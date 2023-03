Miravo Healthcaretm et Pharmaceutique Searchlight inc. annoncent la clôture de l'arrangement





Nuvo Pharmaceuticals Inc., faisant affaire sous le nom de Miravo Healthcare (TSX:MRV; OTCQX:MRVFF) (« Miravo » ou la « Société ») et Pharmaceutique Searchlight inc., société privée canadienne spécialisée dans les soins de santé (« Searchlight »), ont le plaisir d'annoncer la clôture du plan d'arrangement précédemment annoncé (l'« Arrangement ») entre Miravo et Searchlight. Aux termes de l'Arrangement, Searchlight a fait l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de la Société (les « Actions de la société ») en échange d'une contrepartie en espèces de 1,35 $ par Action de la société.

« Un nouveau chapitre s'ouvre aujourd'hui pour Miravo, qui se joint officiellement à Searchlight et poursuit ses activités en tant que société fermée », a déclaré Mark Nawacki, président et chef de la direction de Pharmaceutique Searchlight inc. « Searchlight et Miravo formeront une importante et solide société diversifiée ? d'après les données de vente d'IQVIA CDH, nous nous classeront parmi les trois premières sociétés pharmaceutiques spécialisées au Canada ? ce qui nous place en bonne position pour continuer à mettre en oeuvre notre modèle d'entreprise fructueux et réaliser notre objectif d'être un chef de file dans le secteur. Au nom de l'équipe de Searchlight, je remercie toutes les parties prenantes de Miravo pour leur collaboration tout au long de ce processus d'acquisition, et j'accueille chaleureusement nos nouveaux collègues de Miravo qui se joignent au sein de la famille Searchlight. »

Les Actions de la société seront radiées de la cote de la Bourse de Toronto et la Société demandera de cesser d'être un émetteur assujetti dans chacune des provinces du Canada.

Il est rappelé aux actionnaires inscrits de la Société qu'ils doivent dûment remplir, signer et retourner la lettre de transmission, ainsi que leurs certificats d'actions, à Compagnie Trust TSX, à titre de dépositaire, afin de recevoir la contrepartie à laquelle ils ont droit aux termes de l'Arrangement. Les actionnaires non inscrits de la Société recevront la contrepartie à laquelle ils ont droit aux termes de l'Arrangement par l'intermédiaire au nom duquel leurs Actions de la société sont inscrites.

Si un actionnaire de la Société a des questions concernant la lettre de transmission, veuillez communiquer avec le dépositaire en appelant le numéro sans frais 1-800-387-0825 ou par courriel à [email protected].

Information à fournir conformément au système d'alerte

Avant l'Arrangement, Searchlight ne détenait aucune Action de la société. Dans le cadre de l'Arrangement, Searchlight a fait l'acquisition de 11 388 282 Actions de la société, soit la totalité des Actions de la société émises et en circulation, moyennant une contrepartie en espèces de 1,35 $ l'Action de la société. Une copie du rapport d'alerte correspondant sera disponible sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com et sur demande auprès de Searchlight, par téléphone au 514-613-1513 ou par courriel à [email protected]. Le siège social de Searchlight est situé au 1600, rue Notre-Dame Ouest, bureau 312, Montréal (Québec) H3J 1M1.

À propos de Miravo Healthcare

Miravo est une société canadienne de soins de santé d'envergure mondiale qui possède un portefeuille diversifié de produits commerciaux. Les produits de la Société ciblent plusieurs domaines thérapeutiques, notamment la douleur, les allergies, la neurologie et la dermatologie. La stratégie de la Société consiste à obtenir des licences et à acquérir des produits complémentaires axés sur la croissance pour les marchés canadiens et internationaux. Le siège social de Miravo est situé à Mississauga (Ontario) Canada, les activités internationales sont situées à Dublin, en Irlande et l'usine de fabrication de la Société est située à Varennes (Québec) Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.miravohealthcare.com.

À propos de Pharmaceutique Searchlight inc.

Pharmaceutique Searchlight inc., dont le siège social est situé à Montréal, est un chef de file canadien des soins de santé spécialisés qui déploie les meilleures pratiques en matière de recherche, d'acquisition, de commercialisation et de développement ciblé de produits de santé spécialisés à la fois innovants et uniques. Ses produits phares sont axés sur la santé des femmes, l'urogynécologie, l'urologie, l'endocrinologie et les services hospitaliers spécialisés, et son équipe est résolue à améliorer la vie des gens en leur offrant des produits adaptés à leurs besoins. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.searchlightpharma.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les renseignements présentés dans le présent communiqué de presse comprennent certaines déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et des incertitudes. Plus particulièrement et sans s'y limiter, le présent communiqué de presse renferme des énoncés et renseignements prospectifs concernant la radiation des Actions de la société de la Bourse de Toronto et l'intention de la Société de cesser d'être un émetteur assujetti, qui ont été fournis en se fondant sur certaines hypothèses que la Société et Searchlight estiment raisonnables au moment où elles sont formulées, y compris les facteurs dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société datée du 25 mars 2022 (qui peut être consultée sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com). Les déclarations prospectives peuvent notamment comprendre des énoncés concernant les activités, l'entreprise, la situation financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les prévisions, les objectifs permanents, les stratégies et les perspectives de la Société. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés et renseignements prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse. Dans certains cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « sera », « planifie », « croit », « s'attend à », « anticipe », « estime », « projette », « a l'intention de », « doit », au futur, au conditionnel ou à la forme négative, ou à l'utilisation d'autres expressions analogues. Sauf comme l'exige la législation en valeurs mobilières applicable, les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont formulées et la Société n'est pas tenue de les mettre à jour ou à les réviser publiquement, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 13:35 et diffusé par :