/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FTQ devant la Commission parlementaire sur le projet de loi no 10 sur le recours aux agences de main-d'oeuvre dans le secteur de la santé et des services sociaux/





QUÉBEC, le 14 mars 2023 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) présentera son mémoire sur le projet de loi no 10, Loi limitant le recours aux services d'une agence de placement de personnel et à de la main-d'oeuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux, ce mercredi 15 mars à 12 h 05. Pour la FTQ, on ne voit pas en quoi ce projet de loi est une solution structurante pour les travailleuses et travailleurs, alors qu'on ignore le contenu du règlement qui viendra encadrer toutes ces agences.

La FTQ rappelle que le recours aux agences a couté plus de 3,7 milliards provenant des taxes et des impôts des Québécois et Québécoises, dont plus de 1,9 milliard pour les préposées aux bénéficiaires et autres titres d'emploi paratechniques et 1,3 milliard pour le personnel infirmier. Il est temps de mettre fin à ce gaspillage éhonté d'argent et de réinvestir dans nos services publics.

AIDE-MÉMOIRE Quoi : La FTQ à la commission parlementaire sur le projet de loi no 10 sur les agences de placement Date : Mercredi 15 mars 2023 Heure : 12 h 05 Où : Salle Marie-Claire-Kirkland, Hôtel du Parlement Qui : Magali Picard, présidente de la FTQ; Sylvie Nelson, présidente du SQEES-298; Maxime Ste-Marie, président du CPAS-SCFP (FTQ); Vincent Roy, représentant CPAS-SCFP (FTQ)

La FTQ rappelle que la solution est de s'attaquer au coeur du problème. Si les travailleuses et travailleurs ont quitté le réseau public, c'est principalement en raison de mauvaises conditions de travail et de rémunération, comme l'ont déjà si bien dit le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. Cela doit être réglé une fois pour toutes.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

