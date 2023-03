Ryan fait l'acquisition d'Experts-conseils RTC , afin de poursuivre la croissance de ses services de RS&DE au Canada





Ryan, un important leader mondial dans les services et logiciels fiscaux, a annoncé l'acquisition d?Experts-conseils RTC (RTC), un chef de file en tant que cabinet-conseil en fiscalité spécialisé en crédits d'impôt à la recherche scientifique et au développement expérimental (RS&DE) au Canada.

« La force et le succès de RTC sont un complément qui correspond parfaitement au succès et la prospérité de notre pratique de RS&DE », a déclaré G. Brint Ryan, président et chef de la direction de Ryan. L'expérience de cette entreprise, qui remonte à plus de trois décennies, dans l'obtention de crédits d'impôt pour des entreprises de différents secteurs et de toutes tailles, devient conséquemment un atout significatif pour nos clients qui exercent des activités au Canada. Nous sommes ravis d'offrir à nos clients l'ajout d'une expertise technique et davantage de services, alors que nous poursuivons l'accélération de notre croissance au pays. »

Fondée en 1989, RTC se spécialise dans la préparation de demandes pour différents programmes de crédits d'impôt dans plus de 30 domaines différents de la science et de la technologie. La société a aidé ses clients à recevoir des millions de dollars en remboursements de crédits d'impôt et autres avantages. Dans le cadre de l'acquisition, le fondateur et actionnaire majoritaire, Peter Kustec, se joindra à Ryan à titre de directeur général de la pratique existante de RS&DE du cabinet.

« J'ai déterminé que Ryan était vraiment le partenaire idéal, en raison de sa réputation d'innovateur technologique dans le domaine et de ses états de service exemplaire à la clientèle », a déclaré M. Kustec. L'association de la pratique existante de RS&DE de RTC avec celle de Ryan ouvre la voie à de nombreuses occasions d'offrir davantage de valeur ajoutée à nos clients. Je suis impatient de poursuivre notre tradition qui consiste à offrir des services de la plus haute qualité et des résultats inégalés à nos clients.»

Ryan, est un fournisseur mondial primé pour ses services et logiciels fiscaux. La société représente actuellement le plus grand cabinet au monde spécialisé exclusivement en fiscalité des entreprises. Le cabinet offre une gamme intégrée de services fiscaux fédéraux, provinciaux et internationaux sur une base multinationale, incluant des services de recouvrement fiscal, de conseil, de défense, de conformité et de technologie. Ryan a été récipiendaire du prix international pour l'excellence de son service, décerné par le Customer Service Institute of America (CSIA) à 10 reprises, pour son engagement envers un service à la clientèle de classe mondiale. Grâce à l'environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnu comme le plus innovateur du secteur des services fiscaux, l'équipe multidisciplinaire de Ryan, qui compte plus de 3 600 professionnels et associés, dessert plus de 20 000 clients dans plus de 60 pays, dont un grand nombre de sociétés font partie du classement Global 5000. Pour de plus amples renseignements sur Ryan, visitez https://ryan.com/canada-fr/. Les termes « Ryan » et « cabinet » font référence au réseau organisationnel mondial et peuvent désigner une ou plusieurs des sociétés membres de Ryan International, chacune étant en soi, une entité juridique distincte.

