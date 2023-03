OPSENS OBTIENT UN ACCORD AVEC PREMIER POUR LE SAVVYWIRE





QUÉBEC, le 14 mars 2023 /CNW/ - OpSens inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a obtenu un accord national pour le diagnostic interventionnel spécialisé avec Premier Inc. (Premier), une société de regroupement d'achats leader dans l'amélioration des soins de santé, qui a conclu une alliance avec environ 4 400 hôpitaux et systèmes de santé américains, pour le SavvyWire.

Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens, a déclaré: « Nous sommes ravis d'élargir notre offre de produits, en ajoutant le SavvyWire, auprès de Premier, l'une des plus grandes organisations de regroupement d'achats de l'industrie. Des collaborations comme celle-ci font partie intégrante de notre stratégie d'expansion de la commercialisation de nos produits aux États-Unis et à l'étranger. OpSens a des contrats couvrant plus de 90 % des hôpitaux aux États-Unis par le biais de regroupement d'achats pour le produit phare OptoWire. Cette nouvelle entente constitue notre premier accord de regroupement d'achats pour le SavvyWire. Nous sommes optimistes que l'introduction d'un deuxième produit par ce canal de marché contribuera à accélérer l'adoption du produit. »

Le nouvel accord permet aux membres de Premier, à leur discrétion, de bénéficier de prix spéciaux et de conditions prénégociées par Premier pour le SavvyWire et le moniteur associé.

Le SavvyWire est la première et unique solution guidée par capteur pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique, ou TAVI, pour traiter la sténose de la valve aortique. Il offre une solution 3 en 1 unique pour une implantation et un positionnement stables de la valve aortique, une mesure hémodynamique continue et précise durant la procédure et une stimulation ventriculaire gauche fiable sans avoir recours à des dispositifs complémentaires ou d'accès veineux.

À propos de Premier

Premier est une entreprise leader dans l'amélioration des soins de santé, unissant une alliance d'environ 4 400 hôpitaux américains et 225 000 autres fournisseurs pour transformer les soins de santé. Grâce à des données et des analyses intégrées, des collaborations, des solutions de chaîne d'approvisionnement, des conseils et d'autres services, Premier permet d'améliorer les soins et les résultats à moindre coût.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression, l'OptoWire qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 200 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens a récemment reçu l'autorisation de la FDA et de Santé Canada pour commercialiser le SavvyWire pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI).

La procédure TAVI connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale, en raison du vieillissement de la population et des études récentes qui démontrent ses avantages pour un plus grand nombre de patients. Le marché mondial du TAVI est actuellement estimé à plus de 200 000 procédures et devrait atteindre 400 000 en 2027.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

SOURCE OpSens Inc.

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 09:07 et diffusé par :