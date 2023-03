LE GOUVERNEMENT DU CANADA CÉLÈBRE L'INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE TEMPLEMONT POUR PERSONNES ÂGÉES À CALGARY





CALGARY, AB, le 14 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, Jyoti Gondek, mairesse de la Ville de Calgary, et Susan Mullie, présidente du conseil d'administration de la Trinity Place Foundation of Alberta, ont inauguré la résidence Templemont Place and Gardens, un ensemble de 120 logements abordables pour personnes âgées à Calgary.

Comme il a été annoncé en 2021, le total des contributions pour cet ensemble s'élève à plus de 36 millions de dollars. À cela s'ajoute un montant de 5 millions de dollars du gouvernement fédéral versé au titre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) pour appuyer l'achèvement de l'ensemble. Templemont comprend deux immeubles reliés par un garage souterrain et de l'équipement mécanique partagé. Templemont Place comprend 50 logements abordables et Templemont Gardens fournit 70 logements avec services de soutien pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de logement, y compris les personnes âgées qui ne peuvent accéder à des logements traditionnels pour personnes âgées.

Des médecins et du personnel infirmier sur place offrent des services médicaux et du soutien aux locataires des logements avec services de soutien. De plus, un coordonnateur des ressources aux locataires est disponible pour défendre leurs intérêts et les aider à communiquer avec divers services et ressources dans la collectivité.

Le financement global pour cette résidence comprend :

13,2 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et 5 millions de dollars au titre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta dans le cadre de la SNL; 10 000 $ supplémentaires par l'entremise du Programme de financement initial et 35 000 $ d'un fonds provincial offrant des prêts pour l'aménagement;

et l' dans le cadre de la SNL; 10 000 $ supplémentaires par l'entremise du Programme de financement initial et 35 000 $ d'un fonds provincial offrant des prêts pour l'aménagement; 15 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta , 5 millions au titre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta dans le cadre de la SNL et 795 165 $ de l'Alberta Health Services;

, 5 millions au titre de l'entente bilatérale conclue entre le et l' dans le cadre de la SNL et 795 165 $ de l'Alberta Health Services; 354 000 $ de la Ville de Calgary ;

; 112 500 $ en espèces et 1,8 million de dollars en investissement foncier de la Trinity Place Foundation;

2 millions de dollars sous forme de contribution communautaire par l'entremise du programme de collecte de fonds RESOLVE de Calgary .

Citations :

« Avoir un chez-soi sûr et abordable est essentiel à la santé et au bien-être des personnes résidant au Canada. L'investissement de notre gouvernement pour le développement de Templemont améliorera la qualité de vie des aînés de Calgary, tout en veillant à ce qu'ils aient un logement qui répond à leurs besoins et qui leur permet de vieillir dans la dignité et l'indépendance dont ils méritent à juste titre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les personnes âgées ont apporté d'importantes contributions à leur collectivité tout au long de leur vie. Il est donc essentiel que nous nous assurions qu'elles aient un logement sûr et abordable qui répond à leurs besoins à mesure qu'elles vieillissent. L'investissement de notre gouvernement dans la résidence Templemont Gardens améliore déjà les conditions de vie des gens qui y vivent. Nous sommes fiers d'appuyer la création de ces logements abordables qui contribueront au bien-être global des personnes âgées de Calgary. » ? L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Nous savons qu'il est important pour les personnes âgées de pouvoir vivre de manière autonome auprès de leurs proches. L'inauguration de la résidence Templemont Gardens est un autre exemple de l'engagement de notre gouvernement à veiller à ce que les personnes âgées puissent profiter d'un environnement sûr et stable dans leur propre collectivité. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Les personnes âgées à faible revenu sont trop souvent contraintes de quitter les communautés qu'elles ont contribué à façonner en raison des prix trop élevés. Templemont Gardens permettra aux personnes âgées de rester proches de leur famille et de leurs voisins et comblera le manque de logements abordables destinés aux personnes âgées. Des ensembles comme celui-ci ne peuvent se concrétiser sans la collaboration des trois ordres de gouvernement et des organisations à but non lucratif. La Ville continuera à collaborer et à proposer des solutions créatives en matière de logement, au bénéfice de toute la population de Calgary. » - Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

«Trinity Place Foundation of Alberta est reconnaissante à toute personne qui a contribué à la création de Templemont Place, un complexe de logements indépendants pour personnes âgées. Ces partenariats sont essentiels pour créer plus de logements abordables au profit des personnes âgées. Les loyers étant inférieurs de 20 % aux prix du marché, nos aînés peuvent jouir d'une meilleure qualité de vie et participer davantage à la vie de la collectivité. Il est merveilleux de voir les amitiés se développer et l'esprit communautaire s'épanouir au sein du complexe. Nous tenons à remercier la communauté, la campagne Resolve, les donateurs, le gouvernement de l'Alberta et, bien sûr, le gouvernement du Canada. » - Susan Mullie, présidente du conseil d'administration, Trinity Place Foundation of Alberta

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Cet ensemble répond aux exigences du FNCIL en matière d'accessibilité, puisque 85 des 120 logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

