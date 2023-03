BlackRock(MD) Canada annonce les résultats du vote portant sur la fusion proposée





TORONTO, 13 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), est fière d'annoncer que, lors d'une assemblée extraordinaire tenue aujourd'hui, les porteurs de parts ont approuvé la proposition visant à fusionner le iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CAD-Hedged) (le « FNB fusionnant ») dans le iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (le « FNB prorogé ») (la « fusion »).



Le FNB fusionnant sera liquidé après la réalisation de la fusion. Les porteurs de parts du FNB fusionnant recevront des parts entières du FNB prorogé en fonction de la valeur liquidative par part du FNB prorogé, et un montant en espèces en remplacement de fractions de parts.

BlackRock Canada prévoit que la fusion sera mise en oeuvre vers le 27 mars 2023. Les parts du FNB fusionnant cesseront de se négocier le 24 mars 2023.

La fusion devrait avoir lieu dans le cadre d'opérations imposables et, aux fins de l'impôt, sera généralement traitée comme une disposition des biens et des parts du FNB fusionnant.

Le FNB fusionnant et le FNB prorogé ont une exposition aux titres sous-jacents essentiellement similaire. De plus, le FNB prorogé affiche une plus grande liquidité sur le marché secondaire, calculée en fonction des écarts et des volumes moyens, que le FNB fusionnant.

BlackRock Canada revoit continuellement sa gamme de produits afin de s'assurer qu'elle s'adapte à l'évolution des besoins de ses clients. Les priorités et les besoins des investisseurs canadiens sont les principes clés qui guident BlackRock lorsqu'elle fait évoluer sa gamme de FNB en vue de fournir différentes options aux investisseurs.

Pour plus de renseignements sur le FNB fusionnant et le FNB prorogé, veuillez consulter le site www.blackrock.com/ca

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d'investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l'investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate.

À propos de iShares

iShares tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d'expérience, à une gamme de plus de 1300 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de 2,91 billions de dollars américains au 31 décembre 2022, iShares continue d'ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l'équipe d'experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

Les FNB iSharesMD sont gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée.

