Le gouvernement du Canada nomme Michael Philpott comme nouveau membre de Terre-Neuve-et-Labrador à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada

GATINEAU, QC, le 14 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, contribue à établir un lien entre les Canadiennes et Canadiens et leur histoire commune. Chaque désignation au titre du Programme national de commémoration historique apporte sa contribution unique à la tapisserie des histoires qui constituent notre passé et contribuent collectivement à notre identité.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la nomination de M. Michael Philpott à titre de représentant de Terre-Neuve-et-Labrador auprès de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC).

M. Philpott travaille à Human Space en tant que coordinateur du projet « Heritage for All », un projet de recherche pluriannuel axé sur l'accessibilité des édifices fédéraux du patrimoine. Il a également travaillé à la Heritage Foundation of Newfoundland and Labrador en tant qu'administrateur des programmes du patrimoine bâti de l'organisme. Il a écrit sur des sujets liés à l'architecture, à la culture matérielle et à l'urbanisme, il est membre du conseil d'administration du Newfoundland and Labrador Historic Trust et il a fait du bénévolat pour un certain nombre d'autres organisations dans le domaine du patrimoine et des questions urbaines.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada. Parcs Canada appuie le travail de la Commission en fournissant des services professionnels et administratifs, notamment en menant des recherches historiques et archéologiques nécessaires pour évaluer les demandes.

En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus et que ces histoires importantes sont communiquées à la population canadienne par le biais du Programme national de commémoration historique.

Citations

« Michael Philpott se passionne pour l'histoire et la culture, et apporte un point de vue utile à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Il se joint à un groupe de personnes compétentes qui ont à coeur de raconter les histoires de notre passé au profit de la population canadienne d'aujourd'hui et des générations futures. Je me réjouis de la contribution de M. Philpott à l'avancement du travail important que la Commission accomplit depuis plus d'un siècle pour commémorer les personnes, les lieux et les événements qui ont façonné l'histoire du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Je suis honoré de représenter Terre-Neuve-et-Labrador à la Commission des lieux et monuments historiques pour les cinq prochaines années. J'ai hâte d'appliquer mon expérience du patrimoine culturel matériel et immatériel local à l'échelle nationale, et d'apprendre en compagnie et auprès de collègues accomplis venant de partout au Canada, pour travailler à commémorer la diversité des expériences qui constituent notre histoire. »

Michael Philpott

Membre, Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Terre-Neuve-et-Labrador

« Michael Philpott sera un représentant exceptionnel de Terre-Neuve-et-Labrador à la Commission des lieux et monuments historiques. Sa passion pour cet endroit contribuera à la transmission de ces récits importants à la population canadienne. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre du Travail et député de St. John's South-Mount Pearl

Les faits en bref

La CLMHC est composée d'un représentant de chaque province et territoire, ainsi que du bibliothécaire et archiviste du Canada , d'un représentant du Musée canadien de l'histoire et d'un représentant de Parcs Canada.

, d'un représentant du Musée canadien de l'histoire et d'un représentant de Parcs Canada. Le Cadre pour l'histoire et la commémoration , instauré en 2019, appuie le travail de Parcs Canada et de la CLMHC dans la désignation de personnes, de lieux et d'événements d'importance historique nationale et favorise de nouvelles désignations publiques et variées. Le Cadre privilégie une approche axée sur le public qui est inclusive et présente la diversité et la complexité de l'histoire du Canada , y compris l'histoire des peuples autochtones.

, instauré en 2019, appuie le travail de Parcs Canada et de la CLMHC dans la désignation de personnes, de lieux et d'événements d'importance historique nationale et favorise de nouvelles désignations publiques et variées. Le Cadre privilégie une approche axée sur le public qui est inclusive et présente la diversité et la complexité de l'histoire du , y compris l'histoire des peuples autochtones. À ce jour, d'après les recommandations de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada , le gouvernement du Canada a désigné plus de 2 200 lieux, événements et personnes d'importance historique nationale au titre du Programme national de commémoration historique.

, le gouvernement du a désigné plus de 2 200 lieux, événements et personnes d'importance historique nationale au titre du Programme national de commémoration historique. En plus de faire des recommandations concernant les désignations d'importance historique nationale, la CLMHC prodigue des conseils au sujet des gares ferroviaires patrimoniales, des phares patrimoniaux et du Programme national des lieux de sépulture des premiers ministres du Canada .

. La plupart des propositions d'inscription soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande de désignation pour une personne, un lieu ou un événement historique d'importance, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

proviennent de membres du public. Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande de désignation pour une personne, un lieu ou un événement historique d'importance, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate. Le gouvernement s'engage à ce que les processus de sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil soient ouverts, transparents et fondés sur le mérite afin d'encourager la population à garder confiance en la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques. Le processus de sélection reflète le rôle fondamental que les personnes nommées par le gouverneur en conseil jouent dans notre démocratie en travaillant au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux d'un bout à l'autre du pays.

Document connexe

Document d'information :

Biographie de Michael Philpott, nouveau membre de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour Terre-Neuve-et-Labrador

Liens connexes

