Rapport global de l'Anatomie du travail 2023 : intelligence collaborative et définition d'objectifs clairs, les deux principaux facteurs de différenciation pour les entreprises qui souhaitent saisir de nouvelles opportunités commerciales

Asana, Inc. (NYSE : ASAN)(LTSE : ASAN), l'une des principales plateformes de gestion du travail pour les organisations, publie aujourd'hui son quatrième rapport global sur l'Anatomie du travail, une analyse approfondie de l'évolution du travail en cette période d'instabilité.

Alors que le travail hybride s'est bel et bien imposé depuis plus de trois ans maintenant, il semble évident qu'entreprises et employés font encore face à des difficultés qui entravent leur productivité. Le temps consacré quotidiennement à la coordination du travail (ou « Work about work » pour reprendre la formule d'Asana) est toujours conséquent (58 %), et reste bien supérieur au temps accordé aux tâches spécialisées et stratégiques pour lesquelles les travailleurs ont été embauchés. Aujourd'hui, les organisations ne peuvent pas se permettre de laisser de tels obstacles nuire au maintien d'une collaboration efficace.

Étude menée par GlobalWebIndex (GWI) pour le compte d'Asana, l'Anatomie du travail 2023 a permis d'analyser les comportements et les habitudes de travail de plus de 9 615 travailleurs de la connaissance aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en France, en Allemagne et au Japon. Asana souhaitait comprendre l'impact de la collaboration interfonctionnelle, et ce, en tenant compte des éléments qui fonctionnent et des points d'amélioration possibles.

Des environnements de travail de nouveau bousculés

Les statistiques sur la façon dont les employés passent leurs journées sont source d'inquiétude au sein des entreprises, compte tenu des pressions et attentes suscitées par le contexte macroéconomique actuel. Ainsi, les entreprises se doivent d'optimiser les processus. En effet, les travailleurs de la connaissance estiment que cela pourrait leur faire économiser 4,9 heures de travail par semaine, soit plus de six semaines par an1.

Les réunions inutiles sont également chronophages : elles font perdre 3,6 heures par semaine aux employés occupant des postes à hautes responsabilités et 2,8 heures par semaine aux travailleurs de la connaissance ; un chiffre qui a augmenté depuis l'année dernière2. Les dirigeants d'entreprise sont également 30 % plus susceptibles de rater des échéances que la moyenne des employés à cause d'un trop grand nombre de visioconférences ou de réunions.

Si des mesures ne sont pas prises rapidement, ces défis rendront la situation encore plus complexe. Dans l'ensemble, les travailleurs consacrent plus de temps aux réunions (téléphoniques, visioconférences ou en personne) qu'il y a un an ; 32 % des travailleurs de la connaissance affirment que les visioconférences leur prennent plus de temps et 22 % affirment au contraire que les appels sont plus chronophages. Ce constat n'est pas surprenant compte tenu du nombre d'applications utilisées par les entreprises : 8,8 en moyenne pour les travailleurs de la connaissance et 10 pour les directeurs et les hauts dirigeants. Ce chiffre diffère très légèrement de celui de l'an dernier (9 applications en moyenne) et inquiète. En effet, le recours à de multiples applications augmente le risque de manquer ses échéances : 15 % des travailleurs de la connaissance qui utilisent de 6 à 15 applications au quotidien passent à côté de messages et de tâches clés, un chiffre qui grimpe à 25 % pour ceux qui utilisent 16 applications par jour ou plus.

« L'environnement économique actuel est instable et oblige les entreprises à repenser la façon dont les équipes collaborent pour accroître leur efficacité et leur croissance », déclare Anne Raimondi, directrice des opérations chez Asana. « Les leaders ont un rôle à jouer important dans la création de moyens de collaboration plus intelligents et plus productifs pour leurs équipes. Inutile de rajouter des réunions à des employés déjà surchargés ou de démultiplier les applications de travail utilisées. Les leaders peuvent au contraire choisir d'innover et de miser sur des méthodes de travail qui encouragent la collaboration asynchrone et l'innovation. Ils parviendront ainsi à optimiser le temps et les compétences de leurs employés, lesquels et obtiendront de meilleurs résultats pour leurs clients. »

Une collaboration interfonctionnelle efficace est indispensable

L'année constituera de nouveau un défi pour les entreprises, si elles souhaitent éviter de perdre leurs bons éléments. La collaboration interfonctionnelle représente justement une occasion unique pour fidéliser les employés. 92 % des employés issus d'entreprises ayant misé sur la gestion collaborative du travail affirment que ce dernier a de l'importance, contre seulement 50 % dans les organisations dans lesquelles la collaboration reste faible. Aujourd'hui, les travailleurs souhaitent avant tout trouver du sens aux activités qu'ils accomplissent chaque jour. Les entreprises doivent entendre et répondre à cette quête de sens pour que les employés conservent leur motivation et pour garantir leur réussite.

En outre, la collaboration interfonctionnelle profite à l'entreprise elle-même : en effet, 79 % des employés issus d'entreprises ayant misé sur une gestion collaborative du travail se sentent prêts à relever des défis dans le cadre de leurs activités, soit quatre fois plus que les employés qui évoluent dans des entreprises dans lesquelles la collaboration reste faible. Compte tenu du contexte macroéconomique actuel, encourager les équipes à devenir plus résilientes devrait être une priorité, en tous cas pour les entreprises qui souhaitent continuer à travailler efficacement et en toute agilité.

La croissance est un autre point majeur sur lequel les entreprises doivent porter leur attention cette année. D'ailleurs, soulignons qu'une collaboration efficace permet généralement de conserver une dynamique de croissance : 55 % des employés issus d'entreprises ayant misé sur une gestion collaborative du travail déclarent avoir constaté une augmentation des recettes ces trois dernières années, soit un taux presque deux fois supérieur à celui des organisations dans lesquelles la collaboration reste faible.

Des employés toujours en quête de transparence

Pour une collaboration interfonctionnelle efficace, les dirigeants doivent définir des objectifs d'entreprise clairs liés aux activités quotidiennes de leurs employés. Autrement, ces leaders risquent de se retrouver dans une position délicate, avec des équipes désorganisées qui manquent de motivation, mais des demandes qui continuent d'affluer de la part des clients. Ainsi, fixer des objectifs clairs peut contribuer de façon significative au maintien en poste des employés : 87 % des travailleurs disposant d'objectifs clairs et liés à ceux de leur entreprise se voient travailler dans la même structure l'année suivante, soit plus du double que dans les entreprises qui n'ont pas défini d'objectifs clairs et interconnectés.

Cependant, cette problématique ne se résume pas à la façon dont les employés conçoivent leur propre rôle. L'entreprise dans son ensemble est concernée : ainsi, 70 % des employés disposant d'objectifs clairs liés à la stratégie de l'entreprise qualifient leur cette dernière d'« innovante ». En revanche, 12 % seulement des travailleurs sans objectifs clairs sont de cet avis.

« Que font vos employés de leurs journées ? », demande Carson Tate, fondatrice et associée directrice de Working Simply. « Les dirigeants doivent veiller à ce que la collaboration soit liée à un objectif très précis. Les objectifs sont clés en matière de collaboration, puisqu'ils font progresser la mission de l'équipe ou de l'entreprise. La collaboration stratégique est une approche délibérée. Lorsque les équipes collaborent efficacement, elles sont attentives aux membres de l'équipe, savent ce qui doit être effectué pour atteindre l'objectif en question et comprennent pourquoi cela est important pour l'équipe et l'entreprise. »

Compte tenu des défis économiques qui se profilent, il s'agit d'une approche de plus en plus précieuse à laquelle les dirigeants d'entreprise devraient songer. C'est un fait, 87 % des employés qui disposent d'objectifs clairs et liés à ceux de leur entreprise déclarent que cette dernière est bien préparée à répondre aux attentes des clients, soit le double des travailleurs qui ne jouissent pas d'une telle clarté. En outre, 73 % des employés ayant des objectifs clairs et liés à ceux de leur structure déclarent que leur entreprise est prête à obtenir un avantage concurrentiel. En revanche, 23 % seulement des employés sans objectifs clairs pensent la même chose.

Le rapport global sur l'Anatomie du travail 2023 publié par Asana et d'autres informations sur les conclusions de cette étude sont disponibles au téléchargement sur : asana.com/fr/anatomyofwork

À propos d'Asana

Asana aide les équipes à orchestrer l'ensemble de leur travail, des petits projets aux initiatives stratégiques. Basé à San Francisco, en Californie, Asana compte plus de 139 000 clients payants et des millions d'organisations gratuites dans plus de 200 pays et territoires. Des entreprises internationales telles qu'Amazon, Affirm, Japan Airlines et Sky utilisent Asana pour gérer toutes leurs activités : définition d'objectifs, transformation numérique, lancements de produits, campagnes marketing et plus encore. Pour en savoir plus, consultez le site www.asana.com/fr.

Méthodologie de recherche

En novembre 2022, GlobalWebIndex (GWI) a mené une recherche quantitative pour le compte d'Asana afin de comprendre l'impact de la collaboration interfonctionnelle. Asana et GWI ont collaboré à l'élaboration du questionnaire et étudié les comportements de 9 615 travailleurs de la connaissance en Australie, en France, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le rapport sur l'Anatomie du travail 2023 publié par Asana et d'autres informations sur les conclusions de cette étude sont disponibles au téléchargement sur : https://go.asana.com/anatomyofwork-presskit.

1 Ce chiffre a été calculé en multipliant la moyenne des heures économisées chaque semaine (4,9) par la moyenne des semaines de travail au cours d'une année (50). Le résultat ainsi obtenu a ensuite été divisé par le nombre d'heures effectuées en moyenne sur une semaine de travail (40), pour parvenir à un résultat final de 6,37.

2 Selon le rapport global sur l'Anatomie du travail 2022 d'Asana, les travailleurs de la connaissance passaient 2,7 heures par semaine dans des réunions inutiles.

