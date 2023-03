Tigo Energy publie ses résultats financiers pour l'ensemble de l'exercice 2022





Tigo Energy, Inc. (« Tigo » ou la « Société »), l'un des principaux fournisseurs de solutions intelligentes d'énergie solaire et de stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Faits saillants Finance et Exploitation de l'exercice 2022

Chiffre d'affaires record de 81,3 millions de dollars, en hausse de 86 %, contre 43,6 millions de dollars en 2021

Marge brute de 24,8 millions de dollars, en hausse de 96 %, contre 12,6 millions de dollars en 2021, la marge bénéficiaire brute passant de 29 % en 2021 à 30 %

Perte nette de 7,0 millions de dollars, en hausse de 45 % par rapport à une perte nette de 4,9 millions de dollars en 2021

L'EBITDA ajusté (mesure non conforme aux PCGR), s'élève à 2,5 millions de dollars, soit une amélioration par rapport à une perte d'EBITDA ajusté de 3,1 millions de dollars en 2021

L'exercice 2022 s'est terminé avec un carnet de commandes de 96,1 millions de dollars, contre 14,5 millions de dollars fin 2021

Conclusion d'un accord de regroupement d'entreprises avec Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ : ROCG) (« Roth CH IV » ou « ROCG ») le 5 décembre 2022

Conclusion d'un accord portant sur le rachat de la société de logiciels d'analyse de données énergétiques Foresight Energy Ltd., ce qui augmente la capacité de Tigo d'exploiter les données de consommation et de production d'énergie pour les producteurs d'énergie solaire

Commentaire de la direction

« Tigo a connu une année extraordinaire à bien des égards, a déclaré Zvi Alon, PDG de Tigo. Soutenus par la croissance significative de notre solution MLPE, nous avons réalisé un chiffre d'affaires record, quasiment doublé notre marge brute et enregistré un solide carnet de commandes clients. De plus, nos solutions Energy Intelligence, lancées fin 2021 aux Amériques et au T3 2022 en Europe, affichent une forte dynamique commerciale et représentent 4 % de nos ventes 2022 et 7 % de notre carnet de commandes au 31 décembre 2022. Pour les clients à la recherche de produits haute gamme sur le marché par l'architecture ouverte, la facilité d'installation et la puissance du logiciel de nos solutions trouvent un écho favorable ».

« Tigo a terminé l'exercice 2022 en affichant de solides assises financières, a ajouté Bill Roeschlein, directeur financier de Tigo. En outre, au T1 2023 la Société a déjà réduit le coût de son capital en remboursant sa dette à terme et en levant 50 millions de dollars en obligations convertibles. Nous sommes confiants dans l'avenir de Tigo et nous sommes impatients de fournir d'autres mises à jour au cours des prochains trimestres ».

Résultats financiers de l'exercice 2022

Sauf indication contraire, les résultats de l'exercice 2022 clos le 31 décembre 2022 sont indiqués par comparaison avec l'exercice 2021 clos le 31 décembre 2021.

Le chiffre d'affaires 2022 s'élève à 81,3 millions de dollars, soit une augmentation de 86 % contre 43,6 millions de dollars en 2021. Cette augmentation est due principalement à la hausse des ventes mondiales de nos produits TS4 MLPE, surtout en Europe.

La marge bénéficiaire brute 2022 s'élève à 24,8 millions de dollars (30 % du chiffre d'affaires total), soit une augmentation de 96 % contre 12,6 millions de dollars (29 % du chiffre d'affaires total) en 2021.

Les frais d'exploitation totaux 2022 s'élèvent à 25,7 millions de dollars, soit une augmentation de 57 % contre 16,4 millions de dollars en 2021. Cette augmentation est due principalement à l'augmentation des effectifs visant à soutenir les initiatives de croissance de la Société et aux frais de transaction de fusion-acquisition liés aux activités de de-SPAC de la Société.

La perte nette 2022 s'élève à 7,0 millions de dollars, contre une perte nette de 4,9 millions de dollars en 2021. La perte nette 2022 comprend une perte sur extinction de dette d'un montant de 3,6 millions de dollars en 2022.

L'EBITDA ajusté 2022, une mesure financière non conforme aux PCGR, s'élève à 2,5 millions de dollars, soit une amélioration par rapport à une perte d'EBITDA ajusté de 3,1 millions de dollars en 2021.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 36,2 millions de dollars au 31 décembre 2022, contre 6,2 millions de dollars au 31 décembre 2021. La Société avait une dette en capital de 20,8 millions de dollars au 31 décembre 2022, qui a été remboursée en février 2023. Comme annoncé précédemment, le 9 janvier 2023 la Société a conclu un accord définitif avec L1 Energy portant sur l'achat de 50 millions de dollars d'obligations convertibles nouvellement émises afin de soutenir les opportunités de croissance futures de la Société grâce au déploiement de ses solutions intelligentes de stockage d'énergie solaire et d'énergie et au remboursement de la dette existante.

À propos de Tigo Energy, Inc.

Fondée en 2007, la Société Tigo est un leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d'exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et publics. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et sa technologie d'optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour exercer une surveillance et un contrôle avancés de l'énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, permettent une surveillance de l'énergie en temps réel et fournissent un arrêt rapide requis par le code au niveau du module. La Société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de batterie de stockage pour le marché résidentiel solaire-plus-stockage. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web www.tigoenergy.com.

Déclarations prospectives

La présente communication contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations sur les résultats financiers et opérationnels futurs, nos plans, objectifs, attentes et intentions à l'égard des opérations, produits et services futurs, ainsi que d'autres déclarations identifiées par des mots tels que « entraînera probablement », « devront », « continuera », « est prévu », « estimé », « pense que », « a l'intention de », « planifie », « projection », « perspectives » ou des mots de sens similaire. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant l'attente de la réalisation du Regroupement d'entreprises. Ces déclarations prospectives sont basées sur les convictions et les attentes actuelles de notre direction et sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et échappent généralement à notre volonté. Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient différer sensiblement des résultats anticipés dans ces déclarations prospectives.

Outre les facteurs antérieurement divulgués, ou qui seront divulgués, dans les rapports de Roth déposés auprès de la SEC et ceux identifiés ailleurs dans la présente communication, les facteurs suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels et le calendrier des événements diffèrent sensiblement des résultats anticipés ou d'autres attentes exprimées dans les déclarations prospectives : (1) la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d'entraîner la résiliation de l'accord de fusion ou qui pourrait d'une autre manière empêcher la clôture des transactions qui y sont prévues ; (2) l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre Roth, Tigo ou d'autres à la suite de l'annonce du Regroupement d'entreprises et de tout accord définitif s'y rapportant ; (3) l'incapacité de réaliser le Regroupement d'entreprises en raison de l'impossibilité d'obtenir l'approbation des actionnaires de Roth ou de Tigo ; (4) l'incapacité de Tigo à satisfaire d'autres conditions nécessaires à la finalisation de l'accord ; (5) des modifications de la structure proposée du Regroupement d'entreprises qui pourraient être exigées ou appropriées en raison des lois ou réglementations applicables ou comme condition à l'obtention de l'approbation réglementaire du Regroupement d'entreprises ; (6) la capacité à respecter les normes de cotation en Bourse dans le cadre du Regroupement d'entreprises et après la réalisation de celui-ci ; (7) le risque que le Regroupement d'entreprises perturbe les plans et opérations actuels de Tigo à la suite de l'annonce et de la réalisation du Regroupement d'entreprises ; (8) la capacité à reconnaître les avantages attendus du Regroupement d'entreprises, lesquels peuvent être affectés, entre autres, par la concurrence, la capacité de Roth à croître et à gérer sa croissance de manière rentable, à développer sa clientèle, à entretenir ses relations clients et fournisseurs et à retenir les membres de sa direction et ses employés clés ; (9) l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les activités de Tigo et de Roth (y compris les effets des pénuries actuelles affectant la chaîne d'approvisionnement mondiale) ; (10) les antécédents d'exploitation limités de Tigo et son historique de pertes nettes ; (11) les coûts liés au Regroupement d'entreprises ; (12) les modifications des lois ou réglementations applicables ; (13) l'éventualité que Tigo, ou Roth, soit affectée négativement par d'autres facteurs économiques, commerciaux, réglementaires et/ou concurrentiels ; (14) les estimations des dépenses et de la rentabilité de Tigo ; (15) l'évolution des marchés sur lesquels Tigo est en concurrence ; (16) la capacité de Tigo à mettre en oeuvre ses initiatives stratégiques et à continuer à améliorer ses produits existants ; (17) la capacité de Tigo à respecter les exigences légales en matière de protection des données personnelles et des lois sur la vie privée ; (18) les risques de cybersécurité, de perte de données et autres atteintes à la sécurité du réseau de Tigo et la divulgation d'informations personnelles ; et (19) le risque de poursuites ou de procédures réglementaires liées aux produits ou services de Tigo.

Les résultats, performances ou réalisations réels peuvent potentiellement différer sensiblement et de manière défavorable des projections et des déclarations prospectives et des hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées. Rien ne garantit que les données contenues dans le présent document reflètent à quelque degré que ce soit les performances futures. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives en les considérant comme des prédicteurs de performances futures, car les informations financières projetées et les autres informations sont basées sur des estimations et des hypothèses qui sont intrinsèquement soumises à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs importants, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Toutes les informations présentées ici ne sont valables qu'à la date des présentes dans le cas d'informations concernant Roth et Tigo, ou à la date de ces informations dans le cas d'informations provenant de personnes autres que Roth et Tigo. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif à la suite de développements survenus après la date de la présente communication. Les prévisions et les estimations concernant le secteur et les marchés finaux de Tigo sont basées sur des sources que nous estimons fiables. Toutefois, rien ne garantit que ces prévisions et estimations se révéleront exactes en tout ou en partie. Les chiffres annualisés, pro forma, projetés et estimés sont utilisés à des fins d'illustration uniquement, ne sont pas des prévisions et peuvent ne pas refléter les résultats réels et nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de développements survenus après la date de cette communication. Les prévisions et les estimations concernant l'industrie et les marchés finaux de Tigo sont basées sur des sources que nous estimons fiables, cependant, rien ne garantit que ces prévisions et estimations se révéleront exactes en tout ou partie. Les chiffres annualisés, pro forma, projetés et estimés sont utilisés uniquement à des fins d'illustration, ne sont pas des prévisions et peuvent ne pas refléter les résultats réels.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Pour compléter nos états financiers consolidés, qui sont préparés et présentés conformément aux PCGR, nous utilisons la mesure financière non conforme aux PCGR suivante : l'EBITDA ajusté. La présentation de ces informations financières ne doit pas être considérée isolément, comme un substitut ou comme supérieure aux informations financières préparées et présentées conformément aux PCGR.

Nous utilisons l'EBITDA ajusté lors de la prise de décisions financières et opérationnelles et comme moyen de faire des comparaisons d'une période à l'autre. Nous définissons l'EBITDA ajusté comme étant une mesure financière non conforme aux PCGR, comme le bénéfice (perte) avant charges d'intérêts, charge (crédit) d'impôt sur le revenu, dépréciation et amortissement, tel qu'ajustés pour exclure les rémunérations à base d'actions et les dépenses liées aux transactions de fusion. Nous pensons que l'EBITDA ajusté fournit des informations supplémentaires significatives concernant nos performances en excluant certains éléments qui peuvent ne pas être indicatifs des résultats d'exploitation récurrents de nos activités principales. Nous pensons que la référence à l'EBITDA ajusté est utile à la direction et aux investisseurs s'agissant d'évaluer nos performances et lors de la planification, de la prévision et de l'analyse des périodes futures. L'EBITDA ajusté facilite également les comparaisons internes de la direction avec nos performances et nos liquidités historiques ainsi que les comparaisons avec les résultats d'exploitation de nos concurrents. Nous pensons que l'EBITDA ajusté est utile aux investisseurs à la fois parce qu'il (i) offre une plus grande transparence en ce qui concerne les mesures clés utilisées par la direction dans ses prises de décisions financières et opérationnelles et (ii) lorsqu'il est utilisé par nos investisseurs institutionnels et la communauté des analystes pour analyser la santé de notre entreprise.

Les éléments exclus de l'EBITDA ajusté peuvent avoir une incidence importante sur nos résultats financiers. Certains de ces éléments sont non récurrents, tandis que d'autres sont de nature non monétaire. Par conséquent, l'EBITDA ajusté est présenté comme une information supplémentaire et ne doit pas être considéré isolément, ni comme un substitut ni comme étant supérieur aux informations financières préparées conformément aux PCGR.

Il existe un certain nombre de limites liées à l'utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR. Nous compensons ces limites en fournissant des informations spécifiques concernant les montants PCGR exclus de ces mesures financières non conformes aux PCGR et en évaluant ces mesures financières non conformes aux PCGR avec leurs mesures financières pertinentes déterminées conformément aux PCGR.

Tigo Energy, Inc. Résumés des bilans consolidés (en milliers de dollars) (non audités) 31 décembre 2022 2021 Actifs Actifs courants : Espèces et quasi-espèces en dollars 36 194 en dollars 6 184 Encaisse affectée 1 523 1 290 Comptes débiteurs nets 15 816 3 879 Stocks nets 24 915 10 069 Frais d'émission reportés 2 221 ? Effets à recevoir 456 ? Charges payées d'avance et autres actifs courants 3 976 1 526 Total actifs courants 85 092 22 948 Immobilisations nettes 1 652 932 Droit d'utilisation d'actifs opérationnels 1 252 ? Autres actifs 82 78 Total actifs en dollars 88 078 en dollars 23 958 Passif, actions privilégiées convertibles et capital social négatif Passifs courants : Comptes créditeurs en dollars 23 286 en dollars 12 252 Charges à payer et autres passifs courants 5 282 1 574 Produits constatés d'avance, part actuelle 50 48 Engagements de garanties, part actuelle 392 179 Passifs de location-financement, part actuelle 578 ? Échéances courtes de dettes financières à long terme 10 000 8 000 Total passifs courants 39 588 22 053 Loyer différé ? 135 Engagement de garantie, nette de la part actuelle 3 959 3 214 Revenus différés, nets de la part actuelle 172 184 Dette à long terme, nette des échéances courtes et des frais d'émission 10 642 1 411 Passifs de location-financement, nette de la part actuelle 762 ? Passif bons de souscription d'actions privilégiées 1 507 487 Total passifs 56 360 27 484 Actions privilégiées convertibles 87 140 46 370 Capital social négatif : Actions ordinaires 2 2 Primes d'émission 6 521 5 383 Effets à recevoir d'apparentés ? (103 ) Capital social négatif accumulé (62 125 ) (55 178 ) Total capital social négatif (55 692 ) (49 896 ) Total passifs, actions privilégiées convertibles et capital social négatif en dollars 88 078 en dollars 23 958

Tigo Energy, Inc. Compte de résultat consolidé résumé (en milliers de dollars, sauf données relatives aux actions et données par action) (non audité) Exercice clos le 31 décembre 2022 2021 Chiffre d'affaires net en dollars 81 323 $en dollars 43 642 Coût des ventes 56 552 31 003 Bénéfice brut 24 771 12 639 Frais d'exploitation : Recherche et développement 5 682 5 763 Ventes et marketing 10 953 7 571 Frais généraux et administratifs 9 032 3 019 Total frais d'exploitation 25 667 16 353 Perte d'exploitation (896 ) (3 714 ) Autres charges (produit) : Variation de la juste valeur des bons de souscription d'actions privilégiées 1 020 192 Variation de la juste valeur du passif dérivé ? 68 Perte (bénéfice) sur extinction de dette 3 613 (1 801 ) Intérêts débiteurs 1 494 2 506 Autres revenus, nets (57 ) (16 ) Total autres charges, net 6 070 949 Perte avant impôts sur le revenu (6 966 ) (4 663 ) Charge d'impôts sur le revenu 71 200 Perte nette en dollars (7 037 ) en dollars (4 863 )

Tigo Energy, Inc. Mesures financières non conformes aux PCGR (en milliers de dollars) (non auditées) Rapprochement du résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires (conformes aux PCGR) et de l'EBITDA ajusté (non conforme aux PCGR ) Exercice clos le 31 décembre 2022 2021 Perte d'exploitation, telle que déclarée en dollars (896 ) en dollars (3 714 ) Dépréciation et amortissement 562 419 Rémunérations à base d'actions 813 179 Frais d'opération de fusion-acquisition 2 000 - EBITDA ajusté en dollars 2 479 en dollars (3 116 )

Les investisseurs et autres parties intéressées sont invités à examiner nos informations financières dans leur intégralité et à ne pas se fier à une seule mesure financière.

