accroître l'efficacité pour libérer des capacités et de garantir que leurs initiatives les plus stratégiques fourniront les résultats commerciaux souhaités. Pour plus d'informations sur notre portefeuille, rendez-vous sur planview.com et rejoignez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Méthode d'établissement du rapport

Les données de l'enquête ont été collectées d'avril à décembre 2022 : Une analyse de régression a été effectuée pour vérifier l'interdépendance et la corrélation des réponses avec le stade atteint par les entreprises dans leur transformation (la méthode utilisée est celle de la régression logistique de Firth, qui a fait ses preuves pour des ensembles de données de cette taille). 326 collaborateurs de 253 entreprises uniques 4 grands secteurs : services financiers, santé, technologies, énergie/services publics Zones géographiques : Amérique du Nord 53%, Europe 28%, Asie-Pacifique 15%, Amérique du Sud 3%, Afrique 1% Niveaux de poste : manager 67%, directeur 14%, cadre 10%, consultant 9% Domaines de fonction : ingénierie/TI 50%, PMO(gestion de projet) 13%, conseil 10%, gestion de produit 6%, transformation 4%, autres fonctions 10%

Les données anonymisées des systèmes ont été agrégées à partir de plus de 3 600 chaînes de valeur de 34 entreprises.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 15:45 et diffusé par :