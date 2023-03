Entreprenariat féminin en Afrique du Nord : rôle de la finance et des compétences numériques





RABAT, Maroc, 08 March 2023 / PRN Africa / -- Le Bureau de la CEA en Afrique du Nord organise, en partenariat avec l'Association des Femmes Entrepreneures du Maroc (AFEM) le webinaire « Entreprenariat féminin en Afrique du Nord : rôle de la finance et des compétences numériques » mardi 7 mars 2023 de 14h00 à 15h30 GMT+1.

Le manque de participation économique des femmes n'est pas un défi nouveau en Afrique du Nord. Depuis 2019, cette tendance s'est aggravée, avec une augmentation du taux de chômage féminin, le travail rémunéré et les entreprises des femmes ayant été particulièrement touchés. Dans des pays comme l'Algérie, l'Egypte, la Libye et la Tunisie le taux de chômage féminin a dépassé la barre des 20%.

Situé à 18 %, l'écart entre hommes et femmes en matière d'accès au financement en Afrique du Nord est le plus important au monde. Il est au moins en partie causé par le retrait des femmes entrepreneurs du marché du crédit, la plupart de ces dernières dépendant de l'épargne comme principale et souvent unique source de capital.

Cette rencontre sera l'occasion d'examiner :

Les défis de financement auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées en Afrique du Nord

Comment les gouvernements et les parties prenantes peuvent aider à changer les croyances et les normes culturelles qui entravent l'entreprenariat féminin

Quelles sont les compétences et les types de financement les plus adaptés pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat féminin dans la sous-région

Comment la digitalisation peut contribuer à créer des opportunités pour l'entrepreneuriat féminin et l'accès des femmes aux marchés financiers

SOURCE Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

