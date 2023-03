Huawei présente une solution de détection de périmètre ferroviaire intelligente lors du 11e Congrès mondial UIC de la grande vitesse ferroviaire.





MARRAKECH, Maroc, 11 mars 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a lancé sa solution de détection du périmètre ferroviaire intelligente lors du 11e Congrès mondial UIC de la grande vitesse ferroviaire tenu au Maroc du 7 au 10 mars 2023. Le géant de la technologie a également exposé ses solutions innovantes et ses produits phares pour l'industrie ferroviaire. Il s'agit notamment du système FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), du réseau de communication de données et du réseau de communication optique. Huawei a pour objectif de construire des chemins de fer entièrement connectés, permettant un développement rapide, sûr et intelligent du secteur, et facilitant la transformation numérique.

Li Junfeng, vice-président de Huawei et PDG de l'unité Aviation & Rail, a prononcé un discours d'ouverture dans le cadre duquel il a fait remarquer que le développement des chemins de fer à grande vitesse du futur repose sur un système de communication sans fil avec une bande passante plus élevée pour assurer la sécurité ferroviaire. Une plateforme centralisée et une connectivité fiable feront de ce secteur une industrie numérique et écologique. La solution FRMCS de Huawei, basée sur le LTE, peut offrir plus de nouveaux services grâce à une simple mise à niveau logicielle. Cela réduit les coûts des projets ferroviaires, mais répond également aux exigences du développement ferroviaire numérique. En termes de sécurité, Huawei intègre toujours de nouvelles technologies dans les scénarios de service. Sa solution de détection de périmètre ferroviaire intelligente garantit la sécurité sur la voie 24 heures sur 24, par tous les temps.

Lors du forum de Huawei, Gu Yunbo, président de Huawei Enterprise Optical Business Domain, a présenté la solution de détection de périmètre ferroviaire intelligente. Il a expliqué qu'elle reposait sur une architecture de convergence optique-vision, qui permet la détection des vibrations de la fibre ainsi que l'analyse pour protéger les périmètres ferroviaires avec une conscience multidimensionnelle et une haute précision. La solution résout les problèmes de faible précision rencontrés avec les solutions de détection de périmètre ferroviaire classiques, prévient les alarmes manquées et émet peu de fausses alertes, assurant ainsi des opérations ferroviaires plus sûres et plus efficaces.

Le monde construit plus de trains à grande vitesse et connaît actuellement une transformation numérique et intelligente. Par conséquent, le secteur ferroviaire a besoin de communications de réseau avec une bande passante plus large et une latence plus faible pour offrir de nouveaux services.

« La solution FRMCS de Huawei basée sur le LTE possède un écosystème mature basé sur la norme 3GPP et les technologies à large bande qui peuvent permettre des services plus intelligents. Grâce à son expérience dans le domaine du sans fil, Huawei peut construire des réseaux FRMCS haute performance pour ses clients, répondant ainsi aux exigences de développement numérique des chemins de fer », a déclaré Liang Jiawei, Wireless Solution Direction, Aviation & Rail, Huawei.

Selon Lv Liang, Transportation Solution Director pour la gamme de produits de communication de données de Huawei, la solution FRMCS de Huawei utilise des technologies IPv6+ innovantes pour construire des capacités porteuses convergentes avec une grande fiabilité, un déploiement facile, des opérations et une maintenance intelligente, et une évolution en douceur. La solution assure la sécurité et la fiabilité de multiples services, tels que la voix et la signalisation, tout en assurant la sécurité et la stabilité des opérations ferroviaires.

En tant que leader mondial des infrastructures TIC, Huawei s'implique dans le secteur ferroviaire depuis 27 ans et dessert plus de 150 000 km de voies ferrées dans le monde entier. À l'avenir, Huawei continuera de travailler avec encore plus de clients et de partenaires de l'écosystème pour explorer les normes de l'industrie et bâtir un écosystème qui se complète, favorisant le développement ferroviaire intelligent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030444/PIC.jpg

Communiqué envoyé le 10 mars 2023 à 21:21 et diffusé par :