Salute Mission Critical nomme Erich Sanchack au poste de PDG





Salute Mission Critical, le plus important fournisseur mondial de services pour centres de données couvrant tout le cycle de vie, annonce la nomination d'Erich Sanchack au poste de président-directeur général. M. Sanchack succède à Jason Okroy, le cofondateur de Salute, qui assurera dorénavant les fonctions de chef du service client et de la stratégie.

Fort de 30 années d'expérience dans la technologie et les centres de données, M. Sanchack rejoint Salute après avoir travaillé chez Digital Realty Trust. Il y occupait les fonctions de chef de l'exploitation en charge des opérations, de la conception et de la construction de centres de données, des mises en oeuvre de services de colocation et d'interconnexion, des opérations clients, des opérations de chaîne d'approvisionnement, de la cybersécurité et des affaires gouvernementales et législatives à l'échelle mondiale. Avant Digital Realty Trust, M. Sanchack a occupé divers postes de direction chez CenturyLink et Lockheed Martin.

« M. Sanchack est le bon directeur-serviteur pour renforcer notre société à l'avenir », a affirmé Lee Kirby, président et cofondateur de Salute Mission Critical. « Le leadership de M. Okroy au cours de la décennie écoulée a été une source d'inspiration, et nous avons pris notre temps pour chercher la bonne personne pour guider Salute tandis que nous allons de l'avant. En outre, l'expérience, les compétences et les connaissances de M. Sanchack sont reconnues dans le monde entier pour l'expansion de sociétés. Ancien officier du Corps des Marines des États-Unis, il est également un exemple marquant de la valeur apportée par l'armée à notre industrie. Notre succès commercial nous permet de servir tout particulièrement la communauté militaire, et des communautés mal desservies, de manière encore plus percutante. »

« Je suis extrêmement ravi de rejoindre l'équipe de Salute Mission Critical », a déclaré M. Sanchack. « La réussite continue de Salute est due en grande partie à ses solutions globales axées sur les clients et à l'éventail complet de ses services de haute qualité. L'impressionnante décennie de croissance annuelle témoigne de la force de l'équipe de Salute et de sa capacité de livraison. Je suis honoré de faire partie de l'avenir de Salute. Salute Mission Critical est bien placée pour continuer à mener la fourniture de ses services d'infrastructure. En outre, je suis ravi que M. Okroy assurera dorénavant les fonctions de chef du service client et de la stratégie, se consacrant à soutenir les relations client et à garantir les meilleures expériences client possibles », a ajouté Erich Sanchack. « Je me réjouis à l'idée de voir toute l'équipe travailler de concert pour générer une valeur encore plus importante pour toutes les parties prenantes. L'intimité client est une leçon clé apprise dans l'industrie qui continuera, selon nous, à faire partie intégrante de nos facteurs de différenciation. »

M. Sanchack a obtenu une licence en génie électrique de l'Université de l'État de Pennsylvanie. En outre, il a été récompensé dans le cadre de divers programmes et prix pour son leadership en matière de développement durable, d'engagement communautaire et de gestion expérimentée.

À propos de Salute Mission Critical

Salute Mission Critical, le plus important fournisseur mondial de services pour centres de données couvrant tout le cycle de vie, propose des services de gestion des installations critiques aux responsables des installations hyperscale, de colocation et en périphérie. Des clients dans le monde entier comptent sur Salute pour exploiter de manière durable des centres de données avec une précision militaire.

