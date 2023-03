Projet de loi 10 : Les agences de placement privées doivent cesser de cannibaliser le réseau public





QUÉBEC, le 14 mars 2023 /CNW/ - La CSN se présentera aujourd'hui en commission parlementaire pour dénoncer la cannibalisation du réseau public de santé et de services sociaux par les agences de placement privées et le manque de transparence du projet de loi 10, qui est pourtant censé en restreindre l'accès. La centrale syndicale propose des moyens concrets pour mettre fin au recours aux agences. Plusieurs gouvernements, dont celui de la CAQ, ont laissé péricliter le réseau public pour justifier l'arrivée du privé. Ce petit jeu néfaste doit cesser.

«?Avec les agences, nous sommes face à un véritable cercle vicieux. Le réseau agit à court terme en recourant aux agences sans s'attaquer aux conditions de travail et, ce faisant, il amplifie le problème de pénurie de main-d'oeuvre qui est le problème numéro un du réseau public en ce moment?», explique Caroline Senneville, présidente de la CSN.

La présidente dénonce également cette injustice : «?Les employé-es d'agence de placement de personnel ont bien souvent de meilleurs salaires et de meilleurs horaires que leurs collègues du public. Pour ajouter l'insulte à l'injure, il revient régulièrement au personnel du réseau public de superviser et de former les employé-es d'agences qui ne savent habituellement pas grand-chose de leur nouvel environnement de travail temporaire.?»

Le problème des agences touche bien entendu les infirmières, mais aussi d'autres professions. De 2010-2011 à 2020-2021, le nombre d'heures octroyées à des agences a augmenté de 347 % pour les préposé-es aux bénéficiaires, de 601 % pour les préposé-es à l'entretien ménager, de 917 % pour les éducatrices et les éducateurs et de 326 % pour les diététistes. En 2022, c'est 960 M$ qui sont allés aux agences, en hausse de 380 % depuis 2016.

Un projet de loi qui manque de substance

La CSN estime que le gouvernement doit mettre fin à ce régime avec du personnel «?à deux vitesses?» le plus tôt possible. Le projet de loi 10 n'explique pas quand et comment le gouvernement compte vraiment agir. Il faudrait que le projet de loi prévoie un échéancier contraignant et pas seulement des voeux pieux. «?Remettre le contenu du projet de loi à un futur règlement démontre le manque de détermination et de transparence du gouvernement?», critique la présidente de la CSN. Il faudrait aussi définir le type d'organismes qui seront touchés par les restrictions dans le recours aux agences privées de placement. La CSN conseille d'exclure complètement les agences de toutes les parties du réseau public et de tous les titres d'emploi, pas seulement les infirmières dans les hôpitaux.

Pour connaître les solutions mises de l'avant par la CSN, visitez le https://www.csn.qc.ca/vraiment-public/.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1?600 syndicats, elle défend plus de 330?000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité et prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, démocratique, équitable et durable.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 12:05 et diffusé par :