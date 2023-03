La nouvelle étude sur la situation de la fabrication intelligente révèle que plus de 40 % des fabricants peinent à devancer leurs concurrents en raison d'un manque de ressources technologiques et d'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée





Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, a annoncé aujourd'hui les résultats du 8e rapport annuel Étude sur la situation de la fabrication intelligente. Cette étude mondiale a interrogé plus de 1 350 fabricants dans 13 des principaux pays manufacturiers.

Le rapport de cette année révèle que l'accent est mis sur une croissance rentable sans sacrifier la qualité, sur l'accès au véritable potentiel des données et sur l'adoption croissante de la technologie pour renforcer la résilience, permettre l'agilité, accroître la durabilité et relever les défis liés à la main-d'oeuvre.

Les principales conclusions mondiales sont les suivantes :

Deux fois plus de fabricants estiment que leur entreprise ne dispose pas de la technologie nécessaire pour distancer la concurrence, par rapport à 2022.

4 fabricants sur 5 ne disposent toujours pas d'une solution de planification de la chaîne logistique de bout en bout.

Les risques de cybersécurité arrivent en tête des obstacles que les personnes interrogées cherchent à réduire grâce aux initiatives de fabrication intelligente.

45 % des fabricants citent « l'amélioration de la qualité » comme le principal résultat positif qu'ils souhaitent obtenir grâce aux initiatives de fabrication intelligente.

89 % des fabricants prévoient de maintenir ou de développer l'emploi grâce à l'adoption de la technologie. En outre, 36 % des répondants pensent qu'ils seront en mesure de réaffecter les travailleurs existants grâce à leur utilisation croissante de la technologie.

Sur les 95 % des fabricants ayant mis en place des politiques ESG formelles ou informelles, 42 % citent « l'amélioration de l'efficacité » comme le principal facteur de motivation des initiatives ESG.

« Les fabricants continuent de rechercher des opportunités de croissance rentable, mais ils se rendent compte que l'incertitude quant à la disponibilité de la main-d'oeuvre a un impact sur la qualité, ainsi que sur leur capacité à répondre à l'évolution des besoins des clients », déclare Veena Lakkundi, Senior Vice President, Stratégie et développement d'entreprise, Rockwell Automation. « L'enquête a révélé que la technologie de fabrication intelligente permet aux fabricants de toutes tailles d'optimiser des solutions plus résilientes, agiles et durables qui accélèrent la transformation. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que les entreprises qui investissent dans l'innovation en période d'incertitude, en privilégiant l'action, peuvent devancer leurs concurrents ».

Selon les résultats de l'enquête, la technologie est essentielle pour réduire les risques et assurer la croissance. Cependant, pour un tiers des fabricants, l'éventail de systèmes et plates-formes disponibles entraîne une « paralysie technologique », c'est-à-dire une incapacité à choisir entre plusieurs solutions. Les fabricants peuvent surmonter cette indécision en choisissant un partenaire disposant d'une expertise et d'une expérience pertinentes dans le secteur, capable de les conseiller et de les guider dans la mise en oeuvre d'une solution adaptée pour atteindre les résultats souhaités.

« Chez Rockwell Automation, nous combinons la puissance de notre gamme de solutions industrielles avec notre écosystème de partenaires inégalé pour conseiller en toute confiance les grandes entreprises du monde entier », affirme Veena Lakkundi. « En tant qu'entreprise leader axée uniquement sur l'automatisation industrielle et la transformation numérique, nous nous efforçons de simplifier la complexité et d'accompagner les entreprises là où elles en sont dans leur parcours. »

Les conclusions complètes du rapport sont disponibles ici.

Méthodologie

Ce rapport, réalisé en association avec Sapio Research et Plex Systems, a analysé les réponses de 1 353 personnes dans 13 des principaux pays manufacturiers, occupant des fonctions allant de la gestion à la direction. L'enquête couvrait les industries de fabrication discrète, de procédé et hybrides, avec une répartition équilibrée de la taille des entreprises et des revenus allant de 10 millions à plus de 10 milliards de dollars, offrant ainsi un large éventail de perspectives pour les entreprises manufacturières.

