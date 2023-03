L'Association touristique autochtone du Canada et Sentier Transcanadien annoncent un nouveau partenariat





MONTRÉAL, 13 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association touristique autochtone du Canada (ATAC), un leader mondial en matière de marketing et de développement d'expériences touristiques autochtones, et Sentier Transcanadien, gardien du plus long réseau de sentiers du monde, sont fiers d'annoncer la signature d'un protocole d'entente (PE).



Le PE est un accord qui signifie et souligne l'engagement des deux organisations à travailler de pair et à partager leurs ressources, leurs connaissances et leurs expertises pour améliorer, développer, soutenir et promouvoir les destinations de tourisme inclusives aux expériences autochtones authentiques ainsi que les expériences de sentier pour les visiteurs domestiques et internationaux.

Première initiative de ce genre, ce protocole d'entente a été établi dans le but de créer la fondation d'une relation et d'une collaboration à long terme entre les organisations, en soutien des objectifs communs de l'ATAC et Sentier Transcanadien qui visent la croissance du tourisme autochtone et de sentier au Canada.

Keith Henry, président-directeur général de l'ATAC, et Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien, ont signé le PE au Congrès international du tourisme autochtone 2023, tenu à Winnipeg du 8 au 10 mars, accompagnés de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances.

Comme priorité, les deux organisations travailleront avec leurs membres et leurs gestionnaires de sentiers pour développer des expériences de sentier exceptionnelles et des expériences autochtones authentiques par l'entremise des programmes d'accréditation de chacune des organisations.

Le PE permettra de :

lier les expériences autochtones et les expériences de sentier qui pourront être approuvées par le programme d'accréditation de l'ATAC ? l'Original Original ? et le programme Expérience exceptionnelle de sentier de Sentier Transcanadien, lequel est axé sur la mobilisation de la croissance du tourisme de sentier au Canada et fait partie de sa stratégie nationale de tourisme de sentier.

offrir une occasion aux gestionnaires de sentiers d'acquérir des connaissances sur le savoir autochtone, de la nature et de la préservation des gardiens du territoire.

faire croître le tourisme autochtone et répondre à la demande pour le développement et le marketing d'expériences autochtones authentiques.

améliorer les capacités et les connaissances des gestionnaires de sentiers en développant et promouvant divers tronçons du Sentier Transcanadien en tant que produits touristiques.

créer du matériel éducatif pour soutenir les entreprises communautaires autochtones et les gestionnaires de sentiers en matière d'aide au développement touristique et de renforcement des capacités. Les membres de l'ATAC sont des entreprises touristiques détenues et contrôlées par des autochtones de l'ensemble des provinces et des territoires du pays.

aider à mettre les sentiers du Canada sur les itinéraires des visiteurs domestiques et internationaux au bénéfice des communautés d'accueil.

L'honorable?Randy?Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, énonce : «?Le tourisme autochtone offre des expériences uniques aux Canadiens ainsi qu'aux visiteurs internationaux et favorise la croissance économique pour les communautés autochtones. Ce partenariat entre l'Association touristique autochtone du Canada et Sentier Transcanadien aidera non seulement à créer des expériences durables et mémorables pour les visiteurs de tous horizons à longueur d'année, mais mettra en valeur et permettra de développer des attractions authentiques de classe mondiale ce que ce lieu, notre "chez nous", a à offrir.?»

Le président-directeur général de l'ATAC, Keith Henry, commente : «?Alors que nous continuons à mettre l'accent sur notre vision de créer une économie de tourisme autochtone prospère en partageant des expériences authentiques, mémorables et enrichissantes, nous sommes ravis d'établir ce partenariat officiel avec Sentier Transcanadien. Par de véritables échanges, nous accélérerons avec succès la croissance du tourisme autochtone au Canada, l'objectif étant de faire du Canada le leader mondial dans le tourisme autochtone d'ici 2030.?»

«?Aujourd'hui est un moment déterminant pour Sentier Transcanadien alors que nous bâtissons la fondation d'une relation à long terme avec l'Association touristique autochtone du Canada,?» mentionne Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien. «?Cette collaboration se fonde sur un engagement commun et durable pour soutenir à la fois le tourisme de sentier et le tourisme autochtone par le moyen de programmes de développement de destinations régénératif. Les sentiers continuent de jouer un rôle significatif dans la vie de tous et nous célébrons ce moment pour créer davantage d'expériences inclusives et des occasions de partager et d'apprendre de l'un l'autre.?»



À propos de l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC)

L'Association touristique autochtone du Canada met l'accent sur la création de partenariats entre associations, organisations, entités gouvernementales et leaders de l'industrie à travers le Canada pour soutenir la croissance du tourisme autochtone au Canada et répond à la demande pour le développement et le marketing d'expériences autochtones authentiques. L'ATAC établit des liens avec d'autres groupes et/ou régions ayant des mandats similaires, unissant ainsi l'industrie touristique autochtone au Canada et mettant l'accent sur le soutien collectif, la promotion et le marketing des entreprises touristiques culturelles autochtones authentiques de façon respectueuse. L'Association touristique autochtone du Canada vise à améliorer la situation socio-économique des Autochtones dans les 10 provinces et 3 territoires du Canada. indigenoustourism.ca/fr/

À propos de Sentier Transcanadien

S'étendant sur plus de 28?000 kilomètres sur la terre ferme et sur l'eau, le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers récréatifs du monde. Reliant trois océans (l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique), le Sentier rattache 15?000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans chaque province et territoire. C'est un corridor qui relie les divers paysages, saisons, personnes et expériences du Canada et qui favorise l'unité, la collaboration et les liens. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui gère ce sentier national en collaboration avec des partenaires locaux du Sentier. Grâce au financement du gouvernement du Canada, par l'entremise de Parcs Canada, et aux investissements de tous les ordres du gouvernement et de généreux donateurs, Sentier Transcanadien est le plus grand investisseur en infrastructures de sentiers au pays, soutenant les améliorations et la croissance du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

