WSB et Bentley Systems lancent un nouveau service de gestion numérique de la construction basé sur SYNCHRO

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures a annoncé aujourd'hui une initiative de collaboration avec WSB pour inciter les propriétaires d'infrastructures civiles et les entrepreneurs à adopter et à utiliser les jumeaux numériques d'infrastructure. WSB a lancé une nouvelle solution de gestion numérique de la construction ainsi qu'un service de conseil s'appuyant sur le logiciel SYNCHRO de Bentley. L'objectif est d'aider le marché des infrastructures civiles à surmonter les défis liés à l'adoption de workflows numériques basés sur des modèles et à tirer parti de la puissance des jumeaux numériques dans le domaine de la construction. WSB est la première entreprise à rejoindre le programme Bentley Digital Integrator pour la construction afin d'offrir une aide informatique à la commercialisation et un transfert de connaissances aux entreprises d'ingénierie et de réalisation de projets éligibles ainsi qu'aux intégrateurs de systèmes qui créent et gèrent des jumeaux numériques pour les actifs d'infrastructure de leurs clients.

Les travaux de construction reposent trop souvent sur des dessins en 2D, des feuilles de calcul et des workflows basés sur des documents, ce qui entraîne des erreurs, du gaspillage et des reprises qui se traduisent par des dépassements de budget et de délai pour la plupart des projets. Bentley et WSB vont aider les entreprises à transformer le secteur de la construction en intégrant la technologie et la livraison numérique.

« Les propriétaires et les entreprises de construction ont conscience que de nouveaux workflows numériques sont nécessaires pour répondre aux demandes en matière d'infrastructure, et la bonne mise en oeuvre de ces workflows numériques nécessite une parfaite compréhension de la technologie, des processus et des données », explique Carsten Gerke, vice-président senior, Strategic Partnerships chez Bentley Systems. « Le programme Bentley Digital Integrator est conçu pour combiner technologie et savoir-faire afin d'améliorer l'infrastructure. L'adhésion de WSB à ce programme offre une réelle opportunité à tous les usagers des transports. »

Alliant logiciels de pointe, expertise et innovation, l'initiative de gestion numérique de la construction de Bentley et de WSB contribue à façonner la manière dont les projets d'infrastructure sont menés à bien. Les principaux services comprennent la création d'une source unique de vérité en alignant la gestion des projets, des contrats et des documents sur l'avenir de la conception (un modèle constructible en 3D/4D/5D) ainsi que la capacité de créer des modèles constructibles à partir des ensembles de plans 2D actuels, facilitant ainsi la transition vers une source unique de vérité pour toutes les parties prenantes. Avec cette initiative, l'idée est de mettre l'outil de gestion de la construction basé sur des modèles, leader du secteur, entre les mains de ceux qui construisent l'ouvrage. WSB met l'accent sur la réalisation de projets de pointe et sait comment appliquer la technologie et l'expertise adaptées pour répondre aux attentes de ses clients en ce qui concerne l'avenir numérique.

« WSB s'engage à fournir des solutions novatrices, fiables et sécurisées grâce à l'utilisation de technologies de pointe. Nous sommes convaincus que le déploiement réussi d'un modèle 3D opérationnel renforce la transparence, maximise le retour sur investissement, rend possible une véritable planification du cycle de vie et favorise la collaboration pour mettre en relation et aligner toutes les parties prenantes », a déclaré Jon Chiglo, Chief Operating Officer de WSB. « L'ensemble de notre organisation dirige, crée et innove pour notre avenir numérique. Notre partenariat avec Bentley est un élément important de cette vision et nous sommes impatients de mettre ce service de gestion de la construction numérique sur le marché. »

SYNCHRO, le logiciel de gestion de la construction de Bentley qui prend en charge l'ensemble du cycle de vie de la construction civile avec des workflows simples du bureau au terrain et donne aux entreprises des informations sur la performance, la productivité et l'état financier des projets, constitue le fondement de l'offre de WSB. SYNCHRO est le service orienté construction de Bentley Infrastructure Cloud qui exploite les technologies de jumeaux numériques, propulsées par iTwin.

En travaillant ensemble, Bentley et WSB peuvent répondre aux besoins du marché et fournir les outils, la formation, l'enseignement et l'assistance nécessaires pour franchir le pas du numérique. Les équipes de projet vont prendre conscience de l'intérêt de la livraison numérique basée sur des modèles pour améliorer la rentabilité et les résultats des projets. Les propriétaires d'infrastructures civiles et les entrepreneurs vont surmonter les obstacles à l'adoption de la technologie afin de gagner en productivité, de la planification de la pré-construction à l'exécution de la construction. Les compétences s'en trouveront améliorées à mesure que de plus en plus de projets adopteront la livraison basée sur des modèles, qui deviendra la norme.

« Les propriétaires et les entreprises de construction ont conscience que de nouveaux workflows numériques sont nécessaires pour répondre aux demandes en matière d'infrastructure, mais ils sont souvent confrontés à des problèmes lorsqu'il s'agit de déterminer le meilleur moyen d'adopter la technologie », souligne Rich Humphrey, vice-président Construction chez Bentley. « Dans le secteur des infrastructures civiles, ils font également face à des défis spécifiques liés à la nature des informations qu'ils reçoivent en matière de conception et à la logistique spatiale impliquée. L'association Bentley-WBS est idéale pour permettre aux équipes de projet de résoudre les obstacles à l'adoption et de s'assurer que la technologie permet une amélioration progressive de la manière dont les projets sont réalisés, de la conception à l'exécution de la construction. »

Image 1 :

SYNCHRO simplifie la réalisation de projets de construction d'infrastructures. Image reproduite avec l'aimable autorisation de WSB.

Image 2 :

Collaborez, consultez les données du projet, gérez-les et analysez-les en un seul endroit grâce à SYNCHRO. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems.

Image 3 :

Jumeau numérique d'un pont. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems.

Image 4 :

SYNCHRO vous permet de gérer les tâches et les données dans le contexte du projet grâce à des tableaux de bord, à des vues cartographiques et à des modèles 2D et 4D sur ordinateur, mobile ou appareil portable. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l'infrastructure mondiale ? en soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services de distribution, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres, propulsées par la plateforme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure, comprennent MicroStation et les applications Open de Bentley pour la modélisation et la simulation, les logiciels de Seequent pour les professionnels de la géo-ingénierie, et Bentley Infrastructure Cloud, qui comprend ProjectWise pour la réalisation de projets, SYNCHRO pour la gestion de la construction, et AssetWise pour l'exploitation des actifs. Les 5000 collègues de Bentley Systems génèrent des revenus annuels de plus d'un milliard de dollars dans 194 pays.

www.bentley.com

À propos de WSB

WSB est un bureau de conception et de conseil qui fournit des services d'ingénierie, de planification, de gestion environnementale et de construction. Ses équipes améliorent la manière dont les acteurs s'impliquent dans les communautés, les transports, les infrastructures, l'énergie et l'environnement. WSB fournit des services dans plus de 30 domaines complémentaires pour intégrer la planification, la conception et la mise en oeuvre de manière transparente. Sa clientèle américaine est servie par 15 bureaux répartis dans 5 États. Les équipes de WSB cherchent à voir plus loin aujourd'hui et à saisir les opportunités de demain. Guidée par une ambition forte et une véritable passion, WSB est une entreprise qui s'efforce d'aller de l'avant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur wsbeng.com.

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, le logo Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent et SYNCHRO sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de services de Bentley Systems, Incorporated ou d'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

