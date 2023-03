Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de plus de 7 millions de dollars pour contrer les risques liés à la consommation de substances en Ontario





Améliorer les résultats en matière de santé des personnes exposées aux risques et aux surdoses liés à la consommation de substances en Ontario

TORONTO, le 14 mars 2023 /CNW/ - Chaque jour, des familles et des communautés de tout l'Ontario perdent des êtres chers à la suite de surdoses attribuables à un approvisionnement en drogues illégales de plus en plus toxique. Grâce aux services de réduction des risques et de traitement, ainsi qu'aux efforts de prévention déployés à tous les niveaux de gouvernement, le gouvernement du Canada oeuvre de concert pour réduire la stigmatisation, sauver des vies et veiller à ce que toutes les personnes qui consomment des drogues bénéficient des services et de l'aide dont elles ont besoin pour sauver leur vie.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement fédéral de plus de 7 millions de dollars pour 8 projets en Ontario dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada. Le financement annoncé aujourd'hui permettra aux Ontariens d'obtenir un meilleur accès aux services de prévention, de réduction des risques et de traitement, dont l'accès à des programmes d'approvisionnement plus sûrs. Cela comprend les personnes touchées de manière disproportionnée par la consommation problématique de substances ou qui sont confrontées à des obstacles pour accéder aux services, comme les jeunes, les personnes méritant l'équité et les personnes 2ELGBTQI+.

L'investissement d'aujourd'hui repose sur l'annonce historique faite par le gouvernement du Canada en février d'octroyer 198,6 milliards de dollars échelonnés sur 10 ans pour améliorer les services de soins de santé pour la population canadienne, réduire les retards dans les opérations chirurgicales, appuyer le personnel du domaine de la santé, et améliorer les services intégrés en santé mentale et en dépendance. Nous poursuivrons notre travail avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les communautés Autochtones, les intervenants, les personnes ayant vécu et vivant une expérience concrète de la consommation de substances et les organisations à travers le pays afin d'améliorer les résultats en matière de santé pour les Canadiennes et les Canadiens, sauver des vies et oeuvrer pour mettre fin à cette crise nationale de santé publique.

Citations

«?Chaque jour, en Ontario et dans tout le Canada, des membres de nos familles, des amis, des collègues et des voisins de tous horizons subissent la perte inexprimable d'un être cher à la suite d'une surdose. Nous sommes résolus à collaborer avec les organisations communautaires pour lutter contre un approvisionnement en drogues illégales de plus en plus toxique ainsi que la crise des surdoses. Les fonds alloués aujourd'hui permettront aux personnes d'accéder aux ressources vitales en matière de dépendance dont elles ont besoin. Je remercie les organisations qui reçoivent un financement pour leur travail salvateur et leur dévouement à la lutte contre la stigmatisation.?».

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?Les intoxications médicamenteuses représentent l'une des crises de santé publique les plus urgentes au Canada aujourd'hui. Elles sont à l'origine d'un nombre record de surdoses et de décès évitables et mettent à dure épreuve nos services sociaux et les services d'urgence des hôpitaux. Outre les changements de politique visant à proposer des alternatives plus sûres à l'approvisionnement en drogues illicites, nous devons fournir aux personnes qui consomment des drogues et à leurs prestataires de services des renseignements et des outils pour prévenir les surdoses et y réagir, et pour promouvoir la santé en général. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous pourrons consolider les dernières données et les meilleures pratiques issues de l'expérience et de la recherche de première ligne, et mettre ces connaissances en pratique afin de sauver des vies et de promouvoir la santé.?»

Jody Jollimore

Directeur général, CATIE, la source canadienne de renseignements sur le VIH et l'hépatite C

Faits en bref

Le gouvernement du Canada poursuit son étroite collaboration avec ses partenaires afin d'apporter à la crise une réponse compatissante et fondée sur des preuves

poursuit son étroite collaboration avec ses partenaires afin d'apporter à la crise une réponse compatissante et fondée sur des preuves Les projets annoncés aujourd'hui sont financés par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada . Par l'intermédiaire du PUDS, le gouvernement du Canada accorde des subventions et des contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et à but non lucratif, afin de répondre aux problèmes actuels liés à la consommation de drogues et de substances au Canada .

. Par l'intermédiaire du PUDS, le gouvernement du accorde des subventions et des contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et à but non lucratif, afin de répondre aux problèmes actuels liés à la consommation de drogues et de substances au . Depuis 2017, Santé Canada a investi plus de 350 millions de dollars dans plus de 300 projets. Cet investissement comprend plus de 88,3 millions de dollar de financement pour des projets d'approvisionnement plus sûr en Colombie-Britannique, au Manitoba , en Ontario , au Québec et au Nouveau-Brunswick.

a investi plus de 350 millions de dollars dans plus de 300 projets. Cet investissement comprend plus de 88,3 millions de dollar de financement pour des projets d'approvisionnement plus sûr en Colombie-Britannique, en , au Québec et au Nouveau-Brunswick. Les initiatives annoncées aujourd'hui couvrent l'ensemble du continuum de soins (prévention, réduction des risques, traitement) et vont de projets de prestation de services communautaires, comme la vérification des drogues, à des initiatives nationales, comme CATIE, la source canadienne de renseignements sur le VIH et l'hépatite C .

Notre gouvernement s'est engagé à réduire la stigmatisation associée à la consommation de substances afin que les Canadiennes et les Canadiens se sentent en sécurité lorsqu'ils demandent de l'aide. Les dernières données montrent qu'entre janvier et juin 2022, les décès et les risques liés aux opioïdes ont continué à se maintenir à des niveaux élevés, avec 20 décès par jour et 14 hospitalisations par jour.

Depuis 2017, le gouvernement du Canada a pris des mesures fondées sur des données probantes afin de lutter contre la crise des surdoses et a engagé plus de 800 millions de dollars, dont 349 millions de dollars par l'intermédiaire du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada , pour soutenir le traitement communautaire, la réduction des risques, la prévention et les activités de réduction de la stigmatisation, ainsi que les mesures législatives et réglementaires.

a pris des mesures fondées sur des données probantes afin de lutter contre la crise des surdoses et a engagé plus de 800 millions de dollars, dont 349 millions de dollars par l'intermédiaire du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé , pour soutenir le traitement communautaire, la réduction des risques, la prévention et les activités de réduction de la stigmatisation, ainsi que les mesures législatives et réglementaires. La dépendance est une maladie qui peut être traitée, ce n'est pas un choix. Pourtant, de nombreuses personnes touchées par la dépendance sont confrontées à la stigmatisation et éprouvent de la honte. Le langage que nous utilisons a un impact direct et profond sur les personnes qui nous entourent. Tous les Canadiens et Canadiennes, y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant les mots qu'ils utilisent à propos de la consommation de substances et des personnes qui consomment des drogues.

