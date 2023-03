Digi International lance le système sur module intégré Digi ConnectCore® 93 avec une connectivité Wifi® 6





Digi International, (NASDAQ : DGII, www.digi.com), un chef de file mondial des solutions d'internet des objets (IoT) et des produits et services de connectivité, est fier d'annoncer le lancement et la disponibilité immédiate de la plateforme de système sur module (SOM) Digi ConnectCore® 93 (SOM), conçue pour un large éventail d'applications médicales, industrielles, d'énergie intelligente, de transport et d'internet des objets (IoT).

Basée sur le nouveau processeur NXP® i.MX 93, Digi ConnectCore 93 est une plateforme intégrée de SOM pour les applications industrielles et commerciales, conçue pour simplifier le développement de produits embarqués et dotée des dernières technologies ainsi que d'une gestion complète du cycle de vie avec Digi ConnectCore Cloud Services. Des fonctionnalités telles qu'une mémoire intégrée, une gestion optimisée de l'alimentation, une connectivité sans fil, une sécurité avancée et la plateforme logicielle open source, Digi Embedded Yocto Linux®, permettent aux fabricants commercialiser plus rapidement leurs produits avec des dépenses et des risques réduits au minimum grâce à la connectivité sans fil préapprouvée, à la gestion à distance et à l'intégration dans le cloud.

« Nous sommes ravis de continuer à élargir la gamme de produits Digi ConnectCore®», déclare Steve Ericson, vice-président, solutions OEM chez Digi International. « Le lancement de Digi ConnectCore 93 souligne notre engagement continu à fournir des solutions avancées qui permettent aux fabricants d'équipements d'origine de développer des produits sécurisés et connectés, tout en réduisant les coûts de prototypage et de développement. »

Doté de deux coeurs Arm® Cortex®-A55 polyvalents et écoefficients, d'un coeur Cortex-M33, d'une unité de traitement neuronale (NPU) AI/ML Arm Ethos U65 et d'un NXP PMIC pour une écoefficience maximale, Digi ConnectCore 93 offre une connectivité flexible avec le Wifi 6 à double bande 802.11ax et Bluetooth® 5.2. Le facteur de forme Digi SMTplus® (40mm x 45mm) et la qualification industrielle offrent une fiabilité exceptionnelle pour un large éventail d'applications IoT.

En mettant l'accent sur la sécurité et la durabilité à long terme, Digi ConnectCore 93 bénéficie également du cadre de sécurité Digi TrustFence®, permettant aux développeurs OEM d'intégrer d'importantes fonctions de sécurité et de confidentialité des données dans leurs produits. En outre, le processeur i.MX 93 a été conçu pour des applications industrielles et est soutenu par le programme de longévité des produits de NXP, garantissant qu'il restera accessible pendant une décennie ou plus, fournissant une assistance élargie et la tranquillité d'esprit à ses utilisateurs.

Pour plus d'informations sur Digi ConnectCore 93, y compris une liste complète des fonctionnalités, veuillez visiter https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-connectcore/system-on-modules/digi-connectcore-93.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IoT. La société aide les entreprises à créer des produits connectés de nouvelle génération et à déployer et gérer des infrastructures de communication critiques dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondé en 1985, Digi aide déjà ses clients à connecter plus de 100 millions d'objets. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.digi.com.

