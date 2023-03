Artmarket.com publie le 26ème Rapport du Marché de l'Art Artprice 2022 : +16% de CA pour l'Occident, les USA reprennent leur première place, record historique d'oeuvres vendues





PARIS, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 26ème Rapport Annuel Artprice « Le Marché de l'Art en 2022 » offre une lecture mondiale des ventes publiques de fine art ? peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, vidéo, installation, tapisserie ? et NFT, à l'exclusion des antiquités, des biens culturels anonymes et du mobilier. Il couvre la période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

Tous les prix indiqués dans ce rapport Artprice by Artmarket se référent aux résultats de ventes aux enchères publiques, frais acheteurs inclus. Toute mention $ fait référence au dollar américain.

Le bilan du Marché de l'Art 2022 est excellent, en dépit de la pandémie qui restera gravée dans l'histoire du monde moderne et qui semble heureusement toucher à sa fin.

Les chiffres sont là, avec une évolution du chiffre d'affaires de +16 % du Marché de l'Art en Occident par rapport à 2021 et ce malgré la poursuite de la pandémie.

En Chine, les ventes de Fine Art retombent à 3,9 Mrd$, dû à la politique sanitaire du zéro COVID :

-34% (5,9 Mrd$ en 2021).

Pour autant, le grand retour de la Chine est attendu par tous les acteurs du Marché de l'Art en 2023. La compétition avec les USA ne sera que plus féroce.

Artprice et son partenaire éditorial étatique chinois Artron suivent de très près cette compétition acharnée, dans le cadre de leur alliance pour les Rapports Annuels sur le Marché de l'Art.

Dans ce rapport, Artprice présente entre autres ses célèbres classements dont le Top 500 des Artistes par produit de ventes fine art et NFT aux enchères en 2022 et le Top 100 des oeuvres fine art et NFT vendues aux enchères en 2022.

La dématérialisation intégrale du Marché de l'Art sur Internet domine désormais sur l'ensemble des 5 continents, reléguant les salles de ventes physiques à l'histoire du XXème siècle.

« L'arrivée sur Internet des Maisons de Ventes aux enchères est spectaculaire avec, d'une part, une progression de 2 700 % de l'annonce des ventes aux enchères sur Internet, et d'autre part, les ventes en live qui ont progressé de 810 % dans le monde sur ces trois années de pandémie COVID. De tels chiffres étaient normalement attendus pour 2025-2027. », selon Thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice.

Artprice by Artmarket est heureuse d'annoncer la publication de son 26ème Rapport « Le Marché de l'Art en 2022 », disponible gratuitement, en intégralité et en trois langues, en ligne ainsi qu'en version PDF :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2022

Français : https://fr.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/le-marche-de-lart-en-2022.pdf

Anglais : https://www.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/the-art-market-in-2022.pdf

Mandarin : https://zh.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/zh-the-art-market-in-2022.pdf

Bilan général

En Occident, les ventes aux enchères de Fine Art atteignent un nouveau sommet à 12,6 Mrd$ : +16 % (10,9 Mrd$ en 2021).

Le Marché de l'Art mondial totalise 16,56 Mrd$ aux enchères (17,08 Mrd$ en 2021), soit -3,1 %, suite à la politique sanitaire du zéro COVID en Chine (-34 %).

L'intensité des ventes atteint un niveau historique avec 705 000 lots vendus, contre 672 000 en 2021.

Le nombre de lots invendus passe de 31 % en 2021 à 35 % en 2022, par la sélectivité du marché.

Le prix moyen d'une oeuvre aux enchères est de 23 500$ en 2022 (contre 25 730$ en 2021).

La moitié des oeuvres (prix médian) vendues sont à moins de 760$ en 2022 (contre 930$ en 2021).

80 % des oeuvres d'art sont vendues moins de 4 500$ aux enchères (4 800$ en 2021).

L'indice global des prix a baissé de -18 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

L'indice Artprice100© des artistes Blue-chip est en hausse de +3 % sur 2022 Vs S&P 500 -19 %.

L'Art Contemporain pèse 16 % du Marché de l'Art, contre 20 % en 2021 et seulement 3 % en 2000.

Six oeuvres ont dépassé le seuil symbolique des 100 m$, toutes les trois vendues à New York (1 seul lot supérieur à 100 m$ en 2021).

Artprice recense 1 682 lots Fine Art millionnaires ainsi que 1 lot NFT millionnaire en 2022 (1 709 lots Fine Art millionnaires et 25 lots NFT millionnaires en 2021).

Les États-Unis en première position

Les États-Unis réalisent le meilleur exercice de leur histoire : 158 000 lots vendus pour 7,34 Mrd$, soit 44 % du Marché de l'Art mondial (140 000 lots vendus pour 5,8 Mrd$ en 2021, soit 34 % du CA monde).

Paralysée par la politique sanitaire du zéro COVID, la Chine ne pèse que 3,91 Mrd$, soit 24 % du Marché de l'Art mondial (5,9 Mrd$ en 2021 pour 35 % du marché mondial).

Le Royaume-Uni, en hausse de +8 %, consolide sa troisième place avec 2,16 Mrd$, soit 13 % du Marché de l'Art mondial (2 Mrd$ en 2021 pour 12 % du CA monde).

Le Marché de l'Art aux enchères en France, 991 m$ (6 % du chiffre d'affaires mondial), perd -3% en raison d'un taux de change Euro/Dollar défavorable (1,02 Mrd$ en 2021 pour 6 % du marché mondial).

L'Allemagne poursuit sa croissance (+6 %) en totalisant 379 m$ et pèse 2,3 % du marché mondial (359 m$ en 2021 pour 2,1 % du CA monde).

L'Italie (-11 %) et le Japon (+10 %) finissent au coude à coude : 190 m$ et 185 m$ respectivement (Italie 211 m$ et Japon 167 m$ en 2021).

Nouveau prix record pour une oeuvre d'art aux enchères en Allemagne : Max Beckmann 24,4 m$.

Nouveau prix record pour une oeuvre d'art aux enchères au Japon : Andy Warhol 20,8 m$.

Top 10 pays par produit des ventes aux enchères Fine Art & NFT et parts de marché en 2022

Produit des ventes Parts de marché

1 États-Unis 7 339 083 284 $ 44,31 %

2 Chine (Arton) 3 913 799 723 $ 23,63 %

3 Royaume-Uni 2 156 700 023 $ 13,02 %

4 France 991 549 591 $ 5,99 %

5 Allemagne 379 443 977 $ 2,29 %

6 Italie 190 674 079 $ 1,15 %

7 Japon 185 463 014 $ 1,12 %

8 Suisse 154 773 773 $ 0,93 %

9 Corée du Sud 139 234 350 $ 0,84 %

10 Australie 118 278 877 $ 0,71 %

Maisons de Ventes et Collections

Christie's établit un record historique pour une Maison de Ventes Fine Art & NFT : 5,8 Mrd$ en douze mois (contre 4 Mrd$ en 2021).

Sotheby's est la deuxième Maison de Ventes de la planète avec 3,9 Mrd$ (contre 4,4 Mrd$ en 2021).

Sotheby's se laisse devancer par Christie's à New York, Londres et Paris mais domine à Hong Kong et Milan en 2022.

Christie's (35 % du produit de ventes) et Sotheby's (24 %) concentrent plus de la moitié de la valeur mondiale (Christie's 23 % et Sotheby's 26 % en 2021).

La collection Paul G. Allen devient la plus chère de tous les temps : 1,6 Mrd$ chez Christie's à New York les 9 et 10 novembre 2022.

New York est également portée par les collections Anne H. Bass, Thomas Ammann, David M. Solinger, etc.

La collection Hubert de Givenchy totalise 59 m$ de Fine Art chez Christie's à Paris.

China Guardian est la première Maison de Ventes chinoise avec 362 m$ (contre 677 m$ en 2021).

Artcurial (92 m$) est la première Maison de Ventes française de Fine Art (91 m$ en 2021).

OEuvres d'art et Artistes par période

Art Ancien (artistes nés avant 1759)

Les ventes d'Art Ancien représentent 11 % des lots vendus pour 7 % du chiffre d'affaires mondial (11 % des lots vendus pour 9 % du CA en 2021).

Deux tableaux de Botticelli ont dépassé les 40 m$ à New York, en janvier et en novembre.

En France, une nature morte de Chardin et un dessin de Michel-Ange ont été vendus 27 m$ et 24 m$.

19ème Siècle (artistes nés entre 1760 et 1859)

Le marché des artistes du 19ème Siècle pèse 10 % des lots vendus mais 14 % du produit des ventes total (10 % des lots vendus pour 10 % du CA en 2021).

Les trois plus belles enchères pour cette période ont toutes été frappées en 2022, à plus de 100 m$ chacune. Ces toiles signées Seurat, Cézanne et Van Gogh appartenaient toutes les trois à la collection Paul G. Allen.

Claude Monet est le 2ème artiste le plus performant du monde avec 539 m$ (4ème avec 305 m$ en 2021).

Art Moderne (artistes nés entre 1860 et 1919)

L'Art Moderne est le premier segment du Marché de l'Art avec 35 % des lots vendus pour 37 % de la valeur (37 % des lots vendus pour 37 % du CA en 2021).

Picasso est le 3ème artiste le plus faste de l'année aux enchères, avec 494 m$ (1er avec 672 m$ en 2021).

Birch Forest (1903) de Klimt devient la 10ème oeuvre moderne la plus chère de tous les temps : 104 m$

30 résultats millionnaires hissent René Magritte parmi les cinq artistes les plus performants de l'année.

L'empire des lumière (1961) de Magritte récolte la meilleure enchère 2022 à Londres : 79 m$.

Landscape after Wang Ximeng (1947) de Zhang Daqian est le lot le plus cher de Chine en 2022 : 47 m$

Deux photographies battent le prix record de ce médium : Man Ray 12,4 m$ et Edward Steichen 11,8 m$.

Art d'Après-Guerre (artistes nés entre 1920 et 1944)

L'Art d'Après-Guerre rassemble 26 % des lots vendus et pèse 26 % du chiffre d'affaires global (25 % des lots vendus pour 23 % du CA en 2021).

Andy Warhol est l'artiste le plus performant de l'année aux enchères, avec 2 160 lots vendus pour 590 m$ (3ème en 2021 avec 348 m$).

Shot Sage Blue Marilyn (1964) de Warhol devient la 2ème oeuvre la plus chère de tous les temps : 195 m$.

Lucian Freud est gratifié d'un nouveau record personnel à 86 m$, pour Large Interior, W11 (1981/83).

Gerhard Richter est l'artiste vivant le plus performant de l'année aux enchères avec 226 m$ (246 m$ en 2021).

Trois tapisseries d'Alighiero Boetti deviennent les plus chères au monde, à plus de 5 m$ chacune.

Yayoi Kusama est la seule femme dans le top 10 artistes : 900 lots vendus pour un total de 195 m$ (778 lots vendus pour 178 m$ en 2021).

Art Contemporain (artistes nés après 1945)

Les ventes d'Art Contemporain concentrent 18 % des lots vendus pour 16 % du produit des ventes mondial.

Jean-Michel Basquiat chute à la 7ème place du classement Artprice avec 221 m$ (2ème avec 439 m$ en 2021).

Une sculpture Jim Beam (1986) de Jeff Koons, adjugée 17 m$ en 2022, valait 33 m$ en 2014.

Yoshitomo Nara marque les ventes aux enchères à Hong Kong avec Oddly Cozy (2013), vendue 14,3 m$.

Art Ultra-Contemporain (artistes de moins de 40 ans)

Deux oeuvres de Matthew Wong et une toile d'Avery Singer dépassent les 5 m$ chacune aux enchères.

L'artiste Ayoko Rokkaku (1982) se classe 75ème dans le classement général Artprice avec 32 m$ (97ème avec 21,5 m$ en 2021).

Flora Yukhnovich (1990) totalise 14,6 m$, portée par un nouveau record personnel à 3,6 m$.

The Beautyful Ones (2012) de Njideka. A. Crosby, vendue 3,1 m$ en 2017, a été revendue 4,7 m$ en 2022.

Anna Weyant établit un nouveau prix record aux enchères pour une femme de moins de 30 ans : 1,6 m$

Refik Anadol (1985) enregistre le prix record de l'année pour un NFT avec Living Architecture: Casa Batlló (2022) à 1,4 m$ (contre un prix record NFT à 69,4 m$ pour Beeple en 2021).

En conclusion, contrairement à ce que le bon sens pouvait faire redouter, étant donné le contexte géopolitique et économique actuel, le Marché de l'Art affiche une santé insolente, avec des records réguliers enregistrés sur l'ensemble des périodes artistiques, quel que soit le pays, lors des récentes sessions de ventes. On ne note aucune annulation de ventes cataloguées classiques et/ou prestigieuses pour 2022 et 2023, qui sont les indicateurs principaux du Marché de l'Art.

Les grandes Maisons de Ventes et les investisseurs savent très bien que le Marché de l'Art est une valeur refuge, un placement, comme le montre l'indice Artprice100©, qui superforme nettement les indices boursiers classiques. Cette période d'incertitude sur les marchés boursiers amène d'ailleurs de nouveaux fonds et investissements dans le Marché de l'Art.

Artprice avait déjà noté que durant les principales crises : krach du Nasdaq 2000, attentats du 11 septembre 2001, guerre d'Afghanistan 2001, guerre d'Irak 2003, crise des subprimes et des CDS 2007, taux négatifs 2011, crise du Covid 2019 ... le Marché de l'Art n'était pas affecté comme l'avaient été les marchés financiers et l'économie.

Pour preuve, une nouvelle page dans l'histoire des enchères vient d'être tournée : la dispersion très attendue de la collection Paul G. Allen, qui avait donné naissance à Microsoft avec Bill Gates en 1975, est la première collection privée à dépasser le milliard de dollars aux enchères avec 1,62 milliard de dollars de produits de vente avec cinq oeuvres vendues pour plus de 100 millions de dollars par Christie's.

Grâce aux dispersions remarquablement menées par Christie's et Sotheby's de collections américaines exceptionnelles, l'année 2022 devient un véritable marqueur dans l'histoire des ventes aux enchères publiques.

La guerre sur le sol européen et la crainte d'une récession n'ont pas raison du Marché de l'Art.

2023, au regard des premiers chiffres, présente tous les gages pour dépasser 2022, avec le grand retour de la Chine.

Images :

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/03/image1-global-fine-art-and-nft-auction-turnover.png] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/03/image2-principal-marketplaces-fine-art-and-nft-auction-turnover-in-2022.png]

