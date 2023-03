Le poisson et les fruits de mer canadiens en vedette au salon Seafood Expo North America





OTTAWA, ON, le 15 mars 2023 /CNW/ - Avec son littoral le plus long du monde et bordé par trois océans, le Canada produit certains des fruits de mer de la plus haute qualité au monde. Grâce à nos normes rigoureuses en matière de durabilité, de conservation et de salubrité des aliments, nos poissons et fruits de mer de qualité supérieure continuent d'être prisés dans le monde entier. En 2022, les Canadiens ont travaillé fort pour exporter pour plus de 8 milliards de dollars de poisson et de fruits de mer vers 112 pays.

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a dirigé la délégation canadienne au salon Seafood Expo North America de cette année. Ce salon professionnel, qui s'est déroulé du 12 au 14 mars 2023 à Boston, au Massachusetts, est la plus grosse exposition commerciale du genre en Amérique du Nord. Il s'agit d'une plateforme mondiale qui permet de mettre en valeur les produits de la mer de grande qualité du Canada, et de partager nos pratiques exemplaires en matière de gestion des pêches canadiennes, et de protection de nos écosystèmes marins, afin d'assurer une industrie saine et durable.

Le gouvernement du Canada appuie la durabilité, l'innovation et la croissance à long terme du secteur canadien du poisson et des fruits de mer. Grâce aux programmes tels que le Fonds des pêches de l'Atlantique, le Fonds des pêches du Québec, le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, et le Fonds canadien d'initiatives en matière de poissons et de fruits de mer, nous stimulons l'innovation et la durabilité dans notre secteur du poisson et des fruits de mer, afin de répondre à la demande croissante du marché.

Le salon Seafood Expo est une occasion pour le Canada de promouvoir notre régime de gestion des pêches de calibre mondial ainsi que nos produits de la mer de grande qualité et issus de sources durables. En accordant la priorité à la qualité et en collaborant avec des partenaires mondiaux sur des intérêts communs, le Canada continue d'être un chef de file en matière de pêches durables et de conservation marine.

« Les normes élevées de durabilité et de conservation du Canada permettent de garantir une qualité inégalée à nos produits de la mer. Les peuples autochtones et les Canadiens des régions côtières comptent sur les eaux froides et cristallines qui nous entourent comme sources de nourriture, d'emploi, et de loisirs. J'ai été heureuse de diriger la délégation du gouvernement du Canada au salon Seafood Expo North America, et de transmettre au monde entier la manière de travailler de nos pêcheurs et transformateurs de poissons et de fruits de mer, qui visent à offrir au monde des produits de la mer durables et de qualité supérieure. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le Canada a exporté l'an dernier du poisson et des fruits de mer vers 112 pays. Les États-Unis demeurent le plus important marché d'exportation du Canada, représentant plus des deux tiers de nos exportations, évaluées à 5,5 milliards de dollars.





a exporté l'an dernier du poisson et des fruits de mer vers 112 pays. Les États-Unis demeurent le plus important marché d'exportation du Canada, représentant plus des deux tiers de nos exportations, évaluées à 5,5 milliards de dollars. Le poisson et les fruits de mer comptent parmi les principaux produits alimentaires exportés par le Canada. En 2021, les exportations du Canada par espèce les plus importantes ont été le homard, le crabe des neiges, et le saumon de l'Atlantique.

