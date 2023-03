Schneider Electric lance la première édition annuelle des prix Sustainability Impact Awards (impact sur la durabilité)





Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, annonce aujourd'hui sa toute première édition des prix Sustainability Impact Awards, un programme inaugural qui reconnaît le rôle essentiel que les partenaires et les clients de Schneider jouent dans la réalisation d'un monde électrique plus résilient et durable. Les « North American Impact Leaders » ont fait preuve d'un leadership exceptionnel et ont accéléré la réalisation de leurs objectifs de décarbonisation dans la région. Les lauréats internationaux seront annoncés au printemps.

L'avenir du développement durable dépend de la suppression des cloisonnements entre les partenaires de la chaîne de valeur et du soutien apporté aux clients dans la réalisation de leurs objectifs de durabilité. C'est dans cette optique que le programme de reconnaissance internationale cherche à mettre en avant le rôle que jouent les partenaires de Schneider dans la création d'un impact combiné dans la région.

La première édition annuelle des Sustainability Impact Awards 2023 pour l'Amérique du Nord a récompensé six chefs de file pour leur travail en faveur d'un monde électrique plus résilient et durable :

Impact sur l'entreprise :

Reconnaissance pour les partenaires qui font preuve de leadership en matière de durabilité en décarbonisant leurs opérations

Amazon Web Services (AWS) : les entreprises manufacturières de premier plan choisissent Amazon Web Services (AWS) comme partenaire d'innovation industrielle de choix pour simplifier la transformation numérique et mettre en place des opérations et des produits plus innovants et durables. AWS offre une innovation à la pointe du marché, des services industriels adaptés et un vaste réseau de partenaires pour aider les fabricants à améliorer leurs revenus et à réduire leurs coûts.



« AWS s'est engagé à faire du nuage le moyen le plus propre de gérer l'infrastructure et les activités de nos clients », a déclaré Kathrin Renz, vice-présidente de AWS Strategic Industries. « Cette démarche part de l'objectif d'Amazon d'atteindre un taux net zéro carbone dans l'ensemble de nos activités d'ici 2040, dans le cadre de The Climate Pledge, initié 10 ans avant l'Accord de Paris. Schneider Electric compte sur AWS pour une part importante de ses charges de travail informatiques et bénéficie de nos actions concrètes vers le net-zéro. Nous sommes heureux d'être récompensés par le Sustainability Impact Award et nous nous réjouissons de continuer ensemble sur la voie de l'innovation pour construire des solutions durables pour nos clients et pour la planète. »

Hewlett Packard Enterprise (HPE) : HPE est l'entreprise mondiale de stockage des données « périphérie vers le nuage » qui aide les entreprises à accélérer leurs résultats en valorisant toutes leurs données, partout. HPE s'appuie sur des décennies de réinvention de l'avenir et d'innovation pour faire progresser la façon de vivre et de travailler; le système HPE propose des solutions technologiques uniques, ouvertes et ingénieuses. Grâce à des offres couvrant les services en nuage, le calcul, le calcul haute performance et l'IA, Intelligent Edge, les logiciels et le stockage, HPE offre une expérience cohérente dans tous les nuages et périphéries, de qui aide les clients à développer de nouveaux modèles d'activités, à adopter de nouvelles méthodes et à augmenter la performance opérationnelle.



« Nous sommes ravis d'être reconnus pour le travail accompli par HPE en vue de décarboniser nos opérations. HPE s'est engagé à atteindre d'objectif net zéro d'ici 2040, et nous ne sommes qu'à une étape de notre feuille de route » a déclaré Monica Batchelder, responsable du développement durable chez HPE. « Le changement climatique est l'une des plus grandes menaces pour la société, et nous sommes fiers de soutenir nos clients tout en réduisant nos émissions ».

KB Home : KB Home est l'un des constructeurs de maisons les plus renommées aux États-Unis, ayant construit plus de 670 000 maisons de qualité au cours de ses plus de 65 ans d'existence. KB Home se distingue par l'importance qu'il accorde à sa relation solide et personnelle avec ses clients, afin qu'ils aient un véritable partenaire dans le processus d'achat de leur maison.



« Nous sommes honorés d'avoir été nommés lauréats du prix Sustainability Impact de Schneider Electric. Cette reconnaissance souligne le partenariat à long terme de notre entreprise avec Schneider Electric et notre engagement à poursuivre nos initiatives environnementales à la pointe de l'industrie », a déclaré Dan Bridleman, vice-président principal de la durabilité, de la technologie et de l'approvisionnement stratégique de KB Home. « De plus, nos efforts pour stimuler l'innovation en matière de durabilité ont un impact positif sur nos parties prenantes et contribuent à faire du rêve de l'accession à la propriété et de tous ses avantages un objectif réalisable pour davantage d'américains ».

Impact sur les clients :

Reconnaissance pour les partenaires qui font preuve de leadership en matière de durabilité en aidant les clients à atteindre leurs objectifs de décarbonisation

Faith Technologies, Inc. (FTI) : FTI est une organisation dynamique composée d'experts en construction, en ingénierie, en fabrication et en énergie renouvelable. Elle contribue au succès de ses partenaires et des membres de son équipe à travers l'innovation et l'expertise, en repensant la façon dont l'énergie est conçue, utilisée et consommée et en fournissant des solutions révolutionnaires.



« FTI est extrêmement fière d'être reconnue comme lauréate du prix Sustainability Impact par Schneider Electric », a déclaré Rob Messina, vice-président exécutif de FTI. « Les membres de notre équipe travaillent chaque jour pour apporter des solutions énergétiques innovantes à nos clients, et notre partenariat avec Schneider Electric nous permet de fournir la technologie et les équipements les plus avancés pour soutenir la durabilité énergétique sur le marché ».

SOATI S.A.L : SOATI contribue à fournir à ses clients une expérience complète dans le domaine de l'automatisation industrielle et les aident à atteindre leurs buts et objectifs, avec une spécialisation dans l'ingénierie, les équipements, les solutions et les services, transformant chaque projet en réussite.



« SOATI est ravie d'adopter la stratégie de durabilité de Schneider Electric », a déclaré Wilder Sequeira, directeur commercial de SOATI. « Remporter le prix Sustainability Impact, confirme que nos services permettent à nos clients d'être plus durables. Nous sommes particulièrement fiers car, grâce à notre partenariat avec Schneider Electric, nous pouvons offrir à nos clients l'accès à des solutions commerciales durables en préservant la qualité et l'accessibilité financière. »

World Wide Technology (WWT) : WWT est un fournisseur international de services technologiques, privé et à forte assise financière, qui compte plus de 30 ans d'expérience au service des entreprises du monde entier. Il aide à combler le fossé entre les entreprises et la technologie afin de rendre la transformation numérique et la modernisation informatique aussi transparentes que possible.



« WWT est honoré d'être lauréat du prix Sustainability Impact de Schneider Electric. Cette récompense renforce notre vision commune et consolide notre partenariat qui consiste à oeuvrer pour un avenir durable à la croisée de la technologie et de l'énergie », a déclaré Bob Olwig, vice-président exécutif, Global Partner Alliances, chez WWT.

« C'est une mission collective de créer des solutions plus durables pour atteindre un monde net-zéro. Chez Schneider Electric, nous sommes fiers de récompenser ces partenaires triés sur le volet qui intègrent des changements positifs dans leurs activités commerciales et créent un précédent que d'autres pourront suivre », a déclaré Aamir Paul, président de North America, chez Schneider Electric. « Dans la perspective d'un avenir net zéro, nous savons que le nombre fait la force et qu'ensemble, nous pouvons avoir un impact beaucoup plus important grâce à des pratiques communes et efficaces. Ces pionniers de l'impact durable représentent l'avenir. »

Les prix Sustainability Impact Awards font partie d'un programme plus vaste, Partnering for Sustainability (Partenariat pour la durabilité), qui s'inscrit dans la continuité des initiatives de Schneider visant à donner à son vaste écosystème de partenaires les moyens d'évoluer vers un avenir plus durable. Le programme comprend une éducation et une formation complètes, un portefeuille de produits simplifié, un écosystème de soutien ouvert et collaboratif et un accès à l'expertise et aux ressources sur la transformation numérique. Conçu pour permettre aux partenaires de devenir plus durables dans leurs propres pratiques et soutenir leurs clients sur la voie de l'objectif zéro, le programme offre quatre étapes faciles que les partenaires peuvent suivre pour pour préparer l'avenir de leurs activités.

Les candidatures reçues par Schneider Electric ont été évaluées au cours des derniers mois en fonction de critères précis et de la manière dont les entreprises exploitent les solutions numériques d'énergie et d'automatisation pour électrifier leurs activités, réduire l'approvisionnement en énergie, accroître l'efficacité opérationnelle et adopter la circularité dans toute la chaîne de valeur

