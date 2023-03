Compte-rendu - La ministre Ien et la secrétaire parlementaire Sudds font progresser l'égalité des genres à la 67e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies





NEW YORK, le 10 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir l'égalité des genres et à prendre des mesures pour que les femmes et les filles, dans toute leur diversité, puissent réussir au Canada et partout dans le monde.

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et la secrétaire parlementaire Jenna Sudds ont dirigé la délégation canadienne à la 67e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CCFNU 67), au cours de la première semaine de la session. La délégation se réunira jusqu'à la fin de la session, soit le 17 mars 2023.

Depuis le début de la session, le gouvernement du Canada a réitéré le besoin de voir la condition des femmes et des filles s'améliorer concrètement, notamment par un meilleur accès au numérique, à l'innovation et à l'éducation. La Politique d'aide internationale féministe du Canada contribue à l'édification d'un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère en accordant la priorité à l'innovation au moyen d'une approche intersectionnelle féministe. La délégation canadienne a également encouragé la recherche de solutions novatrices aux problèmes de développement, l'établissement de partenariats avec des organismes de défense des droits des femmes dans le cadre du programme Voix et Leadership des femmes, et l'élaboration d'une législation visant à lutter contre les contenus préjudiciables en ligne.

La ministre Ien et la secrétaire parlementaire Sudds ont participé à un certain nombre de réunions, d'événements et de discussions bilatérales avec des organismes de la société civile, des jeunes féministes, des délégués de partout dans le monde ainsi que les leaders autochtones nationaux et internationaux, des représentantes et représentants et des fonctionnaires provinciaux et territoriaux.

Alors que la première semaine de la CCFNU tire à sa fin, la délégation du Canada reste déterminée à promouvoir la sécurité en ligne et à prévenir la violence sexuelle et fondée sur le sexe facilitée par la technologie, tout en faisant progresser l'inclusion numérique et les droits de la personne de toutes les femmes et de toutes les filles.

Citations

« Ce fut un plaisir de rencontrer les membres de la mission canadienne, les organismes féministes et mes homologues internationaux lors de la 67e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Les femmes forment l'assise de nos collectivités. Pourtant, elles doivent encore relever de nombreux défis lorsqu'elles tentent d'accéder aux technologies et de les utiliser. Nous avons besoin de leur expertise pour faire tomber les murs numériques liés au genre et ouvrir les portes à de nouvelles perspectives et à la croissance. Le Canada défend fermement la pleine participation des femmes et des filles à la société et continuera à travailler avec ses partenaires internationaux pour créer un monde plus inclusif, plus sûr et plus prospère pour tous. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Ce fut un honneur de participer à la session de cette année et d'entrer en contact avec des personnes du monde entier pour faire avancer la cause de l'égalité des genres et de l'inclusion dans notre monde de plus en plus numérique. Tout au long de cette semaine, j'ai été inspirée par les nombreuses discussions sur ces questions importantes, et je suis encouragée par l'engagement des États membres à agir collectivement pour un avenir englobant l'innovation inclusive, l'autonomisation des femmes et des filles dans toute leur diversité, et la création d'espaces numériques plus sûrs. »

Jenna Sudds, secrétaire parlementaire, ministère des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Les faits en bref

Le Canada est l'un des membres fondateurs des Nations Unies. En cette période d'incertitude mondiale, l'ONU reste une institution importante au sein de laquelle le Canada peut jouer un rôle vital, en faisant progresser et en protégeant les droits de la personne pour toutes et tous, en particulier pour les femmes et les filles.

est l'un des membres fondateurs des Nations Unies. En cette période d'incertitude mondiale, l'ONU reste une institution importante au sein de laquelle le Canada peut jouer un rôle vital, en faisant progresser et en protégeant les droits de la personne pour toutes et tous, en particulier pour les femmes et les filles. La Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CCFNU) fait partie d'un mouvement mondial visant à promouvoir l'égalité des genres dans le monde entier et à donner la parole à un large éventail de personnes, y compris les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise.

Le Canada a occupé un siège à la Commission de la condition de la femme de 2017 à 2021. Cela lui a donné une précieuse occasion de façonner les travaux de la Commission sur les questions qui touchent les femmes et les filles dans le monde.

Liens connexes

