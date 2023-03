La 133e Foire de Canton ajoutera de nouvelles sections d'exposition et modernisera la structure de l'exposition





GUANGZHOU, Chine, 15 mars 2023 /CNW/ - Les préparatifs de la 133e Foire d'importation et d'exportation de Chine (« Foire de Canton »), qui se tiendra à la fois en ligne et hors ligne, continuent de progresser. Trois nouvelles sections d'exposition et trois nouvelles zones seront ajoutées à partir de cette édition afin de répondre aux demandes de recherche de fournisseurs liées aux grandes tendances actuelles.

La Foire de Canton intégrera trois nouvelles sections d'exposition à sa 133e édition :

Automatisation industrielle et fabrication intelligente - phase 1

Véhicules connectés intelligents et à nouvelle énergie - phase 1

Produits pour la maternité, le bébé et l'enfant - phase 2.

Trois nouvelles zones dans les catégories existantes pour les acheteurs mondiaux :

La vie intelligente dans les appareils électroniques et électroménagers - phase 1

L'économie des aînés dans le domaine médical, les appareils médicaux et les produits de santé - phase 3

La zone des réactifs de détection et de l'équipement de protection - 3

En réponse à la demande du marché, la Foire de Canton de cette année a agrandi les sections d'exposition des appareils électroniques et électroménagers, des machines, des véhicules et des pièces de rechange, du matériel d'éclairage et des biens de consommation. Parmi les 16 catégories, les deux tiers atteindront le niveau des expositions spécialisées à moyenne et grande échelle; la zone en particulier des biens de consommation, des textiles et des vêtements, des décorations résidentielles et des appareils électroniques et électroménagers est proche de 150 000 mètres carrés ou plus. De plus grandes sections d'exposition peuvent mieux répondre aux demandes d'approvisionnement des acheteurs pour les thèmes populaires.

La Foire de Canton de cette année attirera un grand nombre d'exposants dans ses expositions physiques et virtuelles, avec plus de 30 000 exposants dans chaque exposition, un record. En tenant compte de leurs forces et de leurs caractéristiques, les services de commerce locaux et la Foire de Canton ont soigneusement sélectionné des entreprises de grande qualité de diverses industries, dont plus de 2 000 entreprises de marques et près de 4 000 entreprises de premier plan, dont des « petits géants », des entreprises qui se spécialisent dans leurs créneaux, des entreprises qui ont remporté le titre de chef de file dans le secteur manufacturier, ou qui sont considérées comme des entreprises nationales de haute technologie, et qui ont obtenu une certification AEO de haut niveau des douanes chinoises, ainsi qu'un grand nombre d'entreprises actives et en croissance qui ont de solides capacités de développement de marché, offrant aux acheteurs mondiaux des choix diversifiés de fournisseurs.

La 133e Foire de Canton ouvrira également pour la première fois la zone D de son Complexe, faisant passer la surface d'exposition totale de 1,18 million à 1,5 million de mètres carrés et portant le nombre de stands à près de 70 000.

