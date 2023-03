Pour remplir les objectifs de la stratégie « double carbone », Sinopec appelle à intégrer le CCUS dans le système de réduction volontaire des émissions de la Chine





Le recyclage chimique des déchets plastiques est considéré comme une approche clé pour améliorer la durabilité de l'industrie chimique

PÉKIN, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Ma Yongsheng, président de China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec »), appelle à l'intégration de projets de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) dans le système volontaire de réduction des émissions de la Chine.

Le CCUS est une technologie de décarbonisation clé qui pourrait réduire considérablement les émissions et contribuer de façon importante à remplir les objectifs de la stratégie « double carbone ». Bien que la technologie et les projets de CCUS de la Chine se développent régulièrement, l'ampleur des projets de CCUS est encore relativement faible par rapport au volume total des émissions, et certaines lacunes dans les technologies de base, en particulier le coût élevé, limitent l'application commerciale à grande échelle.

La proposition de Ma Yongsheng d'inclure les projets de CCUS dans le système volontaire de réduction des émissions de la Chine exige la relance et la construction d'un marché des CCER (réductions d'émissions certifiées par la Chine) national et unifié afin de permettre à davantage de projets de réduction du carbone de participer au marché du carbone et de motiver les entreprises à réaliser des projets de réduction des émissions.

« En attendant, il est essentiel de mener et de publier des recherches méthodologiques sur le CCUS à l'échelle nationale, ou d'accréditer les recherches méthodologiques réalisées par les entreprises et de les publier en temps opportun pour promouvoir le développement à grande échelle des projets de CCUS », a souligné Ma Yongsheng.

Il suggère de modifier la réglementation industrielle, le cadre institutionnel et juridique ainsi que les spécifications techniques du secteur des CCUS pour lancer des normes nationales de certification quantitative de CCUS, et d'explorer les politiques de soutien comme la préférence fiscale pour le CCUS et les subventions incitatives pour atteindre l'objectif de neutralité carbone.

Le recyclage chimique des déchets plastiques est une approche durable de « valorisation des déchets » qui vise à faire progresser la transformation écologique de l'industrie du raffinage et de la chimie et qui fait partie de la feuille de route de l'économie circulaire pour améliorer le taux d'utilisation des ressources et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors que la Chine mène des recherches technologiques en harmonie avec ses pairs internationaux, il reste des défis à relever en matière d'acquisition de matières premières, de manque de maturité technologique et de capacités globales de planification de l'ensemble de la chaîne industrielle. Il est impératif d'établir une chaîne industrielle de démonstration et de recyclage des produits chimiques ainsi que des systèmes normalisés liés aux matières premières et aux produits.

Ma Yongsheng a proposé d'accélérer la planification de haut niveau et d'inciter les entreprises à établir des centres d'innovation nationaux, de continuer à aborder les technologies de base, et de renforcer le développement commercial et l'utilisation des ressources sous la direction du gouvernement afin de promouvoir davantage la transformation écologique de l'industrie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Sinopec .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2031455/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 11:40 et diffusé par :