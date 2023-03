Les quatre cinquièmes des entreprises membres de la CCI française visiteront la Chine post-Covid en 2023





Le personnel exécutif d'environ 80% des entreprises membres de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine a l'intention de se rendre dans le pays asiatique cette année alors que'il surmonte la pandémie de Covid-19.

Environ 62% des membres interrogés ont déclaré que le personnel de leur siège se rendra en Chine dans la première moitié de 2023 et 18% ont indiqué qu'ils le feraient durant le second semestre 2023, selon les résultats d'une enquête publié le 1er mars. L'enquête a été réalisée entre le 31 janvier et le 17 février auprès de 305 entreprises françaises.

Alors que la politique chinoise de prévention et de contrôle de l'épidémie est optimisée, les entreprises françaises sont de plus en plus confiantes dans le développement de leurs activités en Chine.

Environ 47% des entreprises interrogées ont déclaré qu'elles augmenteraient leurs investissements en Chine au cours des trois prochaines années, contre 23% lorsqu'une étude similaire a été menée au troisième trimestre de l'année dernière. Environ 28% ont déclaré qu'elles feraient des acquisitions ou développeraient leur activité, contre 25% précédemment, et 12% ont déclaré qu'elles créeraient de nouvelles coentreprises, soit une augmentation de 10 %.

Selon les derniers résultats d'enquête, plus de 60% des entreprises s'attendent à ce que leurs revenus augmentent cette année par rapport à l'année dernière. Environ 14% du total estiment que cette augmentation dépassera les 50%, un quart anticipent une hausse de 20%, et 26% des optimistes tablent sur 10% d'augmentation.

Des dizaines d'entreprises multinationales, parmi lesquelles figurent Volkswagen, Apple, et Pfizer, ont déjà contacté le ministère chinois du Commerce pour organiser des visites d'affaires en Chine, reflétant ainsi la confiance des entreprises étrangères dans le développement de la Chine, a déclaré la porte-parole du ministère, Shu Yuting,lors d'une conférence de presse le 23 février.

