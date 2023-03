Huawei présente une solution intelligente de détection du périmètre ferroviaire au 11e Congrès mondial UIC de la Grande Vitesse Ferroviaire





MARRAKECH (Maroc), le 10 mars 2023 /CNW/ - Huawei a lancé sa solution intelligente de détection du périmètre ferroviaire lors du 11e Congrès mondial de l'Union Internationale des Chemins de fer (UIC) sur la grande vitesse ferroviaire, tenu au Maroc du 7 au 10 mars 2023. Le géant de la technologie a également présenté ses solutions novatrices et ses produits phares pour l'industrie ferroviaire. Il s'agit notamment du futur système de communications mobiles ferroviaires (FRMCS), du réseau de communication de données et du réseau de transport optique. Huawei vise la construction de chemins de fer entièrement connectés, permettant un développement industriel rapide, sûr et intelligent, et facilitant la transformation numérique.

M. Li Junfeng, vice-président de Huawei et chef de la direction de la division Aviation et Rail, a prononcé un discours d'ouverture. Il a souligné que le développement des futurs chemins de fer à grande vitesse reposait sur un système de communication sans fil avec une bande passante plus grande, pour garantir la sécurité ferroviaire. Une plateforme centralisée et une connectivité fiable feront d'une industrie numérique et écologique une réalité. La solution FRMCS de Huawei basée sur la technologie d'évolution à long terme (LTE) permet d'offrir plus de nouveaux services par une simple mise à niveau du logiciel. Non seulement elle réduit drastiquement les coûts des projets ferroviaires, mais elle répond aussi aux exigences du développement numérique des chemins de fer. En matière de sécurité, Huawei intègre continuellement de nouvelles technologies dans des scénarios de service. Sa solution intelligente de détection du périmètre ferroviaire assure la sécurité des lignes de chemin de fer 24 heures sur 24, peu importe les conditions météorologiques.

Au forum Huawei, M. Gu Yunbo, président du domaine d'activité des produits d'optique de Huawei, a présenté la solution intelligente de détection du périmètre ferroviaire. Il a expliqué que celle-ci repose sur une architecture de convergence optique-vision, qui permet la détection des vibrations des fibres et leur analyse afin de protéger les périmètres ferroviaires avec une conscience multidimensionnelle et une haute précision. La solution permet de résoudre les problèmes de faible précision auxquels font face les solutions classiques de détection du périmètre ferroviaire, de prévenir les alarmes manquées et d'entraîner peu de fausses alarmes, assurant ainsi des opérations ferroviaires plus sécuritaires et plus efficaces.

Le monde construit de plus en plus de trains à grande vitesse et subit une transformation numérique et intelligente. Par conséquent, l'industrie ferroviaire nécessite des communications en réseau avec une bande passante plus grande et une latence plus faible pour offrir de nouveaux services.

« La solution FRMCS de Huawei, basée sur la technologie LTE, possède un écosystème bien établi, fondé sur la norme du partenariat de troisième génération (3GPP) et les technologies à large bande, pouvant offrir des services plus intelligents. Grâce à son expérience dans le secteur du sans-fil, Huawei peut construire des réseaux FRMCS à haut rendement pour ses clients, répondant ainsi aux exigences de développement numérique ferroviaire des chemins de fer », a soutenu M. Liang Jiawei, directeur de la solution sans fil de la division Aviation et Rail de Huawei.

Selon M. Lv Liang, directeur de la solution de transport de la gamme de produits de communication de données de Huawei, la solution FRMCS de Huawei utilise des technologies IPv6+ novatrices pour construire des capacités de support convergent présentant une fiabilité élevée, un déploiement facile, une exploitation et un entretien intelligents, ainsi qu'une évolution en douceur. La solution offre de multiples services de façon sécuritaire et fiable, comme la voix et la signalisation, tout en assurant la sécurité et la stabilité des opérations ferroviaires.

En tant que principal fournisseur mondial d'infrastructures des technologies de l'information et des communications (TIC), Huawei oeuvre dans l'industrie ferroviaire depuis 27 ans et dessert plus de 150 000 km de chemins de fer dans le monde. À l'avenir, Huawei continuera de travailler avec un nombre croissant de clients et de partenaires de l'écosystème afin d'explorer les normes de l'industrie et de bâtir un écosystème qui complète les avantages de chacun, ce qui favorisera le développement intelligent des chemins de fer.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030497/PIC.jpg

SOURCE Huawei

Communiqué envoyé le 10 mars 2023 à 22:47 et diffusé par :